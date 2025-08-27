Ravichandran Ashwin Retires From IPL: ২০৯৭ উইকেট+১২৩৮৮ রান, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...

Ravichandran Ashwin Retires From IPL: ২০৯৭ উইকেট+১২৩৮৮ রান, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...
Ravichandran Ashwin Retires From IPL: গতবছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বলেছিলেন আলবিদা। আর এবার আইপিএলকেও বললেন গুডবাই। চেতেশ্বর পূজারার পর ফের এক মহারথীর অবসরের খবর চলে এল।
1/8
অবসর আর অশ্বিনের
2/8
এবার আইপিএলকে আলবিদা
এবার অশ্বিন আইপিএলকে বললেন আলবিদা। কিংবদন্তি স্পিনার এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অশ্বিন লিখেছেন, 'ওই যে, বলে যে প্রতিটি শেষেরেই একটি নতুন শুরু থাকে। আইপিএল ক্রিকেটার হিসেবে আমার সময় আজ শেষ। কিন্তু চারপাশের বিভিন্ন লিগে খেলার এক অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমার সময় আজ থেকে শুরু হচ্ছে।'
photos
TRENDING NOW
3/8
অশ্বিন-সিএসকে
4/8
অশ্বিনের আইপিএল কেরিয়ার
5/8
অশ্বিন-সিএসকে
২০১০ এবং ২০১১ সালে সিএসকে-র শিরোপা জয়ে অশ্বিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। যথাক্রমে ১৩ এবং ২০ উইকেট নিয়েছিলেন। ২০১০ সালে সিএসকে-র চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টি জয়ে অশ্বিন সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ও হন। পরের বছরের আইপিএল ফাইনালে তিনি প্রথম ওভারে বল করে ক্রিস গেইলকে শূন্য রানে আউট করেছিলেন। যখন আরসিবি সিএসকে-র ২০৫/৫ রান তাড়া করে। ২০১৪ সালে তিনি সিএসকে-র হয়ে দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টি ট্রফি জিতেছিলেন।
6/8
অশ্বিন-আইপিএল
7/8
অশ্বিন-সিএসকে
২০০৯ সালে আইপিএল অভিষেক থেকে ২০১৫ মরসুম পর্যন্ত অশ্বিন সিএসকে-র হয়ে খেলে ৯০ উইকেট নিয়েছেন। ২০১৬ সালে যখন সিএসকে নির্বাসিত হয়েছিল আইপিএল থেকে তখন তিনি আরপিএস-এর হয়ে খেলেন। তখনও এমএস ধোনির অধীনেও। এরপর চোটের কারণে তিনি ২০১৭ সালে খেলেননি। ২০১৮ সালে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে লড়াই করে পঞ্জাব কিংস তাঁকে ৭.৬০ কোটি টাকায় ফের দলে নিয়ে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেয়। তিনি এই দুই মরসুম মিলিয়ে ২৫ উইকেট নিয়েছিলে। তবুও পঞ্জাবের ভাগ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি।
8/8
অশ্বিন-আইপিএল
২০২০ আইপিএলের আগে অশ্বিনকে দিল্লি ক্যাপিটালস নেয়। যেখানে তিনি দু'বছর খেলেছিলেন। ২০২২ সালের মেগা নিলামে রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে ৫ কোটি টাকায় কিনে নেয়, যেখানে তিনি যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে দারুণ যুগলবন্দি তৈরি করেছিলেন। তিনি রাজস্থানে প্রথম দুই মরসুমে যথাক্রমে ১২ এবং ১৪ উইকেট নেন। ২০২৪ সালে সামান্য পতনের সম্মুখীন হন (৮.৪৯ ইকোনমি রেটে ৯ উইকেট)। এরপর রাজস্থান তাঁকে ছেড়ে দেয় এবং সিএসকে তাঁকে মোটা অঙ্কের বিনিময়ে দলে নেয়।
photos