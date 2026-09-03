/১৩ মিনিটে ৫২ বার! কলকাতার আকাশে রেকর্ড বজ্রপাতের তাণ্ডব

Record thunder and lightning: নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে সরে গিয়েছে মধ্য়প্রদেশের দিকে। কিন্তু জলযন্ত্রণা থেকে নিস্তার নেই। জলযন্ত্রণা চলছেই।
অয়ন ঘোষাল: সরে গিয়েও খেল দেখাল নিম্নচাপ! রেকর্ড বজ্রপাত কলকাতার আকাশে।
রাত ৩টে ৮ থেকে ৩টে ২১, ১৩ মিনিটের মধ্যে রেকর্ড বজ্রপাত গঙ্গার তীরবর্তী দুই যমজ শহর হাওড়া ও কলকাতার আকাশে।
হুগলি নদীর তীরবর্তী হাওড়া এবং কলকাতার নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ১৩ মিনিটের মধ্যে ৫২ বার বজ্রপাত হয়েছে।
প্রসঙ্গত, দক্ষিণবঙ্গে আজও ৬ জেলায় কমলা সতর্কতা রয়েছে। বিকেল বা সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে দক্ষিণবঙ্গে।
সোমবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। তবে কলকাতায় আপাতত বৃষ্টি চলবে।
শুক্রবার বৃষ্টি কিছুটা কমলেও সপ্তাহান্তে শনি-রবিবার ফের বৃষ্টির ভ্রূকূটি। সোম মঙ্গলবার ফের বাড়তে পারে বৃষ্টি।