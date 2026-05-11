  • Raj-Subhashree Wedding Anniversary: রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে বিদেশের সৈকতে একান্তে রাজ-শুভশ্রী, বিবাহবার্ষিকীতে কোথায় ঘুরছেন তারকা দম্পতি?

Raj-Subhashree: দেখতে দেখতে ৮ বছর পার! বিবাহবার্ষিকীর বিশেষ দিনটি কাটাতে থাইল্যান্ডের নীল জলরাশিতে পাড়ি দিলেন রাজ-শুভশ্রী। ট্রোলিং-বিতর্ক দূরে সরিয়ে ক্রাবির নির্জন সৈকতে একান্ত যাপন তারকা দম্পতির। রইল তাঁদের বিলাসবহুল সফরের খুঁটিনাটি।

| May 11, 2026, 03:58 PM IST
বিবাহবার্ষিকী উদযাপনে রাজ-শুভশ্রী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে দেখতে ৮ বছর পার। সোমবার রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহবার্ষিকী। সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করে রাজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শুভশ্রী।     

কীভাবে কাটাচ্ছেন এই বিশেষ দিন? জানা যায়, দেশের বাইরে একান্তে দাম্পত্যের উদযাপনে মত্ত তারকা দম্পতি। কোথায় ঘুরছেন তাঁরা?  

শুভশ্রীর পোস্ট করা ছবি দেখেই জানা যাচ্ছে থাইল্যান্ডের ক্রাবি (Krabi) প্রদেশের বিখ্যাত ফ্রা নাং কেভ বিচে (Phranang Cave Beach) গিয়েছেন তাঁরা।  

ছবিতে সমুদ্রের মাঝখানে যে বিশাল চুনাপাথরের পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে, সেটি এই সৈকতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি রাইলে (Railay) উপদ্বীপের একটি অংশ। এই জায়গাটি তার স্বচ্ছ নীল জল, সাদা বালু এবং চুনাপাথরের গুহার জন্য সারা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।  

কীভাবে যাবেন এখানে? থাইল্যান্ডের ক্রাবি থেকে নৌকায় করে এখানে যেতে হয়। এখানে বিখ্যাত 'প্রিন্সেস কেভ' বা গুহা রয়েছে। এছাড়া রক ক্লাইম্বিং বা পাহাড়ে চড়ার জন্যও এটি বিশ্ববিখ্যাত।  

এই সৈকতটি সূর্যাস্ত দেখার জন্য একটি আদর্শ স্থান, বিবাহবার্ষিকীতে একান্তে সূর্যাস্ত দেখতে ক্রাবির এই বিচে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা।   

রাজ শুভশ্রীর ছবি থেকেই স্পষ্ট ক্রাবির বিখ্যাত রাইলে বিচের (Railay Beach) আশেপাশের কোনো বিলাসবহুল রিসোর্টে রয়েছেন তাঁরা। ছবির পেছনে যে খাড়া পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে, সেটি রাইলে এলাকার সিগনেচার চুনাপাথরের পাহাড়। সম্ভবত ছবিটি Rayavadee Resort-এ তোলা।   

এই রিসোর্টটি ক্রাবির রাইলে (Railay) উপদ্বীপে অবস্থিত। এখানে যাওয়ার একমাত্র উপায় হলো নৌকা, কারণ এটি চারদিকে খাড়া পাহাড় এবং জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। এই রিসোর্টে একরাত থাকার খরচ ৪৫ হাজার থেকে শুরু করে ১ লক্ষ অবধি।   

সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের হাসিখুশি ছবি জানান দিচ্ছে, একে অপরের সঙ্গে ভালো সময় কাটাচ্ছেন তাঁরা।   

ভোটের ভরাডুবির পরেই রাজ ঘোষণা করেছেন তিনি আর রাজনীতিতে থাকতে চান না, এবার সিনেমাতেই মনোনিবেশ করবেন শুধু। যদিও রাজনীতি নিয়ে নানাভাবে কটাক্ষ শুনতে হয়েছে পরিচালক তথা বিদায়ী বিধায়ককে।   

বরাবরই রাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন শুভশ্রী। সোশ্যাল মিডিয়াতেও রাজের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তবে রাজনৈতিক এই কটাক্ষ তরজা এড়ানোর কারণেই কমেন্ট সেকশন পাবলিকের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন অভিনেত্রী।   

রাজ ও শুভশ্রীকে বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁদের বন্ধু থেকে শুরু করে অনুরাগীরা। জি ২৪ ঘণ্টার পক্ষ থেকেও তারকা দম্পতির জন্য রইল একরাশ শুভেচ্ছা। ছবি- Subhashree Ganguly Facebook

