Zee News Bengali
IMD Weather Alert: ৪০ কিমি বেগে কনকনে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া, প্রচণ্ড বজ্রপাত আর তুলকালাম বৃষ্টি আসছে! ফিরছে ভয়ংকর শীত... তৈরি থাকুন...

IMD Issues Yellow Alert For Rain In Delhi-NCR: শীতের বিদায়বেলায় আবারও আবহাওয়ার মেজাজ বদল। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সক্রিয় প্রভাবে রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন নয়ডা ও গুরুগ্রামে বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ (IMD)। শনিবার সকাল থেকেই দিল্লির আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং মাঝেমধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের খবর পাওয়া গেছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই পরিস্থিতি আগামী কয়েক দিন বজায় থাকতে পারে।  

| Feb 01, 2026, 01:12 PM IST
1/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

হলুদ সতর্কতা এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস: আবহাওয়া দফতর দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর জন্য ‘ইয়েলো অ্যালার্ট’ (Yellow Alert) বা হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।   

2/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর ফলে শীতের অনুভূতি আরও বাড়বে।

3/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

শনিবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় এক ডিগ্রি কম। শুক্রবারও তাপমাত্রা ছিল ৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে, অর্থাৎ এক রাতেই তাপমাত্রা অনেকটা কমেছে।  

4/18

কেন এই আকস্মিক বদল?

আবহাওয়াবিদদের মতে, চলতি মাসে উত্তর ভারতে এটি তৃতীয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা (Western Disturbance)। এই বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতির কারণেই পাহাড়ি এলাকায় তুষারপাত এবং সমতলে বৃষ্টির দেখা মিলছে। 

5/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে মেঘের আনাগোনা বেড়ে যাওয়ায় দিনের বেলা রোদের দেখা মিলছে না, যার ফলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ নিচে অবস্থান করছে।  

6/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

দিল্লির পাশাপাশি নয়ডা এবং গুরুগ্রামেও শনিবার সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

7/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

গুরুগ্রামের নিচু এলাকাগুলোতে বৃষ্টির কারণে যানজটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নয়ডাতেও মেঘলা আকাশের কারণে দৃশ্যমানতা কমে এসেছে। 

8/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুধু দিল্লি নয়, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশেও এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সোমবার পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।  

9/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

বৃষ্টি এবং মেঘলা আবহাওয়ার পাশাপাশি দিল্লির বাতাসের গুণমান বা একিউআই (AQI) আবারও খারাপের দিকে। 

10/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

শনিবার সকালে দিল্লির একিউআই ছিল ২৭৮, যা ‘Poor’ বা খারাপ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় এবং শান্ত হাওয়ার কারণে দূষণকারী কণাগুলো বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে আটকে রয়েছে।

11/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

এছাড়া ভোরের দিকে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশার সতর্কতাও দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সড়ক ও রেল যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।  

12/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

যদিও বর্তমানে আবহাওয়া শীতল এবং বৃষ্টিমুখর, তবে আইএমডি-র ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসটি মোটের ওপর স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা গরম হতে পারে। 

13/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

এই সাময়িক বৃষ্টিপাত শীতকে কিছুটা দীর্ঘায়িত করলেও, ফেব্রুয়ারি মাসের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরেই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। 

14/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

এর ফলে গম ও বার্লির মতো রবি শস্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন কৃষকরা। দ্রুত তাপমাত্রা বাড়লে ফসল সময়ের আগেই পেকে যেতে পারে, যা গুণগত মান নষ্ট করতে পারে।  

15/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সময় সাধারণ মানুষকে বাড়ির ভেতরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

16/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

এছাড়া ঝোড়ো হাওয়ার কারণে আলগা কাঠামো বা গাছের নিচে না দাঁড়ানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। পর্যটক এবং নিত্যযাত্রীদের রাস্তায় বেরোনোর আগে আবহাওয়ার আপডেট দেখে নিতে বলা হয়েছে।  

17/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

দিল্লি ও তার প্রতিবেশী শহরগুলোর বাসিন্দারা যখন শীতকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার এই হানা আবহাওয়াকে আবারও আমূল বদলে দিল।

18/18

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট

বৃষ্টির পর সোমবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কনকনে ঠান্ডা বাতাস আরও কয়েক দিন বজায় থাকতে পারে। তবে পরিবেশবিদেরা মনে করছেন, এই বৃষ্টিপাত দিল্লির ধুলোবালি ও দূষণ কিছুটা হলেও কমাতে সাহায্য করবে।  

