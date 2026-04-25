Paytm Patments BIG Updates: চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল Paytm: অনলাইনে আর হবে না কোনও লেনদেন? RBI-এর নির্দেশের পর ইউপিআই থেকে ফাস্ট্যাগ-- আপনার জমানো টাকা কি জলে গেল?

ডিজিটাল ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা ও ফিনটেক বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃৎ পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক (Paytm Payments Bank) অবশেষে তাদের ব্যাংকিং শেষ। দীর্ঘ টালবাহানা, একাধিক নিষেধাজ্ঞা এবং আইনি জটিলতার পর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে এই পেমেন্টস ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করেছে। গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে, যার ফলে বন্ধ হয়ে গেল এক সময়ের জনপ্রিয় এই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা।  

| Apr 25, 2026, 03:30 PM IST
কেন এই চরম পদক্ষেপ?

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন আইনের ২২ (৩) (বি) ধারা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ নজরদারির পর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লক্ষ্য করেছে যে, পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক ক্রমাগত তাদের নির্দেশিকা অমান্য করছিল।   

আরবিআই-এর বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'এই ব্যাংকের কার্যক্রম আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং এটি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছিল।' মূলত ম্যানেজমেন্টের খামখেয়ালিপনা এবং ব্যাঙ্কিং লাইসেন্সের শর্তাবলী পালনে ব্যর্থতাই এই পরিণতির প্রধান কারণ।   

গ্রাহকদের অর্থের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ

শুধু লাইসেন্স বাতিলই নয়, হাইকোর্টের মাধ্যমে ব্যাঙ্কটি পুরোপুরি গুটিয়ে ফেলার (Winding-up) প্রক্রিয়াও শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।  

তবে আরবিআই আশ্বাস দিয়েছে যে, গ্রাহকদের আমানত নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। ব্যাঙ্কের কাছে বর্তমানে পর্যাপ্ত নগদ তহবিল (Capital) রয়েছে, যা দিয়ে প্রতিটি আমানতকারীর টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব।  

তবে এখনই সমস্ত টাকা তোলা সম্ভব হবে না। অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা বা অন্য ব্যাঙ্কে টাকা স্থানান্তরের প্রক্রিয়া নিয়ে আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে একটি বিস্তারিত নির্দেশিকা জারি হতে পারে।

ওয়ালেট, ফাস্ট্যাগ এবং ইউপিআই: কার ভাগ্যে কী?

পেটিএম অ্যাপের মাধ্যমে যারা ইউপিআই (UPI) ব্যবহার করেন, তাঁদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর রয়েছে। পেটিএমের মূল সংস্থা ‘ওয়ান৯৭ কমিউনিকেশনস’ জানিয়েছে, পেটিএম অ্যাপ ও ইউপিআই পরিষেবা আগের মতোই চালু থাকবে। কারণ, ইউপিআই পরিষেবাটি পেমেন্টস ব্যাঙ্কের থেকে পৃথক একটি ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালিত হয়।  

তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্যান্য পরিষেবা নিয়ে

ওয়ালেট ও ডিপোজিট: লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর গ্রাহকরা আর নতুন করে ওয়ালেটে টাকা ভরতে (Top-up) পারবেন না বা অ্যাকাউন্টে কোনো আমানত রাখতে পারবেন না। ফাস্ট্যাগ (FASTag): ২০২৪ সালের বিধিনিষেধের পর থেকেই ফাস্ট্যাগ পরিষেবা কার্যত অচল ছিল। এখন লাইসেন্স বাতিলের ফলে এই ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সম্পূর্ণ বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হবে। ব্যাংকিং লেনদেন: ডেবিট কার্ড বা সরাসরি ব্যাঙ্কিং লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এক নজরে পেটিএম-এর উত্থান ও পতন

২০১০: বিজয়শেখর শর্মার হাত ধরে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পেটিএম-এর যাত্রা শুরু। ২০১৪: ডিজিটাল ওয়ালেট পরিষেবার সূচনা। ২০১৬: নোটবাতিলের পর রাতারাতি ডিজিটাল লেনদেনের সম্রাট হয়ে ওঠে পেটিএম। ২০১৭: পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের পথ চলা শুরু। ২০২২: নতুন গ্রাহক নেওয়ার ওপর প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করে আরবিআই। ২০২৪ (ফেব্রুয়ারি): আমানত ও ওয়ালেট টপ-আপের ওপর কড়া বিধিনিষেধ। বিজয়শেখর শর্মার বোর্ড থেকে পদত্যাগ। ২০২৬ (২৪ এপ্রিল): ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স বাতিল ও কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ।

বিজয়শেখর শর্মা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা

এক সময় যিনি ভারতীয় ফিনটেক জগতের পোস্টার বয় ছিলেন, সেই বিজয়শেখর শর্মা ২০২৪ সালের শুরু থেকেই কোণঠাসা হতে শুরু করেন। আরবিআই-এর কড়াকড়ির পর তিনি অর্থমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন, এমনকি অনেক স্টার্ট-আপ সংস্থাও তাঁর সমর্থনে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে।   

অভিযোগ ওঠে যে, পেটিএম বিদেশি মুদ্রা আইন বা ‘ফেমা’ (FEMA) লঙ্ঘন করেছে, যার প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) তদন্ত শুরু করে। যদিও পেটিএম এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে, কিন্তু ব্যাংকের বিশ্বাসযোগ্যতায় যে ফাটল ধরেছিল, তা আর মেরামত করা সম্ভব হয়নি।  

শেয়ার বাজারে প্রভাব

লাইসেন্স বাতিলের প্রভাব সরাসরি পড়েছে শেয়ার বাজারে। ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ বাজার বন্ধের সময় দেখা যায় ওয়ান৯৭ কমিউনিকেশনসের শেয়ার সূচক ০.৫৬ শতাংশ কমে ১,১৫৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে। 

যদিও গত এক বছরে শেয়ারটি প্রায় ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি দেখেছিল, কিন্তু লাইসেন্স বাতিলের পর এই পতনের গতি আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।  

এখন গ্রাহকদের করণীয় কী?

বিশেষজ্ঞদের মতে, গ্রাহকদের এখন ‘আতঙ্কিত’ হওয়ার বদলে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে পেইমেন্টস ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত বিকল্প ব্যবস্থার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে।

১. আরবিআই এবং পেটিএম-এর অফিসিয়াল ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। ২. যাদের বড় অঙ্কের টাকা আটকে আছে, তারা দ্রুত অন্য কোনো শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিন। ৩. ইউপিআই অ্যাপ হিসেবে পেটিএম ব্যবহার চালিয়ে গেলেও, এর সঙ্গে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি বদলে নেওয়াই শ্রেয়।  

পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের এই পতন ভারতের ফিনটেক সেক্টরের জন্য এক বড় শিক্ষা। এটি প্রমাণ করে যে, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি যতই হোক না কেন, ব্যাঙ্কিং পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি ও নিয়মাবলীর কোনো বিকল্প নেই। এক যুগের এক সাম্রাজ্য আজ কার্যত ধ্বংসের মুখে, যা লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।  

Gold Price Today: সুদিন ফিরল: একলাফে ১৭,৪০০ টাকা পড়ার পর আর নড়াচড়া নেই সোনার, আজ কিনলে মহালাভ?

