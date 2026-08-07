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'আমার মর্যাদা বোধে বাধে', রণজয়ের সঙ্গে ডিভোর্স বিতর্কে আর কী বললেন শ্যামৌপ্তি?

Published: Aug 07, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:44 AM IST

Ranojoy Bishnu Separation Rumors with Shyamoupti Mudly: মানসিকভাবে চরম বিপর্যয়ের কথা জানিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন অভিনেতা। কিন্তু সত্যিই কি এসব শুধুই বানানো গুজব, নাকি চাপা অসন্তোষ ঢাকার চেষ্টা? অবশেষে মুখ খুললেন শ্যামৌপ্তি। 

বিচ্ছেদের কারণ প্রসঙ্গে নানা চর্চায় রণজয় বলেন, 'আমরা বিয়ে করেছি। আমাদের মধ্যে যা-ই হোক, আমরা বুঝে নেব। কারও কাছে কিছু প্রমাণ করার কি আদৌ কোনও দায় আছে?'

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রণজয় ও শ্যামৌপ্তির বিচ্ছেদ গুঞ্জন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ের মাত্র ৫ মাসের মাথায় হঠাৎ করেই রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলির আলাদা হওয়ার খবর দাবানলের মতো ছড়ায়। চলতি বছরে প্রেম দিবসের দিন ঘটা করে আইনি ও সামাজিক বিয়ে সারেন এই জুটি। কিছুদিনের মধ্যে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে তোলপাড় টলিপাড়া। 

 

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বিচ্ছেদের নেপথ্য গুঞ্জন ও দাবি

সংবাদমাধ্যমে গুঞ্জনের অন্তরালে উঠে আসছে বিস্ফোরক সব অভিযোগ-- বিয়ের মোটা অঙ্কের টাকার হিসাব না থাকা, ফ্ল্যাট ও বিলাসবহুল গাড়ির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব, আর তার ওপর স্ত্রীর বড় পর্দায় সাফল্য ঘিরে স্বামী রণজয়ের 'মেল ইগো' এবং নিরাপত্তাহীনতা! রটে যায়, রূপোলি পর্দার রোম্যান্স নাকি বাস্তবের বন্ধ দরজার আড়ালে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনের অশান্তি, অশালীন ভাষা ব্যবহার, এমনকি ধাক্কাধাক্কির ঘটনাও বার বার ঘটেছে বলে অভিযোগ ওঠে ঘনিষ্ঠ সূত্রের। বলা হয়, কিছুদিন আগেই নাকি একদিন স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন রণজয়। 

 

 

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ডিভোর্সের কারণ নিয়ে উঠছে ‘পরকীয়া’র তত্ত্বও

রণজয় ও শ্য়ামৌপ্তির বিয়ে ভাঙা নিয়ে একাধিত তত্ত্ব সামনে আসছে। যার মধ্যে ‘পরকীয়া’ও রয়েছে। নায়িকার সঙ্গে নাম জুড়েছে শহরের এক ক্যাফে মালিকের। আর রণজয়ের সঙ্গে তাঁর প্রতিজ্ঞা সহ-অভিনেত্রী অভিকা মালাকারের।  রণজয়ের সঙ্গে তাঁর সহ-অভিনেত্রী অভিকা মালাকারের সম্পর্কের নিয়ে এই গুঞ্জনেই অভিনেতার অবশ্য দাবি, ‘এই রটনার প্রমাণ কী?’

 

 

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মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রণজয়

যে কোনও ইভেন্ট বা সোশ্যাল মিডিয়ায় দুজনকে আর একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল না। যৌথ পোস্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিচ্ছেদের জল্পনা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। আর এসবের মাঝে অভিনেতার দাবি, অনবরত মেসেজ ও প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে শেষমেশ সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক লাইভ করেন রণজয়।

 

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রণজয়ের স্পষ্ট বার্তা

সেখানেই তিনি স্পষ্ট জানান, রণজয় স্পষ্ট জানান, শ্যামৌপ্তির ওপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে; তিনি কোনও বিতর্কিত মন্তব্য করতে পারেন না। বিয়ের খরচ ও অর্থের হিসাব দুই পরিবার ও তাঁরা দুজন ছাড়া তৃতীয় কেউ জানে না। প্রমান ছাড়া কোনও মহিলাকে নিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য ও রটনা তৈরি না করার অনুরোধ জানান। অনধিকার চর্চা বন্ধ করে সাধারণ মানুষের মতো সোজা-সাপ্টা জীবনযাপনের সুযোগ চেয়ে অহেতুক ট্রোল থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন।

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শ্যামৌপ্তির সাবলীল উত্তর

তবে টলিউড অনলাইনের সঙ্গে কথোপকথনে শ্যামৌপ্তি স্পষ্ট জানান, 'বিশ্বাস করুন, আমি এগুলো কিছু পড়িনি। আর আমার ফিডে এসব কিছু আসে না। বাড়ি গোছানো, ঘুরতে যাওয়ার রিল আসে। আর এসব নিয়ে কথা বলতে আমার মর্যাদা বোধে বাধে।' তবে কেমন আছেন শ্যামৌপ্তি? অভিনেত্রীর সাবলীল উত্তর, 'হাসি-মজায় আছি। অনেক কাজ আসছে।'

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শ্যুটিং ফ্লোর থেকে প্রেম

জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'গুড্ডি'-র শ্যুটিং ফ্লোর থেকেই প্রথম পরিচয় ও সখ্য। এরপর থেকেই টলিপাড়ায় রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলির প্রেম নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ২০২৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি সেই প্রেমদিবসে ধুমধাম করে রণজয়-শ্যামৌপ্তির প্রেমের ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ ঘটে। 

 

TAGS:
Ranojoy Bishnu Separation Rumors with Shyamoupti Mudly

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