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'প্রতিজ্ঞা'র ফ্লোরে লুটিয়ে পড়েন অভিনেতা! শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনে ফ্লোরে অসুস্থ রণজয়

Published: Aug 08, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:47 AM IST

Rannjoy Bishnu Shyamoupti Mudly: বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই নাকি আলাদা থাকছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি। যদিও বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে শ্যামৌপ্তি মুদলি তেমন কোনও মন্তব্য করেননি। খবর রটেছে, নায়িকা নাকি মন দিয়েছেন অন্য কাউকে। অন্যদিকে, রণজয়ের নাম জড়িয়েছে ধারাবাহিকের অভিনেত্রীর সঙ্গে। 

শ্যুটিং শেষ করার পর লিফটের দিকে যাচ্ছিলেন রণজয়। সেই সময় হঠাৎই মাথা ঘুরতে শুরু করে তাঁর। 

Actor Ranojoy Bishnu suddenly fell ill 1/7

অসুস্থ রণজয়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁর দাম্পত্য বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। একদিকে শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে দাম্পত্যে ভাঙন, অন্যদিকে ‘প্রতিজ্ঞা’ ধারাবাহিকের নায়িকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের গুঞ্জন। গত বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিক ও মানসিক, উভয় দিক থেকেই মারাত্মক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন রণজয়।

Actor Ranojoy Bishnu suddenly fell ill 2/7

মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন সেটে

এসবের মধ্যেই ধারাবাহিকের সেটে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অভিনেতা। সূত্রের খবর, একটি দৃশ্যের শ্যুট শেষ করার পর লিফটের দিকে যাচ্ছিলেন রণজয়। সেই সময় হঠাৎই মাথা ঘুরতে শুরু করে তাঁর। লিফটে ওঠার আগেই ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অভিনেতা।

Actor Ranojoy Bishnu suddenly fell ill 3/7

এখন কেমন আছেন রণজয়?

তড়িঘড়ি তাঁকে বসিয়ে জল দেওয়া হয়। বেশ খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেন অভিনেতা। আপাতত সুস্থ আছেন রণজয়। কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন।

Actor Ranojoy Bishnu suddenly fell ill 4/7

বিপর্যস্ত নায়ক

বুধবার রাত থেকে নাকি উদ্বেগে ভুগছিলেন তিনি। তারই প্রভাবে এদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আপাতত তাঁকে ধারাবাহিকের তরফে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 

Actor Ranojoy Bishnu suddenly fell ill 5/7

ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন

শ্যামৌপ্তির সঙ্গে বিয়ে ভাঙার জন্য আঙুল উঠছে রণজয়ের দিকেই। রণজয়ের সঙ্গে জড়িয়েছে অভিনেত্রী অভিকা মালাকারের নাম, তবে অন্য দিকে শ্যামৌপ্তির সঙ্গে একজন ক্যাফে মালিকের সম্পর্কের গুঞ্জনও কানে এসেছে।

Actor Ranojoy Bishnu suddenly fell ill 6/7

কী বলেছেন অভিনেতা?

এক সাক্ষাৎকারে রণজয় মেনে নিয়েছেন তিনি আর শ্যামৌপ্তি আর এক ছাদের তলায় থাকেন না। ওদিকে পালটা নায়কের বিরুদ্ধে স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। তাতেই ৫ মাসেই ভাঙার মুখে রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে।

Actor Ranojoy Bishnu suddenly fell ill 7/7

শ্যামৌপ্তির বক্তব্য

তবে এই শ্যামৌপ্তি জানান, এসব নিয়ে কথা বলতে আমার মর্যাদা বোধে বাধে।' তবে কেমন আছেন শ্যামৌপ্তি? অভিনেত্রীর সাবলীল উত্তর, 'হাসি-মজায় আছি। অনেক কাজ আসছে।'। অন্যদিকে রণজয় বৃহস্পতিবার ফেসবুক ভিডিয়োয় কাতর আর্তি রাখেন, বলেন- ‘আমাকে একটু বাঁচতে দিন’।

TAGS:
Ranojoy Bishnu
Shyamoupti Mudly

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