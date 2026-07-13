/রথ এই ৩ রাশির জীবনে নিয়ে আসবে সুখসৌভাগ্যের সুনামি! জুলাই হতে চলেছে এঁদের জন্য টাকার মাস, ভাগ্যবদলের লগ্ন

জুলাই তো প্রায় অর্ধেক হতে চলল। সামনে রথযাত্রা। কেমন থাকবে রথের সময় আপনার ভাগ্য? কেমন থাকবে টাকাপয়সা, কেরিয়ার, প্রেমজীবন? রথযাত্রার সময়টা হতে চলেছে ফেট-চেঞ্জিং মান্থ তথা, ভাগ্য-বদলে-দেওয়া সময়! এই মাসে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান খুবই শক্তিশালী।
শুক্র, সূর্য, শনি ও বুধের ট্রানজিট পজিশনের জন্য এই জুলাই দারুণ শুভ ও ফলদায়ক এক মাস বলে চিহ্নিত। সব রাশির উপরেই এর প্রভাব পড়বে। তবে বিশেষ করে তিনটি রাশির জাতক জাতিকা বিশেষ উপকৃত হবেন। কারা হবেন জুলাইয়ের সৌভাগ্যবান?
এই জুলাই বৃষ রাশির জন্য যাকে বলে সুখের সমুদ্র হতে চলেছে। রবির অবস্থান এঁদের এগিয়ে রাখবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাবে। এঁরা এই সময়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা এঁদের পরিবারের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
এই সময়ে এঁদের সৃজনশক্তি তুঙ্গে থাকবে। চাকরিসন্ধানীরা এ সময়ে চাকরি পাবেন। পড়ে থাকা কাজ হয়ে যাবে। বিদেশ ভ্রমণ যোগ। দাম্পত্য জীবনে উথলে উঠবে সুখ।
পেশাজীবনে সুখবর। যেসব কারণে ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা ছিল, সেগুলি সরে যাবে। জীবনের পথে সৌভাগ্যের দ্যুতি। যে কোনও ক্ষেত্রেই কোনও উচ্চপদে উঠে যেতে পারেন এঁরা। জুটে যেতে পারে স্বপ্নের চাকরি।
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