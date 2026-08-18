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৫০ লাখের নতুন করে ভেরিফিকেশন! কাদের রেশন কার্ড বাতিল হবে? কী কী যাচাই করা হবে? মন্ত্রী স্পষ্ট জানালেন

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 18, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:10 AM IST

Ration Card Verification: ফ্যামিলি রেশন নিয়ে নয়া নিয়মের পর এবার রেশন কার্ডের ভেরিফিকেশন নিয়ে বড় আপডেট। 

রেশনে কড়া সরকার1/7

রেশনে কড়া সরকার

ভুয়ো উপভোক্তা ও কালোবাজারি নির্মূল করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। ৫০ লক্ষ রেশন কার্ডধারীদের হবে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন।

৫০ লাখের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন2/7

৫০ লাখের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন

সরকারের নজরে বিনামূল্যে রেশনের সুবিধা প্রাপ্ত স্বচ্ছল ব্যক্তিরা। তাই রাজ্যের RKSY-II-এর অধীনে থাকা সমস্ত রেশন কার্ডধারীদের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য দফতর। 

স্বচ্ছল ব্যক্তিদের রেশন নয়3/7

স্বচ্ছল ব্যক্তিদের রেশন নয়

RKSY-II-এর অধীনে রয়েছেন প্রায় ৫০ লক্ষ গ্রাহক। যারা কিনা প্রতি মাসে মাথাপিছু বিনামূল্যে ২ কেজি চাল পান। এখন রেশন বণ্টনে স্বচ্ছতা আনতে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার স্পষ্ট বক্তব্য, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আর রেশন দেওয়া হবে না।

কাদের রেশন কার্ড বাতিল হবে?4/7

কাদের রেশন কার্ড বাতিল হবে?

যে কারণেই ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনে জোর দিচ্ছে খাদ্য দফতর। এখন কাদের রেশন কার্ড বাতিল হবে, কী কী নথিপত্র যাচাই হবে, সেই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত নির্দেশিকা দেয়নি সরকার। 

কী কী যাচাই করা হবে?5/7

কী কী যাচাই করা হবে?

তবে শোনা যাচ্ছে, পারিবারের মাসিক আয়, উপভোক্তার ব্যক্তিগত আয়, সরকারি চাকরি, পেনশন ও পারিবারিক সম্পত্তির মতো বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা শর্তাবলী। 

RKSY-I গ্রাহকরা6/7

RKSY-I গ্রাহকরা

প্রসঙ্গত, রাজ্যের যাঁরা RKSY-I-এর অধীনে আছেন, সেই ২ কোটি ২৩ লক্ষ গ্রাহক, রেশনে প্রতি মাসে বিনামূল্যে ৫ কেজি চাল পেয়ে থাকেন। তাঁদের কোনও ভেরিফিকেশন হচ্ছে না। 

রাজ্যের মোট রেশন প্রাপক7/7

রাজ্যের মোট রেশন প্রাপক

রাজ্যের মোট ৮.৭৩ কোটি মানুষ রেশনের সুবিধা পান। যার মধ্যে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় রেশনের সুবিধা পান। আর বাকিরা রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা (RKSY-I ও RKSY-II)-র সুবিধা পান। 

TAGS:
Ration Card Verification
Ration New Rules

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