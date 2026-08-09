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গোপনে মডেল-অভিনেত্রীকে বিয়ে IPL জয়ী KKR নক্ষত্রের, পরিণয়ের পরেই বিস্ফোরক পাত্রীর ঠোঁট ছুঁয়ে থাকা EX!‌ 'তোমার জীবনের এই মুহূর্ত'...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 09, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:37 PM IST


Ramandeep Singh married Charlie Chauhan: একেবারে চুপিচুপি বিয়ে সারলেন কেকেআর স্টার রমণদীপ সিং। সুন্দরী মডেল-অভিনেত্রী চার্লি চৌহানের সঙ্গেই শুরু নয়া ইনিংস। আর বিয়ের ঠিক পরেই এক্স বয়ফ্রেন্ড জানিয়ে দিলেন...

Ramandeep Singh married Charlie Chauhan1/8

রমনদীপ সিং-চার্লি চৌহান

কেকেআরের নক্ষত্র ক্রিকেটার রমণদীপ সিং গোপনে বিয়ে সারলেন টেলিভিশন অভিনেত্রী ও মডেল চার্লি চৌহানের সঙ্গে। এক গুরুদ্বারে পবিত্র শিখ রীতি মেনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা। 

Close family members at an intimate gathering2/8

ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই বিয়ে

ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য, বন্ধুবান্ধব, সতীর্থ ক্রিকেটার ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় দলের পেসাপ অর্শদীপ সিং, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ব্যাটার নমন ধীর, জোরে বোলার অশ্বিনী কুমার ও পঞ্জাবের ক্রিকেটার জসসিন্দর সিং এসেছিলেন।

 

In hiding for eight years3/8

আট বছর লুকিয়ে

প্রায় আট বছর নিজেদের সম্পর্ক গোপনেই রেখেছিলেন ক্রিকেটার ও অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রামে বিয়ের একাধিক ছবি শেয়ার করে ফ্য়ানদের চমকে দিয়েছেন তাঁরা। এর আগে কখনই কেউ সম্পর্কের কথা প্রকাশ্য়ে আনেননি।

 

Ramandeep Singh And Charlie Chauhan 4/8

বিয়ের সাজে রমনদীপ ও চার্লি

'আনন্দ কারাজ' বিয়ের অনুষ্ঠানে রমনদীপের পরনে ছিল মেরুন পাগড়ির সঙ্গে এমব্রয়ডারি করা ক্রিম রঙের শেরওয়ানি। চার্লি বেছে নিয়েছিলেন ভারী কাজ করা ব্রাইডাল লেহেঙ্গা ও মানানসই ঐতিহ্যবাহী গয়না। 

 

Ramandeep Singh Career5/8

রমনদীপের কেরিয়ার

পঞ্জাবপুত্তর রমনদীপ একজন অলরাউন্ডার। বিধ্বংসী লোয়ার-মিডল-অর্ডার ব্যাটার এবং মিডিয়াম-পেস বোলার তিনি। দেশের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত জোড়া টি-২০ খেলা পঞ্জাবের ক্রিকেটার ২০২৪ থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্সে। চলতি বছরে আইপিএলে কেকেআর ৪ কোটি টাকায় তাঁকে রিটেইন করেছে।

 

Charlie Chauhan Career6/8

চার্লি চৌহানের কেরিয়ার

চার্লি ভারতীয় টেলিভিশনের চেনা মুখ। ইয়ুথ-সেন্ট্রিক ড্রামা ও রিয়্যালিটি শোয়ে মাধ্যমে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা। চার্লি মিউজিক ভিডিও এবং শর্ট ফিল্মেও কাজ করেছেন। তাঁর লম্বা বায়োডেটায় রয়েছে MTV Roadies 7, Nach Baliye 5, Best Friends Forever? ও Kaisi Yeh Yaariaan...

 

Wishes from Ex BF7/8

প্রাক্তনের শুভেচ্ছা

বিয়ের পর চার্লিকে তাঁর এক্স বয়ফ্রেন্ড ও অভিনেতা কুনওয়ার অমর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেটপাড়ায়। তিনি লিখেছেন, 'তোমার জীবনের এই মুহূর্ত বাস্তবে রূপ নিতে দেখার চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। তোমার সুন্দর জীবনের জন্য শুভকামনা ও প্রার্থনা করি। যেন শুধুই সুখ থাকে। ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসা ও সুন্দর স্মৃতিতে ঘেরা জীবন উপহার দিক। অভিনন্দন চৌহান সাহেব।'

 

Charlie Chauhan Relation8/8

চার্লি ও কুনওয়ারের সম্পর্ক

চার্লির সঙ্গে কুনওয়ারের ৬ বছরের সম্পর্ক ছিল। ২০১৩ সালে একসঙ্গে Nach Baliye 5 মাতিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের কেমিস্ট্রিও ছিল দুর্দান্ত। কেরিয়ারের ব্যস্ততার কারণেই সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবেই সম্পর্কে ইতি টানেন তাঁরা।

 

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