Zee News Bengali
  • Small Denomination ATM: খুচরো নিয়ে চিন্তা? এবার ATM-এই মিলবে ১০-২০-৫০ এর নোট! নতুন বছরে RBI ও সরকারের যৌথ উপহার...

Small Denomination ATM: খুচরো নিয়ে চিন্তা? এবার ATM-এই মিলবে ১০-২০-৫০ এর নোট! নতুন বছরে RBI ও সরকারের যৌথ উপহার...

10-20-50 rupees notes in ATM: ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ডিজিটাল পেমেন্টেও প্রথম সারিতে থাকলেও, দৈনন্দিন জীবনে নগদ লেনদেন এখনও অপরিহার্য। বহু জায়গায় UPI গ্রহণ করা হয় না, আবার বহু লোক এখনও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় পুরোপুরি অভ্যস্ত নন। ফলে ১০, ২০ বা ৫০ টাকার নোটের চাহিদা রয়েই গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই নোটই এখন সবচেয়ে দুর্লভ।  

| Jan 27, 2026, 11:31 PM IST
1/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

টাকা আছে, কিন্তু খুচরো নেই—এই সমস্যায় প্রতিদিনই নাকাল হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। দোকানে ৫০ বা ১০০ টাকার খুচরো দরকার, অথচ এটিএম থেকে বেরোচ্ছে শুধু ৫০০ টাকার নোট।  

2/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

UPI ও ডিজিটাল পেমেন্টের রমরমার মধ্যেও নগদ লেনদেনের বাস্তবতা বদলায়নি। 

3/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

এই দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে এ বার ছোট মূল্যমানের নোটের জন্য বিশেষ ATM চালুর কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার।  

4/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

সূত্রের খবর, এই ধরনের এটিএম বসানোর জন্য বেছে নেওয়া হবে বাণিজ্যিক এলাকা, বাজার, হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড ও রেলস্টেশনের মতো ভিড়পূর্ণ জায়গা, যেখানে নগদ লেনদেনের চাপ বেশি।   

5/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

বিশেষ করে কলকাতা-র মতো শহরে ১০ টাকার নোটের তীব্র সংকটের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।  

6/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

এই পরিকল্পনার বাস্তবতা যাচাই করতে ইতিমধ্যেই মুম্বই-তে একটি পাইলট প্রজেক্ট চালু হয়েছে। সেখানে এই বিশেষ এটিএম কতটা কার্যকর হচ্ছে, খুচরোর চাহিদা কতটা মেটানো যাচ্ছে—সেই সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।   

7/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

পরীক্ষামূলক প্রকল্প সফল হলে ধাপে ধাপে সারা দেশে এই ব্যবস্থা চালু হতে পারে।  

8/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

তবে প্রশ্নও কম নয়। যখন ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ক্রমাগত ডিজিটাইজ়েশন বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে, তখন ছোট নোটের এটিএম কতটা দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। আরও বড় প্রশ্ন জোগান নিয়ে।   

9/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

বর্তমানে অধিকাংশ এটিএম-এ শুধুই ৫০০ টাকার নোট রাখা হয়। বাজারে ঘোরাফেরা করা ১০ ও ২০ টাকার নোটের বড় অংশই ছেঁড়া বা জীর্ণ অবস্থায় থাকে, যা অনেক দোকানদার নিতে চান না।  

10/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ১০ ও ২০ টাকার কয়েনের ব্যবহার বেড়েছে, তবু ছোট নোটের চাহিদা এখনও পুরোপুরি মেটেনি।   

11/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

ফলে নোটের সরবরাহ বাড়ানো না গেলে শুধু এটিএম বসালেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে কি না, তা নিয়েই সাধারণ মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন।  

12/12

১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ

সব মিলিয়ে, খুচরোর সমস্যায় নতুন ATM এক বড় স্বস্তি দিতে পারে ঠিকই, তবে তার সাফল্য নির্ভর করবে নোটের পর্যাপ্ত জোগান, রক্ষণাবেক্ষণ ও বাস্তব প্রয়োগের উপর।

