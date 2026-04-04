Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা

Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা
Record Rain in 130 Years in Pune: একটি পশ্চিমি নিম্নচাপ (powerful Western Disturbance) এবং একটি বিচ্ছিন্ন রেখা (Line of Discontinuity)-র প্রভাবে মহারাষ্ট্রের আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন। ১৮৯৬ সালের পর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে পুনেতে। এলাকাবিশেষে হলুদ সতর্কতা জারি।
1/7
১৩০ বছরের রেকর্ড
2/7
'পাওয়ারফুল ওয়েস্টার্ন ডিসটারবেন্স' ও 'লাইন অফ ডিসকন্টিনিউইটি'
photos
TRENDING NOW
3/7
ঐতিহাসিক বৃষ্টিপাত
4/7
মেঘভাঙা বৃষ্টি?
5/7
১৬ জেলায় 'ইয়েলো অ্যালার্ট'
6/7
কোথায় কোথায় অ্যালার্ট'?
মারাঠওয়াড়ার আওরঙ্গাবাদ, বিড, ওসমানাবাদ, লাতুর, নান্দেদ, পারভানি, হিঙ্গোলি এবং জালনায় 50-60 কিলোমিটার গতিবেগে বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি এবং বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। বিদর্ভের আকোলা, অমরাবতী, ইয়াভাতমাল, চন্দ্রপুর এবং গদচিরোলিতে বজ্রপাত ও ঝড় হতে পারে। উত্তর মহারাষ্ট্রে জলগাঁও ও আহমেদনগরেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
7/7
কিন্তু মুম্বইয়ে?
কিন্তু মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টি কেন হচ্ছে না? পুনে এবং মারাঠওয়াড়ায় মুষলধারে বৃষ্টি হলেও মুম্বইয়ে হয়েছে হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের মতে, মুম্বই আসলে ওই 'লাইন অফ ডিসকন্টিনিউটি'-র রেডারের বাইরে রয়েছে। এটি এমন এক অঞ্চল, যেখানে বিপরীত দিক থেকে আসা বাতাস (পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে) একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। যেহেতু মধ্য মহারাষ্ট্র এবং মারাঠওয়াড়ায় এই সংঘর্ষ আরও তীব্র, তাই সেখানে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হচ্ছে। অন্য দিকে, মুম্বই তুলনামূলকভাবে শুষ্ক রয়েছে।
photos