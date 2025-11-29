English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Raj Bhavan Name Change: ইতিহাসে পরিবর্তন! রাজভবন এবার থেকে 'লোকভবন'...কেন এই নাম বদল?

| Nov 29, 2025, 05:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এল। শনিবার, ২৯ নভেম্বর থেকে কলকাতার রাজভবনের নাম বদলে হল 'লোকভবন' (Lok Bhavan)। 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই নাম বদল কার্যকর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

শনিবার রাজ্যপাল ঘোষণা করেন যে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে 'লোকভবন' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই আজ কলকাতার রাজভবনের ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর করা হলো।

কেন এই নাম বদল? রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, এই নাম বদলের মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের কাছে রাজভবনের গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে তোলা। 

তিনি বলেন,"রাজভবনের মূল উদ্দেশ্যই হলো সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করা। তাই এই উদ্দেশ্যকে আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত করার জন্যই রাজভবনের নাম বদল করে 'লোকভবন' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

রাজ্যপাল এদিন নিজে হাতেই রাজভবন লেখা বিভিন্ন ফলক সরিয়ে নতুন করে 'লোকভবন' লেখা ফলক স্থাপন করেন। 

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমানোর একটি বার্তা দেওয়া হলো বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

