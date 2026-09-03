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১৩ মিনিটে ৫২ বার! কলকাতার আকাশে রেকর্ড বজ্রপাতের তাণ্ডব

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 03, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:51 PM IST

Record thunder and lightning: নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে সরে গিয়েছে মধ্য়প্রদেশের দিকে। কিন্তু জলযন্ত্রণা থেকে নিস্তার নেই। জলযন্ত্রণা চলছেই।

রেকর্ড বজ্রপাত1/6

রেকর্ড বজ্রপাত

অয়ন ঘোষাল: সরে গিয়েও খেল দেখাল নিম্নচাপ! রেকর্ড বজ্রপাত কলকাতার আকাশে। 

১৩ মিনিটে রেকর্ড বজ্রপাত2/6

১৩ মিনিটে রেকর্ড বজ্রপাত

রাত ৩টে ৮ থেকে ৩টে ২১, ১৩ মিনিটের মধ্যে রেকর্ড বজ্রপাত গঙ্গার তীরবর্তী দুই যমজ শহর হাওড়া ও কলকাতার আকাশে।

৫২ বার বজ্রপাত3/6

৫২ বার বজ্রপাত

হুগলি নদীর তীরবর্তী হাওড়া এবং কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ১৩ মিনিটের মধ্যে ৫২ বার বজ্রপাত হয়েছে।

কমলা সতর্কতা4/6

কমলা সতর্কতা

প্রসঙ্গত, দক্ষিণবঙ্গে আজও ৬ জেলায় কমলা সতর্কতা রয়েছে। বিকেল বা সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে দক্ষিণবঙ্গে। 

বৃষ্টি বাড়বে5/6

বৃষ্টি বাড়বে

সোমবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।  তবে কলকাতায় আপাতত বৃষ্টি চলবে। 

সপ্তাহান্তে6/6

সপ্তাহান্তে

শুক্রবার বৃষ্টি কিছুটা কমলেও সপ্তাহান্তে শনি-রবিবার ফের বৃষ্টির ভ্রূকূটি। সোম মঙ্গলবার ফের বাড়তে পারে বৃষ্টি।

TAGS:
Record thunder and lightning
Bengal Weather

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