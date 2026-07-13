Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /রথ এই ৩ রাশির জীবনে নিয়ে আসবে সুখসৌভাগ্যের সুনামি! জুলাই হতে চলেছে এঁদের জন্য টাকার মাস, ভাগ্যবদলের লগ্ন

রথ এই ৩ রাশির জীবনে নিয়ে আসবে সুখসৌভাগ্যের সুনামি! জুলাই হতে চলেছে এঁদের জন্য টাকার মাস, ভাগ্যবদলের লগ্ন

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 13, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:55 PM IST
Rath Yatra Lucky Zodiacs: জুলাই তো প্রায় অর্ধেক হতে চলল। সামনে রথযাত্রা। কেমন থাকবে রথের সময় আপনার ভাগ্য? কেমন থাকবে টাকাপয়সা, কেরিয়ার? রথযাত্রার সময়টা হতে চলেছে ফেট-চেঞ্জিং মান্থ তথা, ভাগ্য বদলে দেওয়া সময়! এই মাসে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান খুবই শক্তিশালী।
ভাগ্য বদলে দেওয়া1/5

ভাগ্য বদলে দেওয়া

জুলাই তো প্রায় অর্ধেক হতে চলল। সামনে রথযাত্রা। কেমন থাকবে রথের সময় আপনার ভাগ্য? কেমন থাকবে টাকাপয়সা, কেরিয়ার, প্রেমজীবন? রথযাত্রার সময়টা হতে চলেছে ফেট-চেঞ্জিং মান্থ তথা, ভাগ্য-বদলে-দেওয়া সময়! এই মাসে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান খুবই শক্তিশালী।

জুলাইয়ের সৌভাগ্যবান2/5

জুলাইয়ের সৌভাগ্যবান

শুক্র, সূর্য, শনি ও বুধের ট্রানজিট পজিশনের জন্য এই জুলাই দারুণ শুভ ও ফলদায়ক এক মাস বলে চিহ্নিত। সব রাশির উপরেই এর প্রভাব পড়বে। তবে বিশেষ করে তিনটি রাশির জাতক জাতিকা বিশেষ উপকৃত হবেন। কারা হবেন জুলাইয়ের সৌভাগ্যবান?

বৃষ, Taurus3/5

বৃষ, Taurus

এই জুলাই বৃষ রাশির জন্য যাকে বলে সুখের সমুদ্র হতে চলেছে। রবির অবস্থান এঁদের এগিয়ে রাখবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাবে। এঁরা এই সময়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা এঁদের পরিবারের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

সিংহ, Leo4/5

সিংহ, Leo

এই সময়ে এঁদের সৃজনশক্তি তুঙ্গে থাকবে। চাকরিসন্ধানীরা এ সময়ে চাকরি পাবেন। পড়ে থাকা কাজ হয়ে যাবে। বিদেশ ভ্রমণ যোগ। দাম্পত্য জীবনে উথলে উঠবে সুখ। 

ধনু, sagittarius5/5

ধনু, sagittarius

পেশাজীবনে সুখবর। যেসব কারণে ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা ছিল, সেগুলি সরে যাবে। জীবনের পথে সৌভাগ্যের দ্যুতি। যে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও উচ্চপদে উঠে যেতে পারেন এঁরা। জুটে যেতে পারে স্বপ্নের চাকরি।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
rath yatra lucky zodiacs
july lucky zodiacs

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সপ্তাহের শুরুতেই ফের রক্তাক্ত ভারত: মুহূর্তে ভারতীয়দের ২ লাখ কোটি জলে ডুবে গেল,
Sexsex Fall55 min ago
2
Rath Yatra 202658 min ago
3
Bengaluru Bizarre1 hr ago
4
Calcutta high court1 hr ago
5
Name Inclusion in Electoral Rolls2 hrs ago