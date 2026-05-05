Bizarre Festival: 'ওরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমাকে নগ্ন করে আমার স্তন খামচে ধরে, তারপর... উফ্... ভয়ংকর!'

Nigeria's Rape Festival: ঐতিহ্যবাহী উৎসব। একসময় পবিত্র রীতি হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু এখন সেই অনুষ্ঠানই মহিলাদের জন্য এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। উৎসবে মেয়েদের প্রকাশ্যে ধাওয়া করা হয়, বিবস্ত্র করা ইত্যাদি করা হয়।

| May 05, 2026, 05:15 PM IST
'ধর্ষণ উৎসব'

নাইজেরিয়ার 'ধর্ষণ উৎসব'! খুবই অদ্ভুত নাম সন্দেহ নেই! কিন্তু এমনই নাম এর। প্রকৃতিগত ভাবে এটি একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু এর অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত একাংশের মত, বর্তমানে এর অপব্যবহার হচ্ছে। উৎসবের নামে একদল যুবক উন্মত্ত আচরণ শুরু করেছে।

ভয়াবহ অভিজ্ঞতা

কী ঘটেছে? উৎসব চলাকালীন মেয়েরা রাস্তায় বের হতে আতঙ্কিত বোধ করছেন। বহু মেয়েকে জনসমক্ষে ধাওয়া করে তাদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং শ্লীলতাহানি করা হয়েছে।

বিশ্ব জুড়ে তীব্র নিন্দা

সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব: সম্প্রতি এই উৎসবের বেশ কিছু ভিডিয়ো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, একদল পুরুষ নারীদের উপর আক্রমণ করেছে। ভিডিয়োগুলি বিশ্ব জুড়ে তীব্র নিন্দার ঝড় তুলেছে।

'ধর, ধর! ওকে ধর!'

এক ভুক্তভোগী সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছেন, মোটরবাইকে করে ওই এলাকায় পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর উপর হামলা শুরু হয়। তিনি জানান, ভিড়ের মধ্যে থাকা লোকজন তাঁকে দেখে চিৎকার করতে থাকে এবং দ্রুত তাঁকে ধাওয়া করতে শুরু করে দেয়। মুখে বলতে থাকে-- ধর, ধর! ওকে ধর! ওটা একটা মেয়ে!

মৌমাছির মতো

আক্রান্ত মেয়েটি বলেন, 'ওরা মৌমাছির মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশাল একটা ভিড় আমার পোশাক ধরে টানাটানি শুরু করে যতক্ষণ না তারা আমাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে! তারপর ওরা আমার স্তন ধরে টানতে শুরু করে এবং আমার সারা শরীরে হাত বোলায়! ওদিকে ভয়ংকর ভয় পেয়ে আমি তখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছি'!

মানবাধিকার উদ্বেগ

মানবাধিকার কর্মী ও স্থানীয় নারী অধিকার সংগঠনগুলি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা একে সংস্কৃতির নামে অপরাধ বলে অভিহিত করেছে। এবং এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছে সরকারের কাছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, সারা পৃথিবীতে মেয়েদের উপর এই ধরনের অত্যাচার নিয়ে বিপুল প্রতিবাদ হয়েছে। একই ছবি ভারতে, বাংলাতেও। 

বড় চ্যালেঞ্জ

নাইজিরিয়া পুলিস এবং প্রশাসন এই ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রুখতে নজরদারি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে এই অনাচার বন্ধ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

