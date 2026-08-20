/ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি! অ্যালার্ট জারি করল হাওয়া অফিস! ভয়ংকর বৃষ্টিতে ভেসে যাবে কলকাতা, হাওড়া ও সন্নিহিত জেলা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ ২০ অগাস্ট ২টো ৫০ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা হাওড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাগুলির কিছু কিছু অংশে হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: আজ ২০ অগাস্ট ২টো ৫৪ মিনিটে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জারি করল নোটিস। জানাল সতর্কতাও। কী বলল হাওয়া অফিস?
আজ ২০ অগাস্ট ২টো ৫০ থেকে পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা হাওড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাগুলির কিছু কিছু অংশে হালকা বৃষ্টি বা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
শুধু তাই নয়, আলিপুর এই নোটিসে হলুদ সতর্কতাও জারি করল!
সকালের আবহাওয়াতেই বলা ছিল, গভীর নিম্নচাপ ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে বিহারের উপর দিয়ে ছত্তীসগড়ে গিয়ে মধ্যরাতে সেটি বিলীন হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে এর আর কোনও প্রভাবই নেই। তবে নিম্নচাপের ছেড়ে যাওয়া জলীয় বাষ্পের কারণে উপকূল-সহ কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে খুব হালকা-মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে, তবে তা অল্প সময়ের জন্য।
উপকূলের দুই এবং পশ্চিমের ৩ জেলা ছাড়া শনিবার পর্যন্ত কার্যত বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই।
রবিবার থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে উপকূলের জেলাগুলিতে। সঙ্গে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গেও।
কলকাতায় বৃষ্টি কমবে, কষ্ট বাড়বে। শনিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলার পরে রবিবার থেকে মঙ্গলবার ফের বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনা কলকাতায়। কলকাতায় বৃহস্পতি শুক্র এবং শনিবার ভাদ্র মাসের চড়া রোদ এবং গুমোট এবং জলীয় বাষ্পের অস্বস্তি ও কষ্ট বাড়বে।