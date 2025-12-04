Kolkata Metro: কেন আটকে কলকাতা মেট্রোপথের সম্প্রসারণ, ৩ পয়েন্টে কারণ ব্যাখ্যা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো

Kolkata Metro: কেন আটকে কলকাতা মেট্রোপথের সম্প্রসারণ, ৩ পয়েন্টে কারণ ব্যাখ্যা করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো
Kolkata Metro: মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বুধবার জানান....
কলকাতা মেট্রো
কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায়
জোকা-এসপ্ল্যানেড
ময়দান মার্কেট
ধর্মতলায় বিসি রায় মার্কেটের (ময়দান মার্কেট) ৫২৮টি দোকান অস্থায়ী ভাবে সরানোর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন তৈরি করার জন্য ওই জমি দরকার। ওই দোকানিদের জন্য বিকল্প জায়গায় অস্থায়ী দোকানও তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু কিন্তু রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এখনও অনুমোদন (এনওসি) মেলেনি। তাই কাজ শুরু সম্ভব হয়নি। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর
অরেঞ্জ লাইনে (নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর) কাজ থমকে থাকার কারণ হিসাবে চিংড়িঘাটা মোড়ে যান চলাচল বন্ধ না-রাখাকে তুলে ধরেছেন অশ্বিনী। অভিযোগ, রাজ্য সরকার এ ক্ষেত্রেও এনওসি দেয়নি। তাই ওই পথে মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ আটকে রয়েছে। মেট্রোর দাবি, ওই ক্রসিংয়ে তিন দিন (রাতে ৮ ঘণ্টা করে) যান চলাচল বন্ধ রাখলেই কাজ শেষ করা যাবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
কলকাতা মেট্রো
যদিও দুপুরে রেলমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর রাতে কলকাতা মেট্রোর তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা আছে বুধবার বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্টের কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতির কাছে জানানো হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী সোমবার ৮ ডিসেম্বর বেলা ২ টোয় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে আদালতে এসে বিষয়টি সম্পর্কে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তরফে অবশ্য মেট্রোর এই বিবৃতি নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
নোয়াপাড়া-বারাসত
ইয়েলো লাইনে (নোয়াপাড়া-বারাসত) মেট্রো সম্প্রসারণের পথে নিউ ব্যারাকপুর এবং বারাসতের মধ্যে ১,২৭৭টি ঝুপড়ি এবং ৭৬৪টি দোকান রয়েছে। সেগুলি সরানো হয়নি এখনও। মেট্রোর কাজের জন্য প্রায় ২৩ হাজার বর্গমিটার জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন। তা নিয়ে রাজ্য সরকার কোনও অগ্রগতি না-দেখানোয় থমকে রয়েছে মেট্রো সম্প্রসারণের কাজ, দাবি রেলমন্ত্রীর। এ ছাড়া, বরাহনগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ‘মৌ’ স্বাক্ষরের কথা বলেন তিনি। তাঁর দাবি, সেই চুক্তি মতো কাজ করেনি রাজ্য। রেলমন্ত্রী জানান, মেট্রো সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় মোট জমির প্রায় ৭৩ শতাংশ অধিগ্রহণ এখনও বাকি রয়েছে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল
