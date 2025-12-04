Return of Rama: ৫০০ বছর পরে এ কী অবিশ্বাস্য মহা ঘটনা রামজন্মভূমি অযোধ্যায়! নবনির্মিত রামমন্দিরে... অলৌকিক... অকল্পনীয়...

Return of Rama: ৫০০ বছর পরে এ কী অবিশ্বাস্য মহা ঘটনা রামজন্মভূমি অযোধ্যায়! নবনির্মিত রামমন্দিরে... অলৌকিক... অকল্পনীয়...
Return of Rama A 500 Year Old Struggle: বহু প্রজন্ম এসেছে, চলে গেছে, কিন্তু প্রশ্নটি রয়েই গিয়েছিল! কী প্রশ্ন? রাম লালা কবে ফিরবেন?
অযোধ্যার ৫০০ বছর
মহর্ষির সময় থেকে
৫০০ বছরের ক্ষত
মহর্ষি বাল্মীকি ত্রেতা যুগে রামের ১৪ বছরের বনবাস যাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাতে দেখা গিয়েছিল, রাম-বিহনে অযোধ্যা যেন প্রদীপশিখার মতো নিভে গিয়েছিল! সেই শোক শত শত বছর ধরে দেশের মানুষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ৫০০ বছরের রাম জন্মভূমি কখনোই নিছক জমি নিয়ে ছিল না; এটি ছিল রামকে ফিরিয়ে আনার সংগ্রামচিহ্ন।
রাম লালা কবে ফিরবেন?
বেদনার স্পর্শ, ভক্তির স্রোত...
এই ভক্তির গল্পের গায়ে লাগে বেদনার স্পর্শ। ষোড়শ শতাব্দীতে, যখন রামজন্মভূমি ভেঙে ফেলা হয় এবং মোগল সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করান। মন্দির ধ্বংস হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস ধ্বংস হয়নি। হিন্দুরা এখানে উপাসনা চালিয়েই যেতে থাকেন। জায়গাটি যে রামের জন্মস্থান, এই বিশ্বাস কখনোই ভেঙে ফেলা যায়নি।
১৮৫০-এর দশকে
রথযাত্রা-- বাবরি মসজিদ ইস্যু
নব মন্দির, নতুন তীর্থ
১৯৯২ সালের এই ঘটনার পরে আইনি লড়াই আদালতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৯৩ সালে কেন্দ্র সরকার জায়গাটি অধিগ্রহণ করে। ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট জমিটি তিন পক্ষের মধ্যে ভাগ করার রায় দেয়। যা সব পক্ষই চ্যালেঞ্জ জানায়। মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে যায়। ২০১৯ সালের নভেম্বরে শীর্ষ আদালত চূড়ান্ত রায় দেয়। রামমন্দির নির্মাণের জন্য জমিটি প্রদান করা হয় এবং মুসলিম পক্ষকে বিকল্প স্থানে পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই রায় শতাব্দীপ্রাচীন আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটায়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়। অবশেষে, গতবছর ২২ জানুয়ারি নতুন মন্দিরের উদ্বোধন হয়।
