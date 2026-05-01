English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Raj-Subhashree: ২০২১-এ জিতেছিলেন বিপুল ভোটে, এবার ফলাফল বেরনোর আগেই কার শরণাপন্ন রাজ-শুভশ্রী?

Raj Chakraborty and Subhashree Ganguly: ব্যারাকপুরের ভোট মিটতেই সোজা পুরী! জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিতে মহাপ্রভুর দরবারে পৌঁছালেন রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। ২০২৬-এর ফলপ্রকাশের আগে তারকা বিধায়কের এই ভক্তি কি ফের জয়ের পথ প্রশস্ত করবে? নীল কুর্তা আর শাড়িতে রাজ-শুভশ্রীর এই স্নিগ্ধ লুক দেখে মুগ্ধ ভক্তরা। দেখুন তাঁদের পুরী সফরের বিশেষ ছবি

| May 01, 2026, 09:47 PM IST
1/10

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ডামাডোলের মাঝেই খানিকটা বিরতি। ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট মিটতেই সস্ত্রীক পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছালেন বিদায়ী বিধায়ক তথা টলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।   

2/10

জগন্নাথ দর্শনে রাজের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই আধ্যাত্মিক সফরের ছবি শেয়ার করেছেন তাঁরা।  

3/10

বুধবার পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে রাজের কেন্দ্র ব্যারাকপুরে। তৃণমূলের টিকিটে দ্বিতীয়বার এই কেন্দ্র থেকেই লড়াই করছেন তিনি।   

4/10

২০২১ সালে প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন রাজ। এবারও জয়ের ধারা বজায় রাখতে মরিয়া এই তারকা প্রার্থী। তবে ফলাফল ইভিএম-বন্দি হতেই তিনি সময় বের করে নিলেন জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ নিতে।   

5/10

শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবিগুলি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘জগন্নাথঃ স্বামী নযনপথগামী ভবতু মে’। ছবিতে রাজকে দেখা গেছে নীল রঙের ট্র্যাডিশনাল কুর্তায় এবং শুভশ্রী ধরা দিয়েছেন সাদা-কালো শাড়ির স্নিগ্ধ সাজে।  

6/10

এবারের নির্বাচনে স্বামীর হয়ে কোমর বেঁধে প্রচার করতে দেখা গেছে শুভশ্রীকে। লালকুঠি থেকে মাধব নিবাস পর্যন্ত আয়োজিত বিশাল রোড শো-তে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নজর কেড়েছিল।   

7/10

ভোট দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। তিনি তৃণমূল নেত্রীকে ‘মা দুর্গা’র সঙ্গে তুলনা করে বলেন, বিরোধী পক্ষ যতই বাহিনী নিয়ে আসুক, দুর্গার রূপেই তিনি সব দমন করবেন।  

8/10

রাজ ও শুভশ্রীর জগন্নাথ ভক্তি নতুন কিছু নয়। বাড়িতে প্রতি বছর নিয়ম মেনে জগন্নাথ পুজো করেন এই দম্পতি।   

9/10

এমনকি কন্যা সন্তান ইয়ালিনিকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বাকালীন অবস্থাতেও শুভশ্রীকে দেখা গিয়েছিল পুরীর মন্দিরে। রথযাত্রার সময়ও প্রায়ই তাঁদের ওড়িশায় মহাপ্রভুর দরবারে হাজিরা দিতে দেখা যায়।  

10/10

পেশাদার জীবনেও দুজনেই ব্যস্ত। রাজের পরিচালনায় শেষ মুক্তি পেয়েছে ‘আবার প্রলয় ২’। অন্যদিকে শুভশ্রীকে আগামীতে দেখা যাবে ‘দেশু সেভেন’ (Deshu 7) সিনেমায়, যেখানে দীর্ঘ বিরতির পর দেবের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। ছবিটি ২০২৬ সালের পুজোয় মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। বর্তমানে ভোটের উত্তাপ শেষে জগন্নাথের শান্ত সান্নিধ্যেই সময় কাটাতে পছন্দ করছেন টলিউডের এই ‘পাওয়ার কাপল’।

পরবর্তী
অ্যালবাম

