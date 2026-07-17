/নন্দীগ্রামের রথযাত্রায় মহা বিপদ! রথের চূড়া ছুঁল কয়েক হাজার ভোল্টের হাইটেনশন তার... ভয়ংকর হাড়হিম বিপর্যয়!

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রামের রথযাত্রা উৎসবে মহা বিপদ! রথযাত্রার সময়ে রথের চূড়ায় জড়াল হাইটেনশন লাইন!
নন্দীগ্রামের তেখালি রথযাত্রা উৎসব কমিটির রথযাত্রার সময় রথের চূড়ায় ১১ হাজার ভোল্ট হাইটেনশন লাইন লেগে ঘনাল এই বড় ধরনের বিপর্যয়।
রথে বিদ্য়ুতের তার ছোঁয়ার এই ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ১৫ জন।
১০ জনকে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর।
ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালিয়ছে। ঘটনা ঘটার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় গোটা এলাকা। আহতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।