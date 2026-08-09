গোপনে মডেল-অভিনেত্রীকে বিয়ে IPL জয়ী KKR নক্ষত্রের, পরিণয়ের পরেই বিস্ফোরক পাত্রীর ঠোঁট ছুঁয়ে থাকা EX!‌ 'তোমার জীবনের এই মুহূর্ত'...

Ramandeep Singh married Charlie Chauhan: একেবারে চুপিচুপি বিয়ে সারলেন কেকেআর স্টার রমণদীপ সিং। সুন্দরী মডেল-অভিনেত্রী চার্লি চৌহানের সঙ্গেই শুরু নয়া ইনিংস। আর বিয়ের ঠিক পরেই এক্স বয়ফ্রেন্ড জানিয়ে দিলেন...
কেকেআরের নক্ষত্র ক্রিকেটার রমণদীপ সিং গোপনে বিয়ে সারলেন টেলিভিশন অভিনেত্রী ও মডেল চার্লি চৌহানের সঙ্গে। এক গুরুদ্বারে পবিত্র শিখ রীতি মেনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তাঁরা।
ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য, বন্ধুবান্ধব, সতীর্থ ক্রিকেটার ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় দলের পেসাপ অর্শদীপ সিং, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ব্যাটার নমন ধীর, জোরে বোলার অশ্বিনী কুমার ও পঞ্জাবের ক্রিকেটার জসসিন্দর সিং এসেছিলেন।
প্রায় আট বছর নিজেদের সম্পর্ক গোপনেই রেখেছিলেন ক্রিকেটার ও অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রামে বিয়ের একাধিক ছবি শেয়ার করে ফ্য়ানদের চমকে দিয়েছেন তাঁরা। এর আগে কখনই কেউ সম্পর্কের কথা প্রকাশ্য়ে আনেননি।
'আনন্দ কারাজ' বিয়ের অনুষ্ঠানে রমনদীপের পরনে ছিল মেরুন পাগড়ির সঙ্গে এমব্রয়ডারি করা ক্রিম রঙের শেরওয়ানি। চার্লি বেছে নিয়েছিলেন ভারী কাজ করা ব্রাইডাল লেহেঙ্গা ও মানানসই ঐতিহ্যবাহী গয়না।
পঞ্জাবপুত্তর রমনদীপ একজন অলরাউন্ডার। বিধ্বংসী লোয়ার-মিডল-অর্ডার ব্যাটার এবং মিডিয়াম-পেস বোলার তিনি। দেশের জার্সিতে এখনও পর্যন্ত জোড়া টি-২০ খেলা পঞ্জাবের ক্রিকেটার ২০২৪ থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্সে। চলতি বছরে আইপিএলে কেকেআর ৪ কোটি টাকায় তাঁকে রিটেইন করেছে।
চার্লি ভারতীয় টেলিভিশনের চেনা মুখ। ইয়ুথ-সেন্ট্রিক ড্রামা ও রিয়্যালিটি শোয়ে মাধ্যমে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা। চার্লি মিউজিক ভিডিও এবং শর্ট ফিল্মেও কাজ করেছেন। তাঁর লম্বা বায়োডেটায় রয়েছে MTV Roadies 7, Nach Baliye 5, Best Friends Forever? ও Kaisi Yeh Yaariaan...
বিয়ের পর চার্লিকে তাঁর এক্স বয়ফ্রেন্ড ও অভিনেতা কুনওয়ার অমর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নেটপাড়ায়। তিনি লিখেছেন, 'তোমার জীবনের এই মুহূর্ত বাস্তবে রূপ নিতে দেখার চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। তোমার সুন্দর জীবনের জন্য শুভকামনা ও প্রার্থনা করি। যেন শুধুই সুখ থাকে। ঈশ্বর তোমাকে ভালোবাসা ও সুন্দর স্মৃতিতে ঘেরা জীবন উপহার দিক। অভিনন্দন চৌহান সাহেব।'
চার্লির সঙ্গে কুনওয়ারের ৬ বছরের সম্পর্ক ছিল। ২০১৩ সালে একসঙ্গে Nach Baliye 5 মাতিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের কেমিস্ট্রিও ছিল দুর্দান্ত। কেরিয়ারের ব্যস্ততার কারণেই সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবেই সম্পর্কে ইতি টানেন তাঁরা।