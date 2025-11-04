English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rash Purnima Lucky Zodiacs: রাসপূর্ণিমায় বিরল যোগে কয়েকটি রাশির জন্য অকল্পনীয় ভালো সময়! ভরণী নক্ষত্রে অর্থ, সমৃদ্ধি...

| Nov 04, 2025, 06:32 PM IST
1/7

যোগাযোগে পূর্ণ রাস

এ বছর কার্তিক পূ্র্ণিমা তথা রাস পূর্ণিমা আগামীকাল, ৫ নভেম্বর। এদিনে এবার তৈরি হচ্ছে এক বিশেষ যোগ। সর্বার্থসিদ্ধি যোগ। সঙ্গে শিবাভাস যোগ। আর থাকছে ভরণী নক্ষত্রযোগ, যে-নক্ষত্রের অধিপতি শুক্র!

2/7

দারুণ সময়

এরকম বিরল যোগ রাসপূর্ণিমায় খুব একটা ঘটে না। আর এই নানা যোগের জেরে এবার কয়েকটি রাশির জাতকৃজাতিকার দারুণ সময় যাবে।

3/7

৪ নভেম্বর রাতে

তার আগে জেনে নেওয়া যাক, কখন পড়ছে পূর্ণিমা। ৪ নভেম্বর রাত ১০টা ৩৬ মিনিটে পূর্ণিমা পড়ছে। 

4/7

৫ নভেম্বর সন্ধেয়

শেষ হচ্ছে পরদিন আগামীকাল ৫ নভেম্বর। সেই হিসেবে রাস পূর্ণিমা পালিত হবে বুধবারই। এবার দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশি এবারের রাসপূর্ণিমার বিরল যোগে উপকৃত হবেন।

5/7

বৃষ

এঁদের সুখবিলাস বাড়বে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সম্পর্কে কোনও বেসুরো কিছু থাকলে তা মিটে যাবে। এঁরা শ্রমের স্বীকৃতি পাবেন। টাকা আসবে হাতে। বিয়ের যোগ। 

6/7

মিথুন

এই নক্ষত্রযোগময় রাসপূর্ণিমায় ভালো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাবেন মিথুন রাশির জাতকেরাও। পড়ুয়াদের পক্ষে শুভ। ভ্রমণযোগ আছে। যাঁরা মিডিয়ায় আছেন, কিংবা লেখালিখির সঙ্গে যুক্ত আছেন, কিংবা শিক্ষাজগতের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত তাঁদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি হবে।

7/7

কন্যা

কন্যারাশির জীবনে এসময়ে বিশেষ কারও প্রবেশ ঘটবে। ধর্মীয় ব্যাপারস্যাপের যুক্ত হয়ে পড়বেন এঁরা। যাঁরা ব্যবসায় যুক্ত তাঁদের ব্যবসায় উন্নতি হবে। বিনিয়োগ থেকে এঁদের দারুণ লাভ। খ্যাতি বাড়বে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

