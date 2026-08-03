/রক্তের চিঠিতে প্রেম, মনে গভীর ক্ষত! সাফল্যের আড়ালে কোন অজানা যন্ত্রণা? সুপারস্টারের জীবনের বড় পর্দাফাঁস!

Superstar was in a ‘huge shock’: ২০০০ সাল থেকে ২০১২ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অনিতা আদবানির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও কেন সারাজীবন অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতায় ভুগেছিলেন? কেন ঘনিষ্ঠদেরও বিশ্বাস করতে পারতেন না তিনি? শৈশবের এক গোপন সত্য আর একের পর এক গভীর বিশ্বাসঘাতকতাই কি তছনছ করে দিয়েছিল তাঁর পুরো জীবন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের প্রথম ‘সুপারস্টার’ রাজেশ খন্নাকে ঘিরে ছিল ভক্তদের অভূতপূর্ব উন্মাদনা। রক্ত দিয়ে চিঠি লেখা থেকে শুরু করে তাঁর গাড়ির ধুলো কপালে মাখা— সবই করেছেন অনুরাগীরা। তবে এই মহাতারকা ইমেজের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক গভীর মানসিক ক্ষত ও চরম নিঃসঙ্গতা। সম্প্রতি তাঁর জীবনের শেষ সময়ের সঙ্গী অনিতা আদবানি প্রকাশ্যে এনেছেন সেই কষ্টের কথা।
১৯৪২ সালে জন্ম নেওয়া রাজেশ খন্না দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর আত্মীয় চুন্নিলাল ও লীলাবতী খন্না। নিজের দত্তক সন্তান হওয়ার সত্যতা তাঁকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। অনিতার মতে, ছোটবেলার এই ধাক্কাই তাঁর ব্যক্তিত্ব চিরতরে বদলে দেয়। তিনি নিজের বায়োলজিক্যাল পরিবারের থেকেও মানসিক দূরত্ব তৈরি করে নেন।
জীবনে বারবার কাছের মানুষদের কাছে প্রতারিত হয়েছেন কাকা জী। সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে শুরু করে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের বিশ্বাসভঙ্গ— সব মিলিয়ে মানুষের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। এমনকি রাজনৈতিক প্রচারে তাঁকে ব্যবহার করে মাঝখান থেকে অনেকেই টাকা কামিয়েছে, কিন্তু রাজেশ খন্না নিজে কোনোদিন কোনো টাকা নেননি।
১৯৬৯ সালে ‘আরাধনা’ মুক্তির পর ভারতীয় সিনেমায় রাজেশ খন্নার উত্থান ছিল রূপকথার মতো। পরপর ১৫টি সোলো হিট সিনেমা উপহার দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। প্রযোজকরা সাইনিং মানি নিয়ে তাঁর বাড়ির সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।
সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বদলে যেতে থাকে হিন্দি সিনেমার পটভূমি। পর্দায় অমিতাভ বচ্চনের ‘অ্যাংরি ইয়ং ম্যান’ ইমেজের দাপটে আস্তে আস্তে ফিকে হতে শুরু করে রোমান্টিক নায়কের যুগ। একের পর এক ছবি ব্যর্থ হতে থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে শুরু করেন রাজেশ খন্না।
এককালের অপরাজেয় নায়ক নিজের এই পতন মেনে নিতে পারেননি। ১৯৯০ সালের এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, "সাফল্য যেমন মাথার ওপর চড়ে বসে, তেমনই ব্যর্থতা সামলাতে না পেরে আমি মদের নেশায় ডুব দিয়েছিলাম।" নিজেকে সামলাতে না পেরে বিষাদ ভুলতেই তিনি বোতলের আশ্রয় নেন।
টানা ৭টি ছবি ফ্লপ করার পর এক রাত তিনটের সময় ফাঁকা ছাদে দাঁড়িয়ে অঝোরে কেঁদেছিলেন সুপারস্টার। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন— "হে পরওয়ারদিগার! আমাদের মতো গরীবদের এত কঠিন পরীক্ষা নিও না, যাতে আমরা তোমার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসি।"