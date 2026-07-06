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কবে রথযাত্রা? উল্টোরথ? রথে এবার কী বিশেষ জ্যোতিষযোগ তৈরি হয়েছে, জানেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 06, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:17 PM IST
Rath Yatra 2026 Date Timings Astrological Significance: আসন্ন জগন্নাথের প্রধান উৎসব। রথযাত্রা। পুরীতে জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এবং বাকি ভারতেও পালিত হবে এই উৎসব। এর গভীর ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। বৈদিক মতে, এটি নতুন সূচনার জন্য আধ্যাত্মিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সময়।
পুরীতে1/6

পুরীতে

পুরীতে রথের চাকা গড়াল বলে। বহু ভক্ত শুধু পুরীতে নয়, সারা ভারতেই এই দিনটির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

আধ্যাত্মিক2/6

আধ্যাত্মিক

বৈদিক বিশ্বাস যে, রথ অত্যন্ত শুভ একটি সময়। হিন্দু জ্যোতিষ বলে, সময়টা আধ্যাত্মিক ভাবে খুব সমৃদ্ধ। আত্মবীক্ষণ ও নতুন কোনও কিছু শুরু করার ক্ষেত্রে রথের দিনটির কোনও বিকল্প নেই।

কবে রথ?3/6

কবে রথ?

কিন্তু কবে এবছরের রথ? এবার রথ আগামী ১৬ জুলাই। বৃহস্পতিবার। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা হয়। দ্বিতীয়া শুরু অবশ্য এর আগের দিন, ১৫ জুলাই, বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে। শেষ হবে পরদিন ১৬ জুলাই সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে।   

উল্টোরথ4/6

উল্টোরথ

আর উল্টোরথ কবে? যাকে বলে বহুদা যাত্রা? জগন্নাথের এই বিপরীত যাত্রা হবে ২৪ জুলাই শুক্রবার।

জ্যোতিষ-তাৎপর্য5/6

জ্যোতিষ-তাৎপর্য

এবারের রথযাত্রায় বিশেষ জ্যোতিষ-তাৎপর্য কী? রথযাত্রা আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় হয়। শুক্ল পক্ষকে মনে করা হয় অত্যন্ত শুভ। মনে করা হয় এটি সমৃদ্ধির, আশার, আরম্ভের , প্রাপ্তির সময়। যে-সময়ে আধ্যাত্মিক ফললাভও হতে পারে।

গতির প্রতীক6/6

গতির প্রতীক

জগন্নাথের সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার এই যে রথযাত্রা, তা গতির প্রতীক। অতীতের মালিন্য ও বাধা থেকে নবজীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার রূপক তা। ফলে, সময়টি নতুন কোনও কিছু শুরু করার পক্ষে আদর্শ। নতুন করে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সব ধরনের জার্নিই এদিন শুরু করা যেতে পারে। এবং এবারও যাবে।

(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

TAGS:
Rath Yatra 2026
Ulto Rath 2026
জগন্নাথের রথযাত্রা

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