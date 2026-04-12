Raj-Subhashree Networth: ১৯০ ভরি সোনার মালকিন, ৪ কোটির অ্যাপার্টমেন্ট: সম্পত্তির দৌড়ে রাজকে টেক্কা শুভশ্রীর

Raj-Subhashree Property: গত পাঁচ বছরে বদলেছে ভাগ্য! বারাকপুরের বিধায়ক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর আয় বেড়েছে ছয় গুণ। কিন্তু জানেন কি, আয়ের নিরিখে স্বামীকেও টেক্কা দিচ্ছেন শুভশ্রী? অভিনেত্রীর গয়না থেকে রাজের বিলাসবহুল গাড়ি— মনোনয়ন পত্রের হলফনামায় উঠে এল চমকে দেওয়ার মতো তথ্য। 

| Apr 12, 2026, 09:41 PM IST
রাজ-শুভশ্রীর সম্পত্তির খতিয়ান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের পাওয়ার কাপল রাজ চক্রবর্তী এবং শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। একদিকে পরিচালনার আসন সামলে রাজনীতির ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন রাজ, অন্যদিকে অভিনয় জগতে নিজের জায়গা আরও মজবুত করেছেন শুভশ্রী। 

২০২৫ সালের নির্বাচনে ফের বারাকপুর থেকে তৃণমূলের হয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন রাজ। আর নির্বাচনের মনোনয়ন পত্রের সাথে জমা দেওয়া হলফনামায় উঠে এল তাঁদের বিপুল সম্পত্তির খতিয়ান।

হলফনামা অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে রাজ চক্রবর্তীর বার্ষিক আয় বেড়েছে প্রায় ছয় গুণ। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৩১০ টাকা, যা ২০২৪-২৫-এ এসে দাঁড়িয়েছে ৪১ লক্ষ ৮৯ হাজার ৩৩০ টাকায়। 

তবে আয়ের নিরিখে রাজকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী শুভশ্রী। গত পাঁচ বছরে তাঁর আয় বেড়ে হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৪০ টাকা। 

রাজ চক্রবর্তীর নিজের নামে কোনও গয়না না থাকলেও, শুভশ্রীর গয়নার ভাণ্ডার চোখ কপালে তোলার মতো। তাঁর প্রায় ১৯০ ভরি সোনা রয়েছে, যার বাজারমূল্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকারও বেশি। 

গাড়ির শৌখিনতাতেও পিছিয়ে নেই এই জুটি। রাজের গ্যারেজে রয়েছে একটি ৮০ লক্ষ টাকার ভলভো এবং একটি টাটা নেক্সন। অন্যদিকে শুভশ্রীর ব্যবহারের জন্য রয়েছে ১৬ লক্ষ টাকার একটি স্করপিও।

সম্পত্তির পাহাড়ের হিসেবে শুভশ্রী তাঁর স্বামীকে অনেকটাই পিছনে ফেলেছেন। শুভশ্রীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার বেশি, যেখানে রাজের ক্ষেত্রে এই অঙ্কটি ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। 

স্থাবর সম্পত্তির (জমি ও ফ্ল্যাট) দিক থেকে রাজ এগিয়ে। আর্বানায় ৪ কোটি টাকার ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে কসবায় আড়াই কোটি টাকার অফিস মিলিয়ে রাজের স্থাবর সম্পত্তি প্রায় ৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার।

West Bengal Assembly Election 2026: প্রচারে বেরিয়ে হাতে কর্ণিক নিয়ে দেওয়ালও গাঁথলেন 'রাজমিস্ত্রি' বিজেপিপ্রার্থী

