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NEET ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্না: আলোচনা থেকে ধস্তাধস্তি, আটক রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 21, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:10 PM IST

NEET প্রশ্নফাঁস ও ছাত্র নিগ্রহের প্রতিবাদে রাজপথে হাই-ভোল্টেজ ড্রামা! প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের পথে রাজাজি মার্গে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের পথ আটকালো পুলিশ। জিতেন্দ্র সিংয়ের আস্বাসেও কাজ হলো না, মোদী-শাহের ইস্তফার দাবিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে অখিলেশকে সাথে নিয়ে ধর্নায় বসে শেষমেশ আটক বিরোধীরা। সকলকে নিয়ে যাওয়া হলো দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে!

উত্তাল রাজধানী1/15

উত্তাল রাজধানী

রাজীব চক্রবর্তী: দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা NEET-এর প্রশ্নপত্র লিক এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় উত্তাল রাজধানী। 

 

রাহুল-প্রিয়াঙ্কার পদযাত্রা2/15

রাহুল-প্রিয়াঙ্কার পদযাত্রা

মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বর্দ্রার নেতৃত্বে শতাধিক কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর ৭, লোক কল্যাণ মার্গস্থ সরকারি বাসভবনের দিকে পদযাত্রা শুরু করেন।

 

রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের পথ আটকায় পুলিস3/15

রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের পথ আটকায় পুলিস

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছানোর আগেই রাজাজি মার্গের কাছে বিশাল ব্যারিকেড গড়ে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের পথ আটকায় পুলিশ। 

 

আটক রাহুল4/15

আটক রাহুল

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে পৌঁছান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি সরাসরি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন।

 

আলোচনা5/15

আলোচনা

কথোপকথনের সময় রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী স্পষ্ট জানান, NEET প্রশ্নফাঁস এবং ছাত্র নিগ্রহ ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হবে। 

 

কথাতেও মিলল না সমাধান6/15

কথাতেও মিলল না সমাধান

জিতেন্দ্র সিং ঘটনাস্থল থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনার ইতিবাচক আশ্বাস দেন।

 

আহত রাহুল7/15

আহত রাহুল

তবে আশ্বাস সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন। 

 

নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবি8/15

নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবি

তারা অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন।

 

বাকবিতণ্ডায় রাহুল9/15

বাকবিতণ্ডায় রাহুল

একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়। 

 

রাহুলের পাশে অখিলেশ10/15

রাহুলের পাশে অখিলেশ

পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নেয় যখন সমাজবাদী পার্টির (SP) সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবও রাজাজি মার্গের ধর্নাস্থলে এসে পৌঁছান এবং কংগ্রেসের এই বিক্ষোভে সংহতি জানান।

 

অনড় ধর্নায় রাহুল11/15

অনড় ধর্নায় রাহুল

দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার ওপরেই অনড় ধর্না ও স্লোগান চলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। 

 

আটক অখিলেশও12/15

আটক অখিলেশও

রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা ও অখিলেশ যাদবসহ একাধিক বিরোধী শীর্ষ নেতৃত্বকে আটক করা হয়। 

 

পুলিসের জালে রাহুল13/15

পুলিসের জালে রাহুল

এরপরই রাজাজি মার্গ ও লোক কল্যাণ মার্গ সংলগ্ন পুরো এলাকা ফাঁকা করে আটক নেতাদের বাসে তুলে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের দিকে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ।

 

রাহুলের বক্তব্য14/15

রাহুলের বক্তব্য

রাহুল বলেন, 'মোদীজি, আপনার সমস্ত চাপ ও শক্তি প্রয়োগ করে দেখুন—শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচারের এই লড়াই এখন আর কোনোভাবেই থামবে না বা থামানো যাবে না।

থানায় সোনিয়া15/15

থানায় সোনিয়া

রাত ৯টা নাগাদ কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী মন্দির মার্গ পুলিশ স্টেশনে পৌঁছেছেন। খবর পাওয়া গেছে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে এখানেই পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে।

TAGS:
Rahul Gandhi
NEET
CJP Protest

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