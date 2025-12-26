RBI New Check Clearance Rule: চেক ক্লিয়ারেন্সে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত! ৩ জানুয়ারি থেকে কাউকে চেক দেওয়ার আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ আপডেট...

RBI New Check Clearance Rule: চেক ক্লিয়ারেন্সে রিজার্ভ ব্যাংকের বড় সিদ্ধান্ত! ৩ জানুয়ারি থেকে কাউকে চেক দেওয়ার আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ আপডেট...
RBI Check Clearance: চেকের মাধ্যমে লেনদেন করেন, সেই গ্রাহকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI)। চেক ক্লিয়ার বা বাতিলের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর জন্য যে নতুন ৩ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তার বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। আগামী ৩ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে এই নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এটি আপাতত স্থগিত থাকবে।
আরবিআই-এর নতুন পরিকল্পনাটি কী ছিল?
কেন হঠাৎ স্থগিত করা হল?
যদিও জনসমক্ষে কোনো নির্দিষ্ট কারণ জানানো হয়নি, তবে মনে করা হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলোর কারিগরি প্রস্তুতি, সিস্টেম আপগ্রেড এবং অপারেশনাল চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরবিআই স্পষ্ট করেছে যে, নতুন কোনো তারিখ ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বর্তমানে চালু থাকা প্রথম পর্যায়টি (Phase 1) আগের মতোই কার্যকর থাকবে।
বর্তমানে চেক ক্লিয়ারিং কীভাবে হয়?
চেক প্রসেসিং-এর সময়সীমায় কী পরিবর্তন এসেছে?
সাধারণ মানুষের ওপর এর প্রভাব
