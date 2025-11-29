Raj Bhavan Name Change: ইতিহাসে পরিবর্তন! রাজভবন এবার থেকে 'লোকভবন'...কেন এই নাম বদল?
Lok Bhavan:শনিবার, ২৯ নভেম্বর থেকে কলকাতার রাজভবনের নাম বদলে হল 'লোকভবন'। শনিবার রাজ্যপাল ঘোষণা করেন যে, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির রাজভবনের নাম পরিবর্তন করে 'লোকভবন' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারেই আজ কলকাতার রাজভবনের ক্ষেত্রেও এটি কার্যকর করা হলো।
রাজভবন এবার লোকভবন
রাজভবন এবার লোকভবন
রাজভবন এবার লোকভবন
রাজভবন এবার লোকভবন
রাজভবন এবার লোকভবন
রাজভবন এবার লোকভবন
রাজভবন এবার লোকভবন
