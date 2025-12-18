English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
RBI imposed restrictions on this bank: বড় খবর! কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর! কোনও অ্যাকাউন্ট থেকেই টাকা তুলতে পারবেন না গ্রাহকরা! কোন ব্যাংক?

RBI imposed restrictions on this bank: ব্যাংকটির কার্যক্রমে একাধিক গুরুতর আর্থিক ত্রুটি ও নজরদারির অভাব ধরা পড়ার পরই কঠোর সিদ্ধান্ত রিজার্ভ ব্যাংকের। 

| Dec 18, 2025, 03:20 PM IST
1/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! সমবায় ব্যাংকের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে RBI! যার ফলে  হাজার হাজার গ্রাহক তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা আর তুলতে পারছেন না। 

2/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

RBI জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওই ব্যাংকের সেভিংস, কারেন্ট বা অন্য কোনও অ্যাকাউন্ট থেকে গ্রাহকরা টাকা তুলতে পারবেন না। 

3/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

আর RBI-এর এই সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই ব্যাপক উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, কারণ বহু গ্রাহক দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজনে ওই ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল।

4/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

RBI জানিয়েছে, ১৬ ডিসেম্বর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা  কার্যকর হয়েছে। আগামী ৬ মাস তা বলবৎ থাকবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই সময়সীমা পরিবর্তনও হতে পারে।

5/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI) মহারাষ্ট্রের নাসিকের একটি সমবায় ব্যাংকের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। নাসিকে অবস্থিত লোকনেতে আরডি ক্ষীরসাগর কো-অপারেটিভ ব্যাংক–এ গুরুতর আর্থিক ও নিয়ন্ত্রক ত্রুটি ধরা পড়ার পরই এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

6/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, নাসিকের ওই সমবায় ব্যাংকের কার্যক্রমে একাধিক গুরুতর ত্রুটি ও নজরদারির অভাব ধরা পড়েছে। যারপরই আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে RBI তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

7/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, RBI-র অনুমতি ছাড়া ব্যাংক আর কোনও নতুন ঋণ দিতে পারবে না। চলমান ঋণের নবীকরণ করতে পারবে না। পাশাপাশি, ব্যাংক নতুন কোনও বিনিয়োগ করতেও পারবে না।

8/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

আপাতত সীমিত পরিসরে ব্যাংকটির কাজ চালু থাকবে। কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও RBI স্পষ্ট করেছে যে ব্যাংকটি পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি। কর্মীদের বেতন, অফিস ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল এবং অন্যান্য অপরিহার্য পরিচালন খরচ করতে পারবে ব্যাংকটি।

9/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

এখন এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমানতকারীদের জন্য স্বস্তির খবর যে যোগ্য গ্রাহকরা ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন (DICGC)–এর আওতায় সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমার সুবিধা দাবি করতে পারবেন।

10/10

কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ RBI-এর!

লোকনেতে আরডি ক্ষীরসাগর কো-অপারেটিভ ব্যাংকের গ্রাহকদের RBI এবং ব্যাংকের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তির দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। গ্রাহকদের তাঁদের অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত সমস্ত নথি ও ব্যালান্সের তথ্য সযত্নে সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। বীমা সম্পর্কে জানতেও বলা হয়েছে।

