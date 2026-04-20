Rashid Khan Indian Citizenship EXPLAINED: আসন্ন ODI বিশ্বকাপে ইন্ডিয়ার জার্সিতে রশিদ খান, IPL খেলার ফাঁকেই হাতে ভারতের নাগরিকত্ব, আফগান যোদ্ধার ২২ গজ কাঁপানো BIG BREAKING

Rashid Khan Indian Citizenship: ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে রশিদ খান কি ইন্ডিয়ার জার্সিতেই খেলবেন! আইপিএল খেলার ফাঁকেই হাতে পেলেন ভারতের নাগরিকত্ব? আফগান যোদ্ধা নিজেই দিলেন বিগ ব্রেকিং নিউজ  

Apr 20, 2026, 05:45 PM IST
আফগানিস্তান ক্রিকেট

Afghanistan Cricket

বাইশ গজে যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের উত্থান রূপকথার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আফগানিস্তান আর কোনও ভাবেই ক্রিকেটের 'ছোট' দেশ নয়। গোলাগুলির আওয়াজ আর ভূমিকম্পে বারবার কেঁপে ওঠা দেশটায় চলে তালিবানি শাসন। আর সেই দেশেরই ২৭ বছরের সুপারস্টার রশিদ খান (Rashid Khan)।

রশিদ খান আইপিএল ২০২৬

Rashid Khan IPL 2026

রশিদের স্পিনের ঘূর্ণিতে বারবার হারিয়েছেন বিশ্বের তাবড় নক্ষত্র ক্রিকেটাররা। বলের পাশাপাশি ব্যাট চালিয়েও একা খেলার রং বদলে দিতে পারেন প্রাক্তন আফগান অধিনায়ক। এই মুহূর্তে গুজরাত টাইটান্সের হয়ে আইপিএল খেলছেন রশিদ। ৫ ম্যাচে ৬ উইকেট পাওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁর।   

রশিদ খান: ফ্রম স্ট্রিটস টু স্টারডম

Rashid Khan: From Streets to Stardom

আইপিএল খেলার ফাঁকেই রশিদকে নিয়ে এল বিরাট আপডেট। সাংবাদিক-লেখক জাফর হান্দ রশিদের অজানা জীবন নিয়ে লিখেছেন 'রশিদ খান: ফ্রম স্ট্রিটস টু স্টারডম'। দু'মলাটে রশিদ লিখেছেন যে, ভারতের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া থেকেও তিনি পেয়েছেন নাগরিকত্বের প্রস্তাব।   

রশিদের আইপিএল অভিজ্ঞতা

Rashid Khan IPL 2023

২০২৩ সালের আইপিএলের স্মৃতিচারণা করেছেন রশিদ। দলের এক কর্তা তাঁকে জানিয়েছেন যে, ভারতীয় ক্রিকেটের এক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। রশিদ লিখেছেন, 'আমি তাঁর কাছে যাই এবং তাঁকে অভিবাদন জানাই। আমাদের কথাবার্তা শুরু হয়, আর তিনি বললেন, ‘তোমার দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। চলে এসো, ভারতেই থেকে যাও। আমরা তোমাকে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেব। তুমি এখানেই থাকো আর এখানেই ক্রিকেট খেলো। তাঁর কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এবং বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, কীভাবে এর উত্তর দেব। তবে আমি হেসে বলেছিলাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি তো আমার নিজের দেশআফগানিস্তানের হয়েই খেলছি।’”    

রশিদের এর আগেও অভিজ্ঞতা এরকমই

Rashid Khan Experience

রশিদ লিখেছেন, 'আমি অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত—উভয় দেশ থেকেই নাগরিকত্ব ও খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি তাদের বলেছি, আমি যদি আমার নিজের দেশের হয়ে না খেলি, তবে অন্য কোনও দেশের হয়েও খেলব না।' আফগানিস্তানের প্রতি এমনই অটল আনুগত্য রশিদের।  

রশিদ খানের ভারতে তুমুল জনপ্রিয়তা

Rashid Khan Popularity In India

রশিদ খানের ভারতে গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা আইপিএল খেলার সুবাদেই। তাঁর প্রতিভায় মোহিত বহু ভারতীয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুবারই ভারতীয় ভক্তরা দাবি জানিয়েছেন যে, রশিদকে এবার ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক। তিনি এই দেশের হয়েই খেলুক।    

রশিদের কুড়ি ওভারের কেরিয়ার

Most wickets in career in T20s and T20Is

রশিদ ২০১৫ সাল থেকে টি-২০ ক্রিকেট খেলছেন। তিনি এই সংস্করণে সর্বাধিক উইকেটশিকারি। ৫২৪ ম্যাচে ৭০৮ উইকেট নিয়েছেন। এমনকী আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটেও সবচেয়ে বেশি উইকেট তাঁর ঝুলিতেই। ১১৫ ম্যাচে ১৯৩ উইকেট নিয়েছেন এখনও পর্যন্ত।   

