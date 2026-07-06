/কবে রথযাত্রা? উল্টোরথ? রথে এবার কী বিশেষ জ্যোতিষযোগ তৈরি হয়েছে, জানেন?

পুরীতে রথের চাকা গড়াল বলে। বহু ভক্ত শুধু পুরীতে নয়, সারা ভারতেই এই দিনটির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।
বৈদিক বিশ্বাস যে, রথ অত্যন্ত শুভ একটি সময়। হিন্দু জ্যোতিষ বলে, সময়টা আধ্যাত্মিক ভাবে খুব সমৃদ্ধ। আত্মবীক্ষণ ও নতুন কোনও কিছু শুরু করার ক্ষেত্রে রথের দিনটির কোনও বিকল্প নেই।
কিন্তু কবে এবছরের রথ? এবার রথ আগামী ১৬ জুলাই। বৃহস্পতিবার। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা হয়। দ্বিতীয়া শুরু অবশ্য এর আগের দিন, ১৫ জুলাই, বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে। শেষ হবে পরদিন ১৬ জুলাই সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে।
আর উল্টোরথ কবে? যাকে বলে বহুদা যাত্রা? জগন্নাথের এই বিপরীত যাত্রা হবে ২৪ জুলাই শুক্রবার।
এবারের রথযাত্রায় বিশেষ জ্যোতিষ-তাৎপর্য কী? রথযাত্রা আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়ায় হয়। শুক্ল পক্ষকে মনে করা হয় অত্যন্ত শুভ। মনে করা হয় এটি সমৃদ্ধির, আশার, আরম্ভের , প্রাপ্তির সময়। যে-সময়ে আধ্যাত্মিক ফললাভও হতে পারে।
জগন্নাথের সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার এই যে রথযাত্রা, তা গতির প্রতীক। অতীতের মালিন্য ও বাধা থেকে নবজীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার রূপক তা। ফলে, সময়টি নতুন কোনও কিছু শুরু করার পক্ষে আদর্শ। নতুন করে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সব ধরনের জার্নিই এদিন শুরু করা যেতে পারে। এবং এবারও যাবে।
(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)