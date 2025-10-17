English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India's New Chief Selector: আচমকাই পদ ছাড়ছেন আগরকর! দায়িত্বে বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচ, মহাপ্রলয় ভারতীয় ক্রিকেটে...

India's New Chief Selector: আচমকাই নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ছাড়ছেন অজিত আগরকর! তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিচ্ছেন নাকি বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন কোচ। যে খবরে মহাপ্রলয় ভারতীয় ক্রিকেটে।

| Oct 17, 2025, 08:45 PM IST
২০২৩ সালের ৪ জুলাই, প্রাক্তন ফাস্টবোলার অজিত আগরকরকে বিসিসিআই নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছিল। চলতি বছর এশিয়া কাপের পরেই বোর্ড জানিয়ে দেয় যে, ২০২৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত মুম্বইকরই দায়িত্বে বহাল থাকবেন। 

বিসিসিআইয়ের সংবিধান অনুযায়ী একজন নির্বাচক সর্বোচ্চ চার বছর কাজ করতে পারেন। যার অর্থ বোর্ড যদি চায়, তাহলে আগরকরকে ২০২৬ সালের পরেও আরও এক বছর দায়িত্বে রাখতে পারে।   

চেতন শর্মার জুতোয় পা গলানো আগরকর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত দুরন্ত সফল। তাঁর বেছে নেওয়া টিম ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে রানার্স হয়েছিল। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ভারত। এই বছরে এসেছে এশিয়া কাপও।  

রোহিত শর্মাকে ওডিআই অধিনায়কত্ব থেকে সরানো, সিনিয়র খেলোয়াড়দের পরিচালনা, মহম্মদ শামির দল থেকে বাদ পড়া ও শ্রেয়স আইয়ারকে বাদ দেওয়ার মতো বিষয়গুলি আগরকরকে নিয়ে প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। আর এই আবহে বাজারে জোড়া খবর ঘুরছে।   

সামাজিক মাধ্যমের একাধিক রিপোর্ট বলছে যে, ১) পদ ছাড়ছেন অজিত আগরকর! ২) নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী ও ধোনি-বিরাটদের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী।   

ঘটনাচক্রে এই দুই তথ্যের ভিত্তিতে কোনও বিশ্বাসযোগ্য রিপোর্ট নেই। দেশের কোনও মিডিয়া এই বিষয়ে এক লাইনও লেখেনি। সবটাই নেটপাড়ার খাওয়ানো খবর। যা এককথায় ভুয়ো বলাই যায়। আগরকর দায়িত্বে বহাল থাকছেন। কোনও বদল আসছে না আপাতত।   

এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার সাংবাদিকের নাম উদ্ধৃত করে, এক্সে দেদারে শেয়ার করে হয়েছিল যে, আগরকর দায়িত্ব ছাড়ছেন। সেই পোস্ট ভাইরাল হতেই শাস্ত্রীর নামও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে আর কিছুই নয়। 

এস শরথ এবং সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের পর, প্রাক্তন ভারতীয় আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় প্রজ্ঞান ওঝা এবং আরপি সিংকে জাতীয় সিনিয়র নির্বাচক কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এটিই সর্বশেষ বদল নির্বাচক কমিটিতে।  

