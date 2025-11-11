English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nandigram: নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ! চাকরি মেলেনি, রেলের প্রকল্প বন্ধ করে দিলেন বিক্ষুব্ধ জমিদাতারাই...

Nandigram: বেশ দ্রুত গতিতেই চলছিল  নন্দীগ্রাম থেকে দেশপ্রাণ বাজকুল পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ।  ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবিতে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিলেন জমিদাতারাই।      

| Nov 11, 2025, 06:03 PM IST
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!

কিরণ মান্না: স্থানীয় বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যস্থতায় রেলের প্রকল্পের জমি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো চাকরি মেলেনি! নন্দীগ্রামে এবার তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন জমিদাতা। বন্ধ করে দিলেন রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ। চলল অবরোধ।

নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেলমন্ত্রী।  নন্দীগ্রাম থেকে দেশপ্রাণ বাজকুল পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন তিনি। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। 

নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!

দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পর, অবশেষে  শুভেন্দু অধিকারীর তত্‍পরতায় নন্দীগ্রামে শুরু হয় রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ। কবে? ২০২৩ সালে। বস্তুত, প্রকল্পের কাজ বেশ দ্রুত গতিতেই এগোচ্ছিল।

নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!

 ছাব্বিশের আগে  সেই রেলপথ সম্প্রসারণ প্রকল্প নিয়ে উত্তেজনা ছড়াল নন্দীগ্রামে। ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবিতে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিলেন জমিদাতারাই।

নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!

জমিদাতাদের দাবি, প্রতিটি পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রেল। কিন্তু বহু পরিবারেই কারও নাকি এখনও চাকরি হয়নি! 

নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!

বিজেপির অবশ্য় পালটা দাবি, অধিকাংশ পরিবারকে ইতিমধ্যেই চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের নথি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সমস্যা মিটলেই চাকরি মিলবে।

নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!

তৃণমূলের অভিযোগ, রেল প্রকল্পে যাঁরা জমি দিয়েছেন, তাঁদের চাকরি ব্যাপারে কোনও উদ্যোগই নিচ্ছেন না শুভেন্দু।  কেন্দ্রে বিজেপির সরকার থাকা সত্ত্বেও মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন।  

