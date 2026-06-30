/Fact Check: ১ জুলাই থেকে বাতিল হয়ে যাচ্ছে পুরনো ১০, ২০, ৫০ ও ১০০-এর নোট? তোলপাড় করা এই খবরে RBI-র স্পষ্ট বার্তা

Pre 2005 notes ban news: সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ছোট নোট বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। সরকারের তরফ থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ব্যাংক বা টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কোনো খবর দেখলেই চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবেন না। এই ধরণের কোনো খবরের সত্যতা জানতে সবসময় আরবিআই (RBI)-এর আসল ওয়েবসাইট দেখুন অথবা পিআইবি ফ্যাক্ট চেক-এর সাহায্য নিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের নোটবন্দি! হ্য়াঁ, সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর দিলে এমন খবরই চোখে আসছে। ভাইরাল সেই পোস্টে দাবি করা হয়েছে যে, ২০০৫ সালের আগে ছাপা ১০, ২০, ৫০, ১০০-এর পুরনো নোটগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। আর সেটা ১ জুলাই থেকেই কার্যকর হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এই ভুয়ো নোটিসটি ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র-এর অফিসিয়াল লোগো ব্যবহার করে পোস্ট করা হয়। অনেকেই সেটিকে আসল নির্দেশিকা ভেবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। আসল সত্য়িটা কী?
বিভ্রান্ত হওয়া থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক স্পষ্ট বার্তা দেয়। তারা পরিষ্কার জানিয়েছে যে, এই দাবিটি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং ভিত্তিহীন।
সরকারি সংস্থা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB) এই ভাইরাল পোস্টটির সত্যতা যাচাই করে। এবং তারা সেটিকে 'ফেক নিউজ' বা ভুয়ো খবর বলে ঘোষণা করেছে।
পিআইবি-র পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরতে থাকা এই নোটিসটির কোনও আইনি ভিত্তি নেই। সরকার বা রিজার্ভ ব্যাংক ছোট মূল্যের এই পুরনো নোটগুলি বন্ধ করার কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।
যে ব্যাংকের লোগো ব্যবহার করে এই গুজব ছড়ানো হচ্ছিল, সেই ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রও বিষয়টির তীব্র প্রতিবাদ করেছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের নাম জড়িয়ে যে তথ্য ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। গ্রাহক ও সাধারণ মানুষকে এই ধরনের কোনও গুজবে কান না দেওয়ার এবং এই ভুয়ো বার্তাটি অন্যদের ফরোয়ার্ড না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
রিজার্ভ ব্যাংক দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, ২০০৫ সালের আগে ছাপা ১০, ২০, ৫০ এবং ১০০-এর নোটগুলি আজও বাজারে লেনদেনের জন্য ১০০% বৈধ।
নোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও ভালো করার জন্য আগে একবার একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তখন সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছিল, তারা যেন পুরনো 'মহাত্মা গান্ধী সিরিজ'-এর নোটগুলি ব্যাংকে গিয়ে নতুন নোটের সঙ্গে বদলে নেন।
কিন্তু এই নোটগুলির ওপর কখনোই কোনো নিষেধাজ্ঞা বা ব্যান লাগানো হয়নি। এগুলো দিয়ে এখনও আগের মতোই কেনাকাটা করা যাবে।