Nandigram: নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ! চাকরি মেলেনি, রেলের প্রকল্প বন্ধ করে দিলেন বিক্ষুব্ধ জমিদাতারাই...
Nandigram: বেশ দ্রুত গতিতেই চলছিল নন্দীগ্রাম থেকে দেশপ্রাণ বাজকুল পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ। ক্ষতিপূরণ ও চাকরির দাবিতে প্রকল্পের কাজ বন্ধ করে দিলেন জমিদাতারাই।
1/7
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!
2/7
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!
photos
TRENDING NOW
3/7
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!
4/7
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!
5/7
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!
6/7
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!
7/7
নন্দীগ্রামে ফের অশান্তির আঁচ!
photos