Budget 2026 Expectations: সস্তায় 'আপনা ঘর' এবার খুব সহজেই! প্রথমবার যারা বাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য বাজেটে থাকছে দারুণ ৫ সুবিধা?

Budget 2026 Expectations: সস্তায় 'আপনা ঘর' এবার খুব সহজেই! প্রথমবার যারা বাড়ি কিনবেন, তাদের জন্য বাজেটে থাকছে দারুণ ৫ সুবিধা?
Budget 2026 Expectations For Home Buyers: বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এবারের বাজেট প্রথমবারের মতো বাড়ি ক্রেতাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে!
বর্তমানে আয়কর আইনের ২৪(খ) ধারায় গৃহ ঋণের উপর সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদ ছাড় পাওয়া যায়। এখন সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান দামের কারণে, সেই সীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যয়বহুল আয় বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে তারা আরও বড় মাপের ঋণ নিতে পারবেন।
আবাসন ভর্তুকি (PMAY/CLSS) পুনরুজ্জীবিত করা হতে পারে। CLSS হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY) এর অধীনে ভারত সরকারের উদ্যোগে একটি ক্রেডিট লিঙ্কড সাবসিডি স্কিম। যার মাধ্যমে শহুরে গরিব (EWS/LIG) এবং মিডল ইনকাম গ্রুপের (MIG) ক্ষেত্রে গৃহ ঋণের সুদে ভর্তুকি প্রদান করা হয়। যাতে ঋণের মূলধন এবং EMI হ্রাস হয়। আবাসন আরও সাশ্রয়ী হয়। কিন্তু এই MIG তহবিল ২০২৪ সালে শেষ হয়ে গিয়েছে।
এছাড়া বর্তমানে নির্মীয়মাণ বাড়ির উপর আরোপিত জিএসটি ক্রেতাদের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রকল্পের খরচ কমানোর জন্য জিএসটি হারকে যুক্তিসঙ্গত করা এবং ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট (আইটিসি) পুনর্বহালের আশা করা হচ্ছে। যদি নির্মাতারা ITC সুবিধা পান, তাহলে তারা বাড়ির দাম কমাতে পারেন, ফলে সরাসরি উপকৃত হবেন ক্রেতারা।
