/দেশের রেশন ব্যবস্থায় আমূল বদল: লাইনে দাঁড়ানোর দিন শেষ? যে কোনও দোকান থেকেই আপনি নিতে পারবেন রেশন

Big Changes in Rationing System: দেশের সাধারণ মানুষের জন্য রেশন (Ration) বণ্টন ব্যবস্থাকে আরও সহজ, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক করে তুলতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করল সরকার। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ডিজিটাল করার পর, এবার গ্রাহকদের জন্য বিরাট সুবিধা চালু করা হয়েছে।
এখন থেকে রেশন কার্ড হোল্ডারদের খাদ্যসামগ্রী নেওয়ার জন্য আর কোনও একটি নির্দিষ্ট দোকানের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে না।
উপভোক্তারা চাইলে এখন নিজের সুবিধামতো আলাদা আলাদা দোকান থেকে আলাদা আলাদা খাদ্যশস্য ও সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারবেন। যেমন-- একটি দোকান থেকে চাল এবং অন্য আরেকটি দোকান থেকে গম অনায়াসেই নেওয়া যাবে।
সরকারের এই নতুন এবং নমনীয় সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ গ্রাহকরা একাধিক দিক থেকে উপকৃত হবেন। দীর্ঘদিনের বেশ কিছু সমস্যার সমাধান হবে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে:
কোনও একটি নির্দিষ্ট দোকানে গ্রাহকদের আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে না। যে দোকানে ভিড় কম, সেখান থেকেই রেশন নেওয়া যাবে।
রেশন দোকানে অনেক সময় আঙুলের ছাপ বা বায়োমেট্রিক মেশিন না মেলার কারণে উপভোক্তাদের ফিরে যেতে হতো। এখন এক দোকানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট না মিললে, গ্রাহকরা অন্য দোকানে গিয়ে চেষ্টা করতে পারবেন।
কোনও দোকানে হঠাৎ কোনও নির্দিষ্ট খাদ্যশস্য ফুরিয়ে গেলে উপভোক্তাদের আর অসম্পূর্ণ রেশন নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে না। বাকি সামগ্রী অন্য দোকান থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বিএল ভার্মা তাঁর এক্স (X) হ্যান্ডেলে একটি পোস্টের মাধ্যমে এই নতুন ব্যবস্থার কথা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, দেশের সরকার বর্তমানে ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড’ (ONORC) প্রকল্পের মাধ্যমে গোটা দেশের রেশন বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকরী করে তুলছে।
এই নতুন ব্যবস্থাটি অনেকটা এটিএম (ATM) সিস্টেমের মতো কাজ করবে। একজন মানুষ যেমন দেশের যেকোনও প্রান্তের যেকোনও ব্যাংকের এটিএম থেকে নিজের প্রয়োজন মতো টাকা তুলতে পারেন, ঠিক তেমনই ভারতের যেকোনও জায়গার যেকোনও রেশন দোকান থেকে কার্ড হোল্ডাররা তাঁদের প্রাপ্য চাল, ডাল, গম বা চিনি সংগ্রহ করতে পারবেন।
এই ‘ওয়ান নেশন, ওয়ান রেশন কার্ড’ প্রকল্পের ফলে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন ভিন রাজ্যে কর্মরত পেশাজীবী এবং পরিযায়ী শ্রমিকরা।
এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল যে, রেশন পাওয়ার জন্য গ্রাহকদের নিজেদের স্থানীয় বা নির্দিষ্ট রেশন দোকানের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে হত।
ফলে রুটিরুজির টানে যাঁরা রাজ্য বা বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতেন, তাঁরা রেশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতেন।
নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থায় সেই বাধা সম্পূর্ণ দূর হলো। এখন দেশের যেকোনও রাজ্য বা শহরে বসবাস করলেও, শুধুমাত্র বায়োমেট্রিক এবং আধার যাচাইকরণের (Verification) মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকরা অত্যন্ত সহজে তাঁদের প্রাপ্য রেশন সংগ্রহ করতে পারবেন।
সরকারের এই ডিজিটাল সংস্কার রেশন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার পাশাপাশি দেশের কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এক বড় মাইলফলক।