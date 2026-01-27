Small Denomination ATM: খুচরো নিয়ে চিন্তা? এবার ATM-এই মিলবে ১০-২০-৫০ এর নোট! নতুন বছরে RBI ও সরকারের যৌথ উপহার...

Small Denomination ATM: খুচরো নিয়ে চিন্তা? এবার ATM-এই মিলবে ১০-২০-৫০ এর নোট! নতুন বছরে RBI ও সরকারের যৌথ উপহার...
10-20-50 rupees notes in ATM: ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ডিজিটাল পেমেন্টেও প্রথম সারিতে থাকলেও, দৈনন্দিন জীবনে নগদ লেনদেন এখনও অপরিহার্য। বহু জায়গায় UPI গ্রহণ করা হয় না, আবার বহু লোক এখনও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় পুরোপুরি অভ্যস্ত নন। ফলে ১০, ২০ বা ৫০ টাকার নোটের চাহিদা রয়েই গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই নোটই এখন সবচেয়ে দুর্লভ।
1/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
2/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
photos
TRENDING NOW
3/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
4/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
5/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
6/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
7/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
8/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
9/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
10/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
11/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
12/12
১০-২০-৫০ টাকার নোট এবার ATM-এ
photos