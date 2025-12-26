English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • RBI New Check Clearance Rule: চেক ক্লিয়ারেন্সে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত! ৩ জানুয়ারি থেকে কাউকে চেক দেওয়ার আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ আপডেট...

RBI Check Clearance: চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন, সেই গ্রাহকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)। চেক ক্লিয়ার বা বাতিলের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর জন্য যে নতুন ৩ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তার বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। আগামী ৩ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে এই নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এটি আপাতত স্থগিত থাকবে।  

| Dec 26, 2025, 09:25 PM IST
আরবিআই-এর নতুন পরিকল্পনাটি কী ছিল?

দেশের চেক ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত এবং আধুনিক করার লক্ষ্য নিয়েছিল আরবিআই। এই উদ্দেশ্যেই তারা 'কন্টিনিউয়াস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটলমেন্ট' (CCS) ফ্রেমওয়ার্ক ঘোষণা করেছিল। 

এই ফ্রেমওয়ার্কের দ্বিতীয় পর্যায়টি (Phase 2) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি চেকে টাকা পাওয়ার সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিত।  

দ্বিতীয় পর্যায়ের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যাঙ্ক যখন একটি চেকের ডিজিটাল ছবি হাতে পাবে, তখন সেটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের হাতে মাত্র ৩ ঘণ্টা সময় থাকবে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক কোনো সাড়া না দেয়, তবে চেকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লিয়ার হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

কেন হঠাৎ স্থগিত করা হল?

গত ২৪ ডিসেম্বর জারি করা একটি সার্কুলারে আরবিআই জানিয়েছে যে, সিসিএস ফ্রেমওয়ার্কের দ্বিতীয় পর্যায়টি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।   

যদিও জনসমক্ষে কোনো নির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি, তবে মনে করা হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলোর কারিগরি প্রস্তুতি, সিস্টেম আপগ্রেড এবং অপারেশনাল চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরবিআই স্পষ্ট করেছে যে, নতুন কোনো তারিখ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে চালু থাকা প্রথম পর্যায়টি (Phase 1) আগের মতোই কার্যকর থাকবে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে প্রথম পর্যায় (Phase 1) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় 'চেক ট্রাঙ্কেশন সিস্টেম' (CTS)-এর মাধ্যমে সশরীরে এক ব্যাঙ্ক থেকে অন্য ব্যাঙ্কে চেক পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা দূর করা হয়েছে। এখন চেকের ডিজিটাল ছবি এবং ইলেকট্রনিক তথ্যের মাধ্যমে ক্লিয়ারিং হয়, যা আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত।  

বর্তমানে চেক ক্লিয়ারিং কীভাবে হয়?

ব্যাঙ্কগুলোকে এখন আর সারাদিনের ব্যাচ জমা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না; চেক পাওয়ামাত্রই তার ছবি ক্লিয়ারিং হাউসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ড্রয়ি ব্যাঙ্ক (Drawee Bank) সেই ছবি পরীক্ষা করে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান জানিয়ে দেয়।  

চেক প্রসেসিং-এর সময়সীমায় কী পরিবর্তন এসেছে?

চেক প্রসেসিং-এর কাজের সময়সূচিতেও পরিবর্তন এনেছে আরবিআই। এখন চেক জমা দেওয়ার উইন্ডো সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। 

অন্যদিকে, ব্যাঙ্কগুলো সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে চেক নিশ্চিত বা বাতিল করতে পারবে। এর ফলে একই দিনে চেক ক্লিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে।

সাধারণ মানুষের ওপর এর প্রভাব

দ্বিতীয় পর্যায় স্থগিত হওয়ার অর্থ হলো—৩ ঘণ্টার কঠোর সময়সীমা আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। ফলে চেক প্রসেসিং-এ আগের মতোই কিছুটা সময় লাগতে পারে।   

তবে বর্তমান ব্যবস্থাটি আগের পুরনো পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত হওয়ায় গ্রাহকদের বড় কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না।  

