90s Superstar making Instagram Reels: হাতে কাজ নেই, আইনি লড়াই লড়তে রিলস বানাচ্ছেন ৯০-এর এই সুপারস্টার- চিনতে পারছেন এঁকে?

90s Superstar making Instagram Reels: হাতে কাজ নেই, আইনি লড়াই লড়তে রিলস বানাচ্ছেন ৯০-এর এই সুপারস্টার- চিনতে পারছেন এঁকে?
Aashiqui Actor Rahul Roy: সফলতার শীর্ষে থাকা মানুষটির জীবন আজ এক কঠিন যুদ্ধের মুখে!৯০-এর হার্টথ্রব আজ কাজ খুঁজছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। ব্রেন স্ট্রোকের পর শারীরিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের মাঝেও তাঁর লড়াই থামেনি। ট্রোলারদের যোগ্য জবাব দিয়ে অভিনেতা বললেন— "কাজ করে বাঁচতে চাই, মজা ওড়াবেন না।"
1/8
রাহুল রয়
2/8
‘আশিকি’র পর ‘জুনুন’, ‘গুমরাহ’র মতো ছবিতে অভিনয় করলেও প্রথম ছবির সেই আকাশছোঁয়া সাফল্য আর ফেরাতে পারেননি রাহুল। মাঝপথে অভিনয়ের জগত থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেও ‘বিগ বস’-এর প্রথম সিজনে বিজয়ী হয়ে ফের আলোচনায় ফেরেন তিনি। তবে বড় পর্দায় সেভাবে জায়গা করে নিতে পারেননি আর। আঞ্চলিক ছবি থেকে শুরু করে ছোটখাটো কাজ—সবই করেছেন টিকে থাকার লড়াইয়ে।
photos
TRENDING NOW
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
photos