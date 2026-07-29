/অবিশ্বাস্য IPL ইতিহাস লিখল এই ফ্র্যাঞ্চাইজি, প্রথম টিম হিসেবে ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্র্যান্ড ভ্যালু ছাড়াল! ১০ দলের কার কত?

হুলিহান লোকির ২০২৬ সালের আইপিএল মূল্যায়ন সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে বুধবার। সেখানে বলা হচ্ছে যে, আইপিএল ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে আরসিবি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার পার করে গেল। দেখে নিন লিগের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্র্যান্ড ভ্যালু এখন কত?
আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ব্র্যান্ড ভ্যালু ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (প্রায় ২৯৮৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা) অতিক্রম করে গিয়েছে। মাঠের পারফরম্যান্স এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের জোরে ফ্র্যাঞ্চাইজি এই ঐতিহাসিক মাইলস্টোন স্পর্শ করেছে। আর এই বছরই আরসিবি-র মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে নগদ ১৬৬০০ কোটি টাকায়
২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো আইপিএলের সামগ্রিক ব্যবসায়িক মূল্য ২০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৯ কোটি টাকা। এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম দামি ক্রীড়া লিগ হিসেবে আরও একবার আইপিএলের অবস্থান শক্তিশালী করল।
আরসিবি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ২৯৮৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা
এমআইয়ের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ২৫২৫ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা
কেকেআরের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ২৩৪৩ কোটি ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
সিএসকে-র ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ২৩৩৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।
এসআরএইচের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১৬০৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা
আরআরের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১৫৩৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
পিবিকেএসের ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১৫১১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা।
জিটি-র ডিসি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১৫০১ কোটি ৭০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
ডিসি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১৪৯২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।
এলএসজি-র ব্র্যান্ড ভ্যালু প্রায় ১১৬৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা