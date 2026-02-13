RBI Currency Update 2026: বড় খবর! আবারও বন্ধ হচ্ছে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট? জাল টাকা রোধে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত...
Demonitisation Fact Check: নগদ লেনদেনে স্বচ্ছতা আনা এবং জালনোটের কারবার রুখতে ২০২৬ সালের শুরুতেই ভারতীয় কারেন্সি নোটে বড়সড় পরিবর্তনের ঘোষণা দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত ১০০ এবং ৫০০ টাকার নোটের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
৫০০ টাকার নোট নিয়ে গুজব ও প্রকৃত সত্য
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের পর ৫০০ টাকার নোট বাতিল বা 'নোটবন্দি' হতে যাচ্ছে। তবে ভারত সরকারের 'পিআইবি ফ্যাক্ট চেক' এবং আরবিআই যৌথভাবে এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ৫০০ টাকার নোট বাতিল করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। বর্তমানের ৫০০ টাকার নোট সম্পূর্ণ বৈধ (Legal Tender) এবং সাধারণ মানুষ আগের মতোই নির্ভয়ে লেনদেন চালিয়ে যেতে পারবেন।
এটিএম পরিষেবা ও খুচরো সমস্যার সমাধান
নতুন লক্ষ্যমাত্রা:
উন্নত কালি ও স্থায়িত্ব:
সুরক্ষা থ্রেড ও কালার শিফটিং
ওয়াটারমার্ক ও মাইক্রো লেটারিং
জালনোট প্রতিরোধে আরবিআই ও এনসিআরবি-র যৌথ উদ্যোগ
বাজারে জালনোটের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরবিআই এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB) কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। নতুন নোটে এমন কিছু 'লুকানো বৈশিষ্ট্য' (Latent Image) যোগ করা হয়েছে যা সাধারণ চোখে বোঝা কঠিন হলেও ব্যাংক বা বিশেষ মেশিনে সহজেই ধরা পড়বে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে নগদ লেনদেনকে আরও নিরাপদ রাখাই এই আধুনিকীকরণের মূল উদ্দেশ্য।
পুরোনো নোটের ভবিষ্যৎ কী?
সহাবস্থান:
ব্যাংকের ভূমিকা:
ব্যাংক কর্মীদের নির্দেশ
গুজবে কান দেবেন না:
নোটে লিখবেন না:
ছেঁড়া নোট বিনিময়:
