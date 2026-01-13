English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ranojoy Shyamoupti Wedding: ‘ভালো বন্ধু’ থেকে ‘জীবনসঙ্গী’, প্রেম দিবসেই সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি...

Ranojoy Shyamoupti Wedding: ‘ভালো বন্ধু’ থেকে ‘জীবনসঙ্গী’, প্রেম দিবসেই সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি...

Tollywood Celebrity News: টলিউডের আরও এক তারকা জুটির প্রেম এবার পরিণয়ে রূপ নিতে চলেছে। প্রেম দিবসেই বিয়ে করছেন রণজয়-শ্যামৌপ্তি। কোথায় বসবে বিয়ের আসর? কীরকম সাজবেন তাঁরা? কী কী থাকবে মেনুতে?

| Jan 13, 2026, 06:51 PM IST
1/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিপাড়ায় দীর্ঘদিনের গুঞ্জনে অবশেষে শিলমোহর পড়তে চলেছে। পর্দার জুটি এবার বাস্তব জীবনেও স্বামী-স্ত্রী হতে চলেছেন, কথা হচ্ছে রণজয় ও শ্যামৌপ্তির। 

2/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

সব কিছু ঠিক থাকলে ২০২৬-এর বসন্তের শুরুতেই অর্থাৎ আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেম দিবসের দিন সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলি। 

3/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

এতদিন একে অপরকে ‘প্রিয় বন্ধু’ বলে পরিচয় দিয়ে আসলেও, এবার সেই সম্পর্ক এবার বদলাচ্ছে ‘জীবনসঙ্গী’ হিসেবে।

4/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

রণজয় ও শ্যামৌপ্তিকে দর্শক প্রথমবার একসঙ্গে দেখেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘গুড্ডি’-তে। সেখানে তাঁদের অনস্ক্রিন রসায়ন ভক্তদের মন জয় করেছিল। 

5/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

ধারাবাহিকের সেট থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের শুরু, যা পরে প্রেমে পরিণত হয়। 

6/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে তাঁরা বরাবরই গোপনীয়তা বজায় রেখেছেন, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের উপস্থিতি অনুরাগীদের মনে জল্পনা জিইয়ে রেখেছিল। 

7/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

বিশেষ করে ২০২৫-এর নভেম্বরে শ্যামৌপ্তির জন্মদিনে রণজয়ের দেওয়া বিশেষ সারপ্রাইজ সেই জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

8/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

প্রেম দিবসে বিয়ে হলেও, বিয়ের আসর কোথায় বসছে তা এখনও আড়ালেই রাখা হয়েছে। 

9/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

শোনা যাচ্ছে, কলকাতার কোনও অভিজাত হোটেলে বা গেস্ট হাউজে বসবে বিয়ের আসর। 

10/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

বিয়েতে কেমন সাজবেন তাঁরা? এই ব্যাপারে তাঁরা মুখ না খুললেও শোনা যাচ্ছে, সাবেকি সাজেই সাজবেন তাঁরা। 

11/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

শ্যামৌপ্তিকে শেষবার বড় পর্দায় ‘রঙ্কিনী ভবন’ এবং ছোট পর্দায় ‘অমর সঙ্গী’ ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছে। 

12/12

রণজয়-শ্যামৌপ্তির বিয়ে

অন্যদিকে, রণজয় বিষ্ণু সম্প্রতি ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকে শ্বেতা ভট্টাচার্যের বিপরীতে কাজ করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। 

