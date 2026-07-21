/NEET ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ধর্না: আলোচনা থেকে ধস্তাধস্তি, আটক রাহুল-প্রিয়াঙ্কা

NEET প্রশ্নফাঁস ও ছাত্র নিগ্রহের প্রতিবাদে রাজপথে হাই-ভোল্টেজ ড্রামা! প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের পথে রাজাজি মার্গে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের পথ আটকালো পুলিশ। জিতেন্দ্র সিংয়ের আস্বাসেও কাজ হলো না, মোদী-শাহের ইস্তফার দাবিতে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে অখিলেশকে সাথে নিয়ে ধর্নায় বসে শেষমেশ আটক বিরোধীরা। সকলকে নিয়ে যাওয়া হলো দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে!
রাজীব চক্রবর্তী: দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা NEET-এর প্রশ্নপত্র লিক এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় উত্তাল রাজধানী।
মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বর্দ্রার নেতৃত্বে শতাধিক কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর ৭, লোক কল্যাণ মার্গস্থ সরকারি বাসভবনের দিকে পদযাত্রা শুরু করেন।
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছানোর আগেই রাজাজি মার্গের কাছে বিশাল ব্যারিকেড গড়ে রাহুল-প্রিয়াঙ্কাদের পথ আটকায় পুলিশ।
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেখানে পৌঁছান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি সরাসরি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেন।
কথোপকথনের সময় রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী স্পষ্ট জানান, NEET প্রশ্নফাঁস এবং ছাত্র নিগ্রহ ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে হবে।
জিতেন্দ্র সিং ঘটনাস্থল থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে সংসদে আলোচনার ইতিবাচক আশ্বাস দেন।
তবে আশ্বাস সত্ত্বেও ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন।
তারা অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন।
একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের তীব্র বাকবিতণ্ডা ও ধস্তাধস্তি শুরু হয়।
পরিস্থিতি আরও জটিল রূপ নেয় যখন সমাজবাদী পার্টির (SP) সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবও রাজাজি মার্গের ধর্নাস্থলে এসে পৌঁছান এবং কংগ্রেসের এই বিক্ষোভে সংহতি জানান।
দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার ওপরেই অনড় ধর্না ও স্লোগান চলার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা ও অখিলেশ যাদবসহ একাধিক বিরোধী শীর্ষ নেতৃত্বকে আটক করা হয়।
এরপরই রাজাজি মার্গ ও লোক কল্যাণ মার্গ সংলগ্ন পুরো এলাকা ফাঁকা করে আটক নেতাদের বাসে তুলে দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের দিকে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ।
রাহুল বলেন, 'মোদীজি, আপনার সমস্ত চাপ ও শক্তি প্রয়োগ করে দেখুন—শিক্ষার্থীদের ন্যায়বিচারের এই লড়াই এখন আর কোনোভাবেই থামবে না বা থামানো যাবে না।
রাত ৯টা নাগাদ কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপারসন সোনিয়া গান্ধী মন্দির মার্গ পুলিশ স্টেশনে পৌঁছেছেন। খবর পাওয়া গেছে, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে এখানেই পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে।