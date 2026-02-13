English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • RBI Currency Update 2026: বড় খবর! আবারও বন্ধ হচ্ছে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট? জাল টাকা রোধে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত...

Demonitisation Fact Check: নগদ লেনদেনে স্বচ্ছতা আনা এবং জালনোটের কারবার রুখতে ২০২৬ সালের শুরুতেই ভারতীয় কারেন্সি নোটে বড়সড় পরিবর্তনের ঘোষণা দিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)। বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত ১০০ এবং ৫০০ টাকার নোটের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।     

| Feb 13, 2026, 06:10 PM IST
৫০০ টাকার নোট নিয়ে গুজব ও প্রকৃত সত্য

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের পর ৫০০ টাকার নোট বাতিল বা 'নোটবন্দি' হতে যাচ্ছে। তবে ভারত সরকারের 'পিআইবি ফ্যাক্ট চেক' এবং আরবিআই যৌথভাবে এই দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ৫০০ টাকার নোট বাতিল করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। বর্তমানের ৫০০ টাকার নোট সম্পূর্ণ বৈধ (Legal Tender) এবং সাধারণ মানুষ আগের মতোই নির্ভয়ে লেনদেন চালিয়ে যেতে পারবেন।  

এটিএম পরিষেবা ও খুচরো সমস্যার সমাধান

২০২৬ সালের আপডেটে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি এসেছে এটিএম পরিষেবায়। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল যে, এটিএম থেকে শুধু ৫০০ টাকার নোট বের হওয়ায় ছোটখাটো কেনাকাটায় খুচরো সমস্যায় পড়তে হয়।  

নতুন লক্ষ্যমাত্রা:

আরবিআই সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছে যে, আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে দেশের অন্তত ৯০ শতাংশ এটিএম-কে এমনভাবে আপগ্রেড করতে হবে যাতে ৫০০ টাকার পাশাপাশি ১০০ এবং ২০০ টাকার নোট নিয়মিত পাওয়া যায়।  

১০০ ও ৫০০ টাকার নোটের নকশায় কারিগরি পরিবর্তন আরবিআই জানিয়েছে, মহাত্মা গান্ধী সিরিজের এই নোটগুলোর ছাপা এখন আরও স্পষ্ট ও আধুনিক করা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য হলো নোটের আয়ু বা স্থায়িত্ব বাড়ানো।

উন্নত কালি ও স্থায়িত্ব:

১০০ টাকার নোটগুলো বারবার ব্যবহারের ফলে দ্রুত মলিন বা ছিঁড়ে যায়। এটি রোধ করতে নতুন নোটে উচ্চমানের ফাইবার ও বিশেষ টেকসই কালি ব্যবহার করা হচ্ছে।  

সুরক্ষা থ্রেড ও কালার শিফটিং

৫০০ টাকার নোটের মাঝের নিরাপত্তা সুতো বা 'সুরক্ষা থ্রেড'-এ রঙ পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যটি আরও উজ্জ্বল করা হয়েছে।  

ওয়াটারমার্ক ও মাইক্রো লেটারিং

জালনোট শনাক্ত করতে নতুন নোটের ওয়াটারমার্ক এবং মাইক্রো লেটারিং (খুব ছোট হরফে লেখা) আরও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের সুবিধার জন্য 'ইনট্যাগ্লিও প্রিন্টিং' বা উঁচু লেখার বৈশিষ্ট্যটিও আগের চেয়ে বেশি স্পষ্ট হবে।  

জালনোট প্রতিরোধে আরবিআই ও এনসিআরবি-র যৌথ উদ্যোগ

বাজারে জালনোটের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরবিআই এবং ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (NCRB) কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। নতুন নোটে এমন কিছু 'লুকানো বৈশিষ্ট্য' (Latent Image) যোগ করা হয়েছে যা সাধারণ চোখে বোঝা কঠিন হলেও ব্যাংক বা বিশেষ মেশিনে সহজেই ধরা পড়বে। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে নগদ লেনদেনকে আরও নিরাপদ রাখাই এই আধুনিকীকরণের মূল উদ্দেশ্য।  

পুরোনো নোটের ভবিষ্যৎ কী?

নতুন নোট বাজারে এলেও পুরোনো নোট নিয়ে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।  

সহাবস্থান:

আরবিআই-এর সার্কুলার অনুযায়ী, বাজারে নতুন ও পুরোনো—উভয় ধরনের নোটই সমানভাবে বৈধ থাকবে।  

ব্যাংকের ভূমিকা:

ব্যাংকগুলো সাধারণ লেনদেনের মাধ্যমে বাজার থেকে ধীরে ধীরে পুরোনো ও জরাজীর্ণ নোটগুলো তুলে নেবে এবং পরিবর্তে নতুন সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত নোট সরবরাহ করবে।  

ব্যাংক কর্মীদের নির্দেশ

পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের সমস্ত ব্যাংককে এই সংক্রান্ত ছবিসহ বিস্তারিত নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে গ্রাহকদের পরিষেবায় কোনো ঘাটতি না থাকে।  

গুজবে কান দেবেন না:

নোট বাতিল বা পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো খবরের সত্যতা যাচাই করতে সর্বদা আরবিআই-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অনুসরণ করুন।  

নোটে লিখবেন না:

নোটের ওপর পেন বা পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখবেন না (No Scribbling)। এতে নোটের সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এবং নোটটি দ্রুত বাতিলযোগ্য হয়ে পড়ে।  

ছেঁড়া নোট বিনিময়:

আপনার কাছে যদি কোনো ছিঁড়ে যাওয়া বা অত্যন্ত নোংরা নোট থাকে, তবে যেকোনো ব্যাংকের কাউন্টারে গিয়ে তা বদলে নেওয়ার আইনি অধিকার আপনার রয়েছে।    

২০২৬ সালের এই কারেন্সি আপডেট মূলত ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী এবং জালিয়াতিমুক্ত করার একটি প্রয়াস। একদিকে যেমন ডিজিটাল লেনদেনকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে নগদের ওপর নির্ভরশীল সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোটের মানোন্নয়ন করা হচ্ছে।   

