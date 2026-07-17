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নন্দীগ্রামের রথযাত্রায় মহা বিপদ! রথের চূড়া ছুঁল কয়েক হাজার ভোল্টের হাইটেনশন তার... ভয়ংকর হাড়হিম বিপর্যয়!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 17, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:00 PM IST
Nandigram Rathyatra Shocker: নন্দীগ্রামের তেখালি রথযাত্রা উৎসব কমিটির রথযাত্রার সময় রথের চূড়ায় ১১ হাজার ভোল্ট হাইটেনশন লাইন লেগে ঘনাল এই বড় ধরনের বিপর্যয়।
রথে বিপর্যয়1/5

রথে বিপর্যয়

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রামের রথযাত্রা উৎসবে মহা বিপদ! রথযাত্রার সময়ে রথের চূড়ায় জড়াল হাইটেনশন লাইন! 

হাজার ভোল্ট হাইটেনশন লাইন2/5

হাজার ভোল্ট হাইটেনশন লাইন

নন্দীগ্রামের তেখালি রথযাত্রা উৎসব কমিটির রথযাত্রার সময় রথের চূড়ায় ১১ হাজার ভোল্ট হাইটেনশন লাইন লেগে ঘনাল এই বড় ধরনের বিপর্যয়।

১৫ আহত3/5

১৫ আহত

রথে বিদ্য়ুতের তার ছোঁয়ার এই ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ১৫ জন। 

গুরুতর4/5

গুরুতর

১০ জনকে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন গুরুতর। 

ছত্রভঙ্গ গোটা এলাকা5/5

ছত্রভঙ্গ গোটা এলাকা

ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছে উদ্ধারকাজ চালিয়ছে। ঘটনা ঘটার পর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় গোটা এলাকা। আহতদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

TAGS:
Nandigram Rathyatra Shocker
Nandigram Rathyatra

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