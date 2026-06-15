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Budhaditya Rajyoga: বর্ষার প্লাবনের মতো টাকা সোনাদানার বন্যা বইবে এঁদের জীবনে! ১৫ জুন থেকেই গোল্ডেন টাইম

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 15, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:20 PM IST

Budhaditya Rajyoga June 2026: আজই সেই সুসময়। সোমবার। শিবের বার। আর আজই তৈরি হচ্ছে বুধাদিত্য যোগের মতো বিরল এক যোগ। জ্যোতিষীরা বলছেন, কয়েকটি রাশির জাতক এর জেরে বিপুল ভাবে উপকৃত হতে চলেছেন। এঁদের কেরিয়ারে দেখা দেবে নয়া মোড়, জীবনে আসবে নয়া সুযোগ।

অতি শক্তিশালী যোগ1/7

অতি শক্তিশালী যোগ

এক বিরাট যোগ, অতি শক্তিশালী এক যোগ-- বুধাদিত্য যোগ! তৈরি হচ্ছে আজ, ১৫ জুন। সূর্য ও বুধের এক বিরল যুতি তৈরি হচ্ছে। তাঁরা এসে উপস্থিত হচ্ছেন একই রাশিতে। আর এই রাশিটি বৃহস্পতির সঙ্গে সম্পর্কিত। জ্যোতিষীরা বলছেন, অন্তত ৫ রাশি এর জেরে বিপুল ভাবে উপকৃত হতে চলেছে। এদের কেরিয়ারে দেখা দেবে নতুন মোড়, এঁদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বিপুল মাত্রায়। নতুন সুযোগ আসবে এঁদের জীবনে।

১২-র মধ্যে ৫2/7

১২-র মধ্যে ৫

এই যোগের যোগে যাঁরা উপকৃত হবেন, তাঁদের নেতৃত্বগুণ বৃদ্ধি পাবে, পেশাজীবনে আসবে বিরাট শুভ পরিবর্তন, আর্থিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুলে যাবে নতুন রাস্তা। ১২টি রাশিই এই যোগের শুভ প্রভাবের ফল লাভ করবেন, তবে বিশেষ করে উপকৃত হবেন অন্তত ৫ রাশি। এঁদের হাতে আসবে বিপুল টাকা, এঁরা গাড়ি-বাড়ি-ভূসম্পত্তি কিনবেন। কারা কারা সেই ৫ রাশি?

মিথুন3/7

মিথুন

মিথুন রাশির জন্য অসম্ভব ভালো সময় এটা। বুধাদিত্য রাজযোগের সঙ্গে যোগ হচ্ছে মালব্য রাজযোগ। এই দুই যোগ এঁদের জীবনে অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটাবে। পেশাক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে এঁদের সম্মান বাড়বে। এঁদের আধ্যাত্মিকতা জোরদার হবে। কেরিয়ারের দীর্ঘ দিনের বাধা কেটে গিয়ে সুদিন আসবে।

সিংহ4/7

সিংহ

সিংহরাশির পক্ষে সময়টি খুবই ইতিবাচক হতে চলেছে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসবে সাফল্য। যাঁরা মিডিয়া, ফ্যাশন, মডেলিং, ফিল্ম, আর্টস ইত্যাদি সৃজনশীল ক্ষেত্রে জড়িত তাঁদের সামনে নতুন সুযোগ খুলে যাবে। এঁদের আর্থিক পরিস্থিত দারুণ ভালো হবে।

কন্যা 5/7

কন্যা

কন্যা রাশির জাতক-জাতিকা এই সময়-পর্বে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। আইনি জটিলতা কেটে যাবে। মানসিক শান্তি আসবে, স্ট্রেস থেকে মুক্তি মিলবে, জীবনে ঘটে যাবে নানা নতুন বিষয়, যা থেকে জীবনের গতি সম্পূর্ণ নতুন ধারায় বইবে।  

কুম্ভ6/7

কুম্ভ

ইদানীং কখনও এত ভালো সময় আসেনি কুম্ভের জীবনে। পুরনো পড়ে থাকা কাজ শেষ হবে। আর্থিক সংগতি বাড়বে। যাঁরা সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সামনে নতুন সুযোগ আসবে। মিলবে স্বীকৃতি। ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভালো হবে।

মীন 7/7

মীন

পেশায় যুগান্তর ঘটবে। যাঁরা বিজনেসপার্সন তাঁদের জন্য় ভালো সময়। চাকরিজীবীদের জন্যও ভালো-- বেতন বাড়বে, পদোন্নিত হবে, পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ হবে, আর্থিক সংগতি জোরদার হবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Rare Rajyoga

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