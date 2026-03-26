  Ram Navami 2026: লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ও শ্রীরামের মিলিত কৃপায় রামনবমীতে ৪ রাশির কপাল একেবারে সোনায় মোড়া; শুধু টাকা আর টাকা

Ram Navami 2026: লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ও শ্রীরামের মিলিত কৃপায় রামনবমীতে ৪ রাশির কপাল একেবারে সোনায় মোড়া; শুধু টাকা আর টাকা

Chaitra Navratri Lucky Rashifal: চলছে চৈত্র নবরাত্রি। এবছর চৈত্র নবরাত্রি শুরু হয়েছে ১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার। শেষ হবে ২৭ মার্চ। জ্যোতিষ অনুসারে, এবছরের চৈত্র নবরাত্রি বিশেষ করে তিন রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে।

| Mar 26, 2026, 07:07 PM IST
1/7

রাম ও দুর্গা

বাসন্তী নবরাত্রি বা চৈত্র নবরাত্রি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে শুরু হয়ে নবমী তিথিতে শেষ হয়। নবমী তিথি রাম নবমী হিসেবেও পালিত হয়, যা শ্রীরামের জন্মবার্ষিকী হিসেবে উদযাপিত হয়। তাই, চৈত্র নবরাত্রি শুধু দেবী দুর্গার জন্যই নয়, রামকে স্মরণ করার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

2/7

রামনবমীর দিনতিথি

এ বছরে রামনবমী পালিত হবে আগামীকাল ২৭ মার্চ, শুক্রবার। নবমী তিথি অবশ্য শুরু হয়ে গিয়েছে আজ, বৃহস্পতিবারই বিকেল ০৫:৩০ মিনিটে। নবমী সমাপ্ত হবে ২৭ মার্চ বিকেল ০৫:৩১ মিনিটে। যদিও উদয়া তিথি অনুযায়ী, ২৭ মার্চ-ই সারা ভারতে পালিত হবে রাম নবমী। ২৭ মার্চ থাকছে শুভ সময়ও। রামনবমীর মধ্যাহ্ন তিথি থাকবে বেলা ১১টা ১৩ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৪১ মিনিট পর্যন্ত।

3/7

চৈত্র নবরাত্রি

এবছর চৈত্র নবরাত্রি শুরু হয়েছে ১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার। শেষ হবে আগামীকাল ২৭ মার্চ। জ্যোতিষ অনুসারে, এবছরের চৈত্র নবরাত্রি বিশেষ করে ৪ রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে এই রাশিগুলির জাতক-জাতিকাদের সাফল্য, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। কারা কারা সেই সৌভাগ্যবান?

4/7

মেষ রাশি (Aries)

এই চৈত্র নবরাত্রি মেষ রাশির জন্য অত্যন্ত শুভ। কর্মক্ষেত্রে এঁদের নতুন সুযোগ আসতে পারে। আইনি লড়াইয়ে জয়। হঠাৎ কোনও আর্থিক লাভ ঘটে যেতে পারে। ফলে, আর্থিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটবে। দীর্ঘদিনের পড়ে থাকা কাজও হয়ে যাবে।

5/7

কর্কট রাশি (Cancer)

এই সময়টা কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও দারুণ শুভ। এঁদের আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে এঁদের। ব্যবসায়ীদের পক্ষেও সময়টা শুভ। এঁরা কর্মজীবনে নতুন দিকনির্দেশ পাবেন।

6/7

সিংহ রাশি (Leo)

বাসন্তী নবরাত্রি সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্যও অত্যন্ত সুখকর প্রমাণিত হতে চলেছে। এঁদের পারিবারিক জীবনে নেমে আসবে সুখ ও স্থিতিশীলতা। এই সময়ে এঁদের আত্মবিশ্বাসও একেবারে তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রশংসা পাবেন এঁরা। ব্যবসায় সমৃদ্ধি আসবে। 

7/7

মকর রাশি (Capricorn)

এই নবরাত্রিতে মকর রাশির জাতক-জাতিকারা মা দুর্গার বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করবেন। এঁদের পরিবারে সুখ শান্তি বিরাজ করবে। এঁদের বিপুল আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এঁরা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হতে পারেন এ সময়ে। শুধু তাই নয়, বিনিয়োগ থেকেও ভালো মুনাফা আসবে হাতে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

IPL 2026: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী RCB মালকিন ও GT ক্যাপ্টেন গিল, কেন অনন্যা বিড়লাকে নিয়ে তুমুল শোরগোল নেটপাড়ায়?

পরবর্তী অ্যালবাম

IPL 2026: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী RCB মালকিন ও GT ক্যাপ্টেন গিল, কেন অনন্যা বিড়লাকে নিয়ে তুমুল শোরগোল নেটপাড়ায়?

IPL 2026: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী RCB মালকিন ও GT ক্যাপ্টেন গিল, কেন অনন্যা বিড়লাকে নিয়ে তুমুল শোরগোল নেটপাড়ায়?

IPL 2026: সোফায় এক নিঃশ্বাস-দূরত্বে সুন্দরী RCB মালকিন ও GT ক্যাপ্টেন গিল, কেন অনন্যা বিড়লাকে নিয়ে তুমুল শোরগোল নেটপাড়ায়? 8
SBI Interest Rate: সুদের হার বাড়াল স্টেট ব্যাংক, কীসে কত? কোটি কোটি SBI গ্রাহকদের জন্য দারুণ সুসংবাদ

SBI Interest Rate: সুদের হার বাড়াল স্টেট ব্যাংক, কীসে কত? কোটি কোটি SBI গ্রাহকদের জন্য দারুণ সুসংবাদ

SBI Interest Rate: সুদের হার বাড়াল স্টেট ব্যাংক, কীসে কত? কোটি কোটি SBI গ্রাহকদের জন্য দারুণ সুসংবাদ 13
Horoscope Today: মেষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কাছের মানুষ, বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা মিথুনের

Horoscope Today: মেষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কাছের মানুষ, বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা মিথুনের

Horoscope Today: মেষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কাছের মানুষ, বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা মিথুনের 12
Shreya Ghoshal live show fees: একটা স্টেজ পারফরম্যান্সের জন্য শ্রেয়া ঘোষাল নেন ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, তথ্য ফাঁস হতেই তোলপাড় নেটপাড়া

Shreya Ghoshal live show fees: একটা স্টেজ পারফরম্যান্সের জন্য শ্রেয়া ঘোষাল নেন ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, তথ্য ফাঁস হতেই তোলপাড় নেটপাড়া

Shreya Ghoshal live show fees: একটা স্টেজ পারফরম্যান্সের জন্য শ্রেয়া ঘোষাল নেন ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, তথ্য ফাঁস হতেই তোলপাড় নেটপাড়া 6