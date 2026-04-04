  • Record Rain in 130 Years: ১৩০ বছরে হয়নি এমন বিধ্বংসী বৃষ্টি; রেকর্ড রেইনফলে স্থলই সমুদ্র, ১৬ জেলায় জারি সতর্কতা

Record Rain in 130 Years in Pune: একটি পশ্চিমি নিম্নচাপ (powerful Western Disturbance) এবং একটি বিচ্ছিন্ন রেখা (Line of Discontinuity)-র প্রভাবে মহারাষ্ট্রের আবহাওয়ায় বড় পরিবর্তন। ১৮৯৬ সালের পর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে পুনেতে। এলাকাবিশেষে হলুদ সতর্কতা জারি।

| Apr 04, 2026, 01:53 PM IST
১৩০ বছরের রেকর্ড

গত ৩-৪ দিন ধরে মহারাষ্ট্রের বহু অংশে একটানা অসময়ের বৃষ্টি ব্যাহত করেছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। বিদর্ভ ও মারাঠওয়াড়ায় ভারী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি অব্যাহত। অন্য দিকে পুনের বৃষ্টি গত ১৩০ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিল! 

'পাওয়ারফুল ওয়েস্টার্ন ডিসটারবেন্স' ও 'লাইন অফ ডিসকন্টিনিউইটি'

আইএমডি-র বয়ান অনুসারে, একটি 'পাওয়ারফুল ওয়েস্টার্ন ডিসটারবেন্স' বা শক্তিশালী পশ্চিমি লঘুচাপ এবং একটি 'লাইন অফ ডিসকন্টিনিউইটি' বা 'বিচ্ছিন্নতা-রেখা'সক্রিয় হওয়ার কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

ঐতিহাসিক বৃষ্টিপাত

পুনেতে ঐতিহাসিক বৃষ্টিপাত হল। ১৮৯৬ সালের রেকর্ড ভাঙল এই রেকর্ড বৃষ্টিপাতে। পুনের শিবাজিনগর এলাকায় একদিনে ৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। যা ১৮৯৬ সালের ৪ এপ্রিলের ৫১.১ মিমি-র পূর্ববর্তী রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। 

মেঘভাঙা বৃষ্টি?

শহরের কিছু অংশে পরিস্থিতি ছিল মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো; খাদকোয়াসলায় ১০৪.২ মিমি এবং সিংহগড় রোডে মাত্র এক ঘণ্টায় ১০০.২ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই প্রবল বর্ষণে শহর জুড়ে ৮০টিরও বেশি গাছ উপড়ে গিয়েছে এবং রাস্তাঘাট ব্যাপক ভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

১৬ জেলায় 'ইয়েলো অ্যালার্ট'

১৬ জেলায় 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি। আইএমডি রাজ্যের ১৬টি জেলায় আগামী কয়েকদিনের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।

কোথায় কোথায় অ্যালার্ট'?

মারাঠওয়াড়ার আওরঙ্গাবাদ, বিড, ওসমানাবাদ, লাতুর, নান্দেদ, পারভানি, হিঙ্গোলি এবং জালনায় 50-60 কিলোমিটার গতিবেগে বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি এবং বাতাসের সম্ভাবনা রয়েছে। বিদর্ভের আকোলা, অমরাবতী, ইয়াভাতমাল, চন্দ্রপুর এবং গদচিরোলিতে বজ্রপাত ও ঝড় হতে পারে। উত্তর মহারাষ্ট্রে জলগাঁও ও আহমেদনগরেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

কিন্তু মুম্বইয়ে?

কিন্তু মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টি কেন হচ্ছে না? পুনে এবং মারাঠওয়াড়ায় মুষলধারে বৃষ্টি হলেও মুম্বইয়ে হয়েছে হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। আবহাওয়া দফতরের মতে, মুম্বই আসলে ওই 'লাইন অফ ডিসকন্টিনিউটি'-র রেডারের বাইরে রয়েছে। এটি এমন এক অঞ্চল, যেখানে বিপরীত দিক থেকে আসা বাতাস (পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে) একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। যেহেতু মধ্য মহারাষ্ট্র এবং মারাঠওয়াড়ায় এই সংঘর্ষ আরও তীব্র, তাই সেখানে ভারী বৃষ্টি এবং বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি হচ্ছে। অন্য দিকে, মুম্বই তুলনামূলকভাবে শুষ্ক রয়েছে।

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকার করলেই বিপদ সিংহের, আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা বৃশ্চিকের 12
Actor-MP Dev Campaigns for TMC: ‘মন্দির-মসজিদ নয়, ভোট হোক উন্নয়নের নিরিখে’, প্রচারে হুংকার দেবের

Actor-MP Dev Campaigns for TMC: ‘মন্দির-মসজিদ নয়, ভোট হোক উন্নয়নের নিরিখে’, প্রচারে হুংকার দেবের

Actor-MP Dev Campaigns for TMC: ‘মন্দির-মসজিদ নয়, ভোট হোক উন্নয়নের নিরিখে’, প্রচারে হুংকার দেবের 10
Shani Budh Yuti: শনির সঙ্গে বুধের মহা যোগ! এই শুভ &#039;দৃষ্টি&#039;তে শনির কৃপায় সোনার পালঙ্কে টাকার উপর শুয়ে থাকবেন কারা?

Shani Budh Yuti: শনির সঙ্গে বুধের মহা যোগ! এই শুভ 'দৃষ্টি'তে শনির কৃপায় সোনার পালঙ্কে টাকার উপর শুয়ে থাকবেন কারা?

Shani Budh Yuti: শনির সঙ্গে বুধের মহা যোগ! এই শুভ 'দৃষ্টি'তে শনির কৃপায় সোনার পালঙ্কে টাকার উপর শুয়ে থাকবেন কারা? 7
School Timings Big Change: গ্রীষ্ম-আতঙ্কে বদলে গেল সব স্কুলের টাইমিং; দিতেই হবে ওয়াটার ব্রেক, পড়বে জল-ঘণ্টাও, বন্ধ খেলা

School Timings Big Change: গ্রীষ্ম-আতঙ্কে বদলে গেল সব স্কুলের টাইমিং; দিতেই হবে ওয়াটার ব্রেক, পড়বে জল-ঘণ্টাও, বন্ধ খেলা

School Timings Big Change: গ্রীষ্ম-আতঙ্কে বদলে গেল সব স্কুলের টাইমিং; দিতেই হবে ওয়াটার ব্রেক, পড়বে জল-ঘণ্টাও, বন্ধ খেলা 7