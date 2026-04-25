Paytm Patments BIG Updates: চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল Paytm: অনলাইনে আর হবে না কোনও লেনদেন? RBI-এর নির্দেশের পর ইউপিআই থেকে ফাস্ট্যাগ-- আপনার জমানো টাকা কি জলে গেল?

Paytm Patments BIG Updates: চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল Paytm: অনলাইনে আর হবে না কোনও লেনদেন? RBI-এর নির্দেশের পর ইউপিআই থেকে ফাস্ট্যাগ-- আপনার জমানো টাকা কি জলে গেল?
ডিজিটাল ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা ও ফিনটেক বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃৎ পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক (Paytm Payments Bank) অবশেষে তাদের ব্যাংকিং শেষ। দীর্ঘ টালবাহানা, একাধিক নিষেধাজ্ঞা এবং আইনি জটিলতার পর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে এই পেমেন্টস ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিল করেছে। গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে, যার ফলে বন্ধ হয়ে গেল এক সময়ের জনপ্রিয় এই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা।
কেন এই চরম পদক্ষেপ?
গ্রাহকদের অর্থের নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ
ওয়ালেট, ফাস্ট্যাগ এবং ইউপিআই: কার ভাগ্যে কী?
তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্যান্য পরিষেবা নিয়ে
ওয়ালেট ও ডিপোজিট: লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর গ্রাহকরা আর নতুন করে ওয়ালেটে টাকা ভরতে (Top-up) পারবেন না বা অ্যাকাউন্টে কোনো আমানত রাখতে পারবেন না। ফাস্ট্যাগ (FASTag): ২০২৪ সালের বিধিনিষেধের পর থেকেই ফাস্ট্যাগ পরিষেবা কার্যত অচল ছিল। এখন লাইসেন্স বাতিলের ফলে এই ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সম্পূর্ণ বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হবে। ব্যাংকিং লেনদেন: ডেবিট কার্ড বা সরাসরি ব্যাঙ্কিং লেনদেন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।
এক নজরে পেটিএম-এর উত্থান ও পতন
২০১০: বিজয়শেখর শর্মার হাত ধরে মোবাইল রিচার্জ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পেটিএম-এর যাত্রা শুরু। ২০১৪: ডিজিটাল ওয়ালেট পরিষেবার সূচনা। ২০১৬: নোটবাতিলের পর রাতারাতি ডিজিটাল লেনদেনের সম্রাট হয়ে ওঠে পেটিএম। ২০১৭: পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের পথ চলা শুরু। ২০২২: নতুন গ্রাহক নেওয়ার ওপর প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করে আরবিআই। ২০২৪ (ফেব্রুয়ারি): আমানত ও ওয়ালেট টপ-আপের ওপর কড়া বিধিনিষেধ। বিজয়শেখর শর্মার বোর্ড থেকে পদত্যাগ। ২০২৬ (২৪ এপ্রিল): ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স বাতিল ও কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ।
বিজয়শেখর শর্মা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা
শেয়ার বাজারে প্রভাব
এখন গ্রাহকদের করণীয় কী?
১. আরবিআই এবং পেটিএম-এর অফিসিয়াল ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করুন। ২. যাদের বড় অঙ্কের টাকা আটকে আছে, তারা দ্রুত অন্য কোনো শিডিউলড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কে নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিন। ৩. ইউপিআই অ্যাপ হিসেবে পেটিএম ব্যবহার চালিয়ে গেলেও, এর সঙ্গে যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি বদলে নেওয়াই শ্রেয়।
পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের এই পতন ভারতের ফিনটেক সেক্টরের জন্য এক বড় শিক্ষা। এটি প্রমাণ করে যে, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতি যতই হোক না কেন, ব্যাঙ্কিং পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি ও নিয়মাবলীর কোনো বিকল্প নেই। এক যুগের এক সাম্রাজ্য আজ কার্যত ধ্বংসের মুখে, যা লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।
