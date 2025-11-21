Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের বৃষ্টি! একেবারেই উধাও শীত, জাঁকিয়ে ঠান্ডার দেখা পাওয়া যাবে...

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের বৃষ্টি! একেবারেই উধাও শীত, জাঁকিয়ে ঠান্ডার দেখা পাওয়া যাবে...
West Bengal Weather Update: বুধবার মৃদু শক্তির একটি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেবে। এই সিস্টেমের প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব বাংলায় নেই। নভেম্বরে আর জাঁকিয়ে শীত ফেরার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা।
বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত
ঘূর্ণিঝড়
প্রভাব বাংলায়
আটকে শীতের আমেজ
ডিসেম্বরে জাঁকিয়ে শীত
কলকাতার তাপমাত্রা
