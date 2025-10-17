English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rahul Gandhi on Zubeen Garg Death Case: 'সিঙ্গাপুরে কী হয়েছিল? আমি শুধু সত্যিটা জানতে চাই', রাহুলের হাত ধরে কাতর আর্জি জুবিনের বাবার...

Zubeen Garg Death Case: রাহুল জানান,  "এটা এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা যা গোটা রাজ্যকে ব্যথিত করেছে। আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম, এবং তাঁরা আমাকে একটি কথাই বলেছেন: আমরা আমাদের জুবিনকে হারিয়েছি এবং আমরা শুধু চাই যেন সত্যটা পরিষ্কার হয়।"  

| Oct 17, 2025, 06:51 PM IST
1/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার অসমে গিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।  জুবিন গর্গকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি দাবি করেন, সিঙ্গাপুরে কী হয়েছিল, তা জানার অধিকার তাঁর পরিবার এবং অসমের জনগণের আছে। 

2/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

গৌহাটির কাহিলিপাড়ায় জুবিন গর্গের বাসভবনে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর রাহুল গান্ধী সংবাদমাধ্যমকে জানান, "আমি পরিবারকে বলেছি যে আমি ভালো পরিস্থিতিতে, আনন্দের পরিস্থিতিতে আসতে চেয়েছিলাম..."। 

3/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

তিনি আরও বলেন, "এটা এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা যা গোটা রাজ্যকে ব্যথিত করেছে। আমি পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম, এবং তাঁরা আমাকে একটি কথাই বলেছেন: আমরা আমাদের জুবিনকে হারিয়েছি এবং আমরা শুধু চাই যেন সত্যটা পরিষ্কার হয়।"

4/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

রাহুল গান্ধী বলেন, অসম সরকারের উচিত এই মামলার "স্বচ্ছ এবং দ্রুত" তদন্ত করা এবং পরিবারকে সিঙ্গাপুরে ঠিক কী ঘটেছিল, তা স্পষ্ট করে জানানো।

5/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

তিনি মন্তব্য করেন, "সরকারের কর্তব্য হলো কী ঘটেছে তার দ্রুত তদন্ত করা, স্বচ্ছভাবে তদন্ত করা এবং পরিবারকে সিঙ্গাপুরে ঠিক কী ঘটেছিল তা জানানো।"

6/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

এর আগে শুক্রবার সকালে, রাহুল গান্ধী কামারকুচিতে জুবিন গর্গের শেষকৃত্য যেখানে সম্পন্ন হয়েছিল , সেখানে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পিটিআই অনুসারে, গান্ধী গায়কের সমাধিস্থলে ঐতিহ্যবাহী অসমীয়া স্কার্ফ 'গামোসা' এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

7/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

প্রসঙ্গত, একটি কনসার্টে অংশ নেওয়ার আগেই গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে মারা যান জুবিন গর্গ। তাঁর মৃত্যুর পর অসম পুলিশ গায়কের তুতো ভাই সহ মোট সাতজনকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করেছে।

8/8

জুবিনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাহুলের

অসম সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের সিআইডি-র অধীনে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা এসআইটি গঠন করেছে। এদিনই পুলিসি হেফাজত থেকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয় ২ অভিযুক্তকে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Digha Jagannath Temple: দীপাবলিতে উত্‍সবের রোশনাই দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরে, প্রদীপের আলোয়...

পরবর্তী অ্যালবাম

Digha Jagannath Temple: দীপাবলিতে উত্‍সবের রোশনাই দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরে, প্রদীপের আলোয়...

Digha Jagannath Temple: দীপাবলিতে উত্‍সবের রোশনাই দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরে, প্রদীপের আলোয়...

Digha Jagannath Temple: দীপাবলিতে উত্‍সবের রোশনাই দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরে, প্রদীপের আলোয়... 7
Kacha Badam Bhuban Badyakar: কুঁড়েঘর থেকে এখন ঝাঁ চকচকে দোতলা পাকাবাড়িতে! কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতায় হারিয়েছেন &#039;কাঁচা বাদামে&#039;র কপিরাইট...

Kacha Badam Bhuban Badyakar: কুঁড়েঘর থেকে এখন ঝাঁ চকচকে দোতলা পাকাবাড়িতে! কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতায় হারিয়েছেন 'কাঁচা বাদামে'র কপিরাইট...

Kacha Badam Bhuban Badyakar: কুঁড়েঘর থেকে এখন ঝাঁ চকচকে দোতলা পাকাবাড়িতে! কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতায় হারিয়েছেন 'কাঁচা বাদামে'র কপিরাইট... 6
Bengal Super League: বাংলার ফুটবলে রেনেসাঁ! জুড়লেন লোথার ম্যাথিউস, এবার জার্মান কিংবদন্তিই....

Bengal Super League: বাংলার ফুটবলে রেনেসাঁ! জুড়লেন লোথার ম্যাথিউস, এবার জার্মান কিংবদন্তিই....

Bengal Super League: বাংলার ফুটবলে রেনেসাঁ! জুড়লেন লোথার ম্যাথিউস, এবার জার্মান কিংবদন্তিই.... 8
Kali Puja 2025: কালীপুজোর রাতে দেদার বাজি ফাটালেই বিপদ! ২ ঘণ্টা মাত্র সময়, না হলেই ধরবে পুলিস...

Kali Puja 2025: কালীপুজোর রাতে দেদার বাজি ফাটালেই বিপদ! ২ ঘণ্টা মাত্র সময়, না হলেই ধরবে পুলিস...

Kali Puja 2025: কালীপুজোর রাতে দেদার বাজি ফাটালেই বিপদ! ২ ঘণ্টা মাত্র সময়, না হলেই ধরবে পুলিস... 6