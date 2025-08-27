English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ravichandran Ashwin Retires From IPL: ২০৯৭ উইকেট+১২৩৮৮ রান, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...

Ravichandran Ashwin Retires From IPL: গতবছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বলেছিলেন আলবিদা। আর এবার আইপিএলকেও বললেন গুডবাই। চেতেশ্বর পূজারার পর ফের এক মহারথীর অবসরের খবর চলে এল।

| Aug 27, 2025, 04:44 PM IST
1/8

অবসর আর অশ্বিনের

R Ashwin Retires:

৩৮ বছরে 'সাইন অফ' করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। গতবছর শেষের দিকে আচমকাই মহারথীর অবসরের সিদ্ধান্তে অনেকেই চমকে গিয়েছেন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের মাঝপথেই ভারতীয় ক্রিকেটের 'আন্না' জানান যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তিনি অতীত হয়ে গেলেন।   

2/8

এবার আইপিএলকে আলবিদা

R Ashwin Retires From IPL

এবার অশ্বিন আইপিএলকে বললেন আলবিদা। কিংবদন্তি স্পিনার এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অশ্বিন লিখেছেন, 'ওই যে, বলে যে প্রতিটি শেষেরেই একটি নতুন শুরু থাকে। আইপিএল ক্রিকেটার হিসেবে আমার সময় আজ শেষ। কিন্তু চারপাশের বিভিন্ন লিগে খেলার  এক অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমার সময় আজ থেকে শুরু হচ্ছে।'  

3/8

অশ্বিন-সিএসকে

R Ashwin And CSK

চলতি বছর চেন্নাই সুপার কিংসে ৯.৭৫ কোটি টাকায় অশ্বিনের জমকালো প্রত্যাবর্তন হয়েছিল। কিন্তু তিনি রীতিমতো হতাশ করেছিলেন। মাত্র ৯ ম্যাচ খেলে ৭ উইকেট নেন। চলতি মাসের শুরুতেই জানা গিয়েছিল যে অশ্বিন এবং সিএসকে-র পথ আলাদা হতে চলেছে।

4/8

অশ্বিনের আইপিএল কেরিয়ার

R Ashwin's IPL Carrier

২০০৯ সালে সিএসকে-র হয়ে আইপিএলে অভিষেক করেন অশ্বিন। তারকা অফস্পিনার ৫ আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ২২১ ম্যাচে ১৮৭ উইকেট নিয়েছেন। আইপিএলের পঞ্চম সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। ১৮ মরসুমের মধ্যে ১৬টিতেই খেলেছেন।  

5/8

অশ্বিন-সিএসকে

R Ashwin And CSK

২০১০ এবং ২০১১ সালে সিএসকে-র শিরোপা জয়ে অশ্বিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যথাক্রমে ১৩ এবং ২০ উইকেট নিয়েছিলেন। ২০১০ সালে সিএসকে-র চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টি জয়ে অশ্বিন সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ও হন। পরের বছরের আইপিএল ফাইনালে তিনি প্রথম ওভারে বল করে ক্রিস গেইলকে শূন্য রানে আউট করেছিলেন। যখন আরসিবি সিএসকে-র ২০৫/৫ রান তাড়া করে। ২০১৪ সালে তিনি সিএসকে-র হয়ে দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টি ট্রফি জিতেছিলেন।

6/8

অশ্বিন-আইপিএল

R Ashwin's IPL

হোম ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সিএসকে-র দীর্ঘ সফলতার পর, অশ্বিন রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্ট (বিলুপ্ত), পঞ্জাব কিংস (নেতৃত্বও দিয়েছেন), দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রাজস্থান রয়্যালসে খেলেছেন। অশ্বিন ক্রিকেটের সব সংস্করণ মিলিয়ে  ২০৯৭ উইকেট নেওয়ার সঙ্গেই ১২৩৮৮ রান করেছিলেন।  

7/8

অশ্বিন-সিএসকে

R Ashwin And CSK

২০০৯ সালে আইপিএল অভিষেক থেকে ২০১৫ মরসুম পর্যন্ত অশ্বিন সিএসকে-র হয়ে খেলে ৯০ উইকেট নিয়েছেন। ২০১৬ সালে যখন সিএসকে নির্বাসিত হয়েছিল আইপিএল থেকে তখন তিনি আরপিএস-এর হয়ে খেলেন। তখনও এমএস ধোনির অধীনেও। এরপর চোটের কারণে তিনি ২০১৭ সালে খেলেননি। ২০১৮ সালে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে লড়াই করে পঞ্জাব কিংস তাঁকে ৭.৬০ কোটি টাকায় ফের দলে নিয়ে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেয়। তিনি এই দুই মরসুম মিলিয়ে ২৫ উইকেট নিয়েছিলে। তবুও পঞ্জাবের ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি।   

8/8

অশ্বিন-আইপিএল

R Ashwins IPL

২০২০ আইপিএলের আগে অশ্বিনকে দিল্লি ক্যাপিটালস নেয়। যেখানে তিনি দু'বছর খেলেছিলেন। ২০২২ সালের মেগা নিলামে রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে ৫ কোটি টাকায় কিনে নেয়, যেখানে তিনি যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে দারুণ যুগলবন্দি তৈরি করেছিলেন। তিনি রাজস্থানে প্রথম দুই মরসুমে যথাক্রমে ১২ এবং ১৪ উইকেট নেন। ২০২৪ সালে সামান্য পতনের সম্মুখীন হন (৮.৪৯ ইকোনমি রেটে ৯ উইকেট)। এরপর রাজস্থান তাঁকে ছেড়ে দেয় এবং সিএসকে তাঁকে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে দলে নেয়।

