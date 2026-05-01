English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
90s Superstar making Instagram Reels: হাতে কাজ নেই, আইনি লড়াই লড়তে রিলস বানাচ্ছেন ৯০-এর এই সুপারস্টার- চিনতে পারছেন এঁকে?

Aashiqui Actor Rahul Roy: সফলতার শীর্ষে থাকা মানুষটির জীবন আজ এক কঠিন যুদ্ধের মুখে!৯০-এর হার্টথ্রব আজ কাজ খুঁজছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ব্রেন স্ট্রোকের পর শারীরিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের মাঝেও তাঁর লড়াই থামেনি। ট্রোলারদের যোগ্য জবাব দিয়ে অভিনেতা বললেন— "কাজ করে বাঁচতে চাই, মজা ওড়াবেন না।"

| May 01, 2026, 09:18 PM IST
1/8

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাঁর সেই আইকনিক হেয়ারস্টাইল আর রোমান্টিক লুক পাগল করেছিল গোটা দেশের তরুণীদের। কিন্তু সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই সাফল্যের শিখর থেকে আজ জীবনযুদ্ধের এক কঠিন বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছেন এই অভিনেতা। ১৯৯০ সালে মহেশ ভাটের ‘আশিকি’ ছবি দিয়ে রাতারাতি সুপারস্টার হয়েছিলেন রাহুল রায়। 

2/8

‘আশিকি’র পর ‘জুনুন’, ‘গুমরাহ’র মতো ছবিতে অভিনয় করলেও প্রথম ছবির সেই আকাশছোঁয়া সাফল্য আর ফেরাতে পারেননি রাহুল। মাঝপথে অভিনয়ের জগত থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেও ‘বিগ বস’-এর প্রথম সিজনে বিজয়ী হয়ে ফের আলোচনায় ফেরেন তিনি। তবে বড় পর্দায় সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেননি আর। আঞ্চলিক ছবি থেকে শুরু করে ছোটখাটো কাজ—সবই করেছেন টিকে থাকার লড়াইয়ে।

3/8

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে একটি নাচের ভিডিওর জন্য রাহুল রায়কে প্রচণ্ড কটাক্ষের শিকার হতে হয়। ১৯৯৩ সালের ছবি ‘ফির তেরি কাহানি ইয়াদ আয়ি’-র ‘তেরে দর পে সনম’ গানে এক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের সঙ্গে নাচতে দেখা যায় তাঁকে। 

4/8

ভিডিওটি ভাইরাল হতেই নেটিজেনদের একাংশ প্রশ্ন তোলেন, “এমন কী বাধ্যবাধকতা এল যে আপনাকে এই সব করতে হচ্ছে?” অনেকেই তাঁর ‘সিমপ্লিসিটি’ বা সরলতাকে নিয়ে বিদ্রূপ করেন।

5/8

চুপ করে বসে থাকেননি রাহুল। ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি জানান, তাঁর জীবনে বেশ কিছু আইনি লড়াই চলছে যা মেটানোর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই সমস্যাগুলো তাঁর ব্রেন স্ট্রোক হওয়ার আগে থেকেই ছিল। 

6/8

তিনি লেখেন, “আমি সততার সঙ্গে কাজ করছি। যদি আপনারা আমার সংগ্রাম নিয়ে মজা করেন, তবে সেটা আমার নয়, আপনাদের ব্যক্তিত্বকেই ছোট করে। আপনাদের যদি সত্যিই এত চিন্তা থাকে, তবে আমাকে ভালো কাজ খুঁজে দিন যাতে আমি মামলাগুলোর খরচ চালাতে পারি।”

7/8

ব্রেন স্ট্রোকের পর সুস্থ হয়ে ওঠার লড়াইটা রাহুল রায়ের জন্য সহজ ছিল না। তিনি স্পষ্ট জানান, সক্রিয় থাকার জন্যই তিনি কাজ করতে চান। তাঁর মতে, কাজ তাঁকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায় এবং মানসিকভাবে শক্তিশালী রাখে। এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন অর্চনা পূরণ সিং-এর মতো তারকারাও। 

8/8

৯০-এর সেই ‘রোমান্টিক হিরো’ আজ বাস্তবের একজন লড়াকু যোদ্ধা। বিদ্রূপের তোয়াক্কা না করে কেবল সম্মানের সঙ্গে কাজ করে যেতে চান এই অভিনেতা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

LPG and Petrol-Diesel Price Big Hike: বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার গৃহস্থের সিলিন্ডারের দাম বিরাট বাড়তে চলেছে, আকাশ ছোঁওয়ার আভাস পেট্রোল-ডিজেলেও

পরবর্তী অ্যালবাম

LPG and Petrol-Diesel Price Big Hike: বাণিজ্যিক গ্যাসের পর এবার গৃহস্থের সিলিন্ডারের দাম বিরাট বাড়তে চলেছে, আকাশ ছোঁওয়ার আভাস পেট্রোল-ডিজেলেও
West Bengal Assembly Election 2026: গণনার আগেই জয়ের উল্লাস, এক্সিট পোলের তোয়াক্কা না করেই উত্তরপাড়ায় উড়ল সবুজ আবির

Auto Fare Hike: বিধাননগর থেকে গড়িয়াহাট, ভোট মিটতেই সব রুটেই বাড়ছে অটোভাড়া?

West Bengal Assembly Election 2026: বড় বড় এগজিট পোল উলটে যাওয়ার স্পষ্ট আভাস: বিজেপি এবারও বাংলায় ডাহা ফেল? বিক্রি হচ্ছে সবুজ আবীর, কী বলছে POLIQ? নিজেই দেখে নিন

