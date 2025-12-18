RBI imposed restrictions on this bank: বড় খবর! কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর! কোনও অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা তুলতে পারবেন না গ্রাহকরা! কোন ব্যাংক?
RBI imposed restrictions on this bank: ব্যাংকটির কার্যক্রমে একাধিক গুরুতর আর্থিক ত্রুটি ও নজরদারির অভাব ধরা পড়ার পরই কঠোর সিদ্ধান্ত রিজার্ভ ব্যাংকের।
1/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
2/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
photos
TRENDING NOW
3/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
4/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
5/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
6/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
7/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
8/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
9/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
10/10
কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!
photos