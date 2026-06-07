Red Alert: ৭০ কিমি'র ভয়াল ঝড়; বীভৎস বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা কলকাতা-সহ জেলায় জেলায়, প্রচণ্ড শক্তিশালী মেঘপুঞ্জ

অয়ন ঘোষাল: বিকেল ৪টে ১৩ মিনিটে নোটিস দেওয়া হল আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে। যেখানে লাল সতর্কতার কথা জানানো হল।
বলা হল, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া জেলায় ধেয়ে আসছে বিপর্যয়। কী হবে?
জানা গেল, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া জেলাগুলির কিছু কিছু অংশে প্রচণ্ড বজ্রপাত হবে, সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি।
এবং শুধু বৃষ্টিই নয়, বইবে দমকা ঝোড়ো বাতাসও। এবং সেই বাতাসের গতি হতে পারে ৬০ থেকে ৭০ কিমি।
শস্যের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়েছে, পড়তে পারে গাছ। ঘন ঘন চমকাবে বিদ্যুৎ। এই পরিস্থিতিতে সকলকে নিরাপদে আশ্রয়ে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কখনোই খোলা জায়গা, ক্ষেত মাঠ, জলাশয়ের ধারে থাকা চলবে না।
কেন এই অবস্থা? এর কারণ, প্রচণ্ড শক্তিশালী মেঘপুঞ্জ বা স্কোয়াল ফন্ট। আর সঙ্গে মারাত্মক শক্তিশালী কালবৈশাখীর মতো ঝড়।
সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি। আর এই সব মিলিয়েই ৫ জেলায় জারি লাল সতর্কতা।