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Red Alert: ৭০ কিমি'র ভয়াল ঝড়; বীভৎস বজ্রপাত-সহ প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা কলকাতা-সহ জেলায় জেলায়, প্রচণ্ড শক্তিশালী মেঘপুঞ্জ

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 07, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 05:33 PM IST
Intense Rain Gusty Wind Intense Thunderstorm Lightning: বিকেল ৪টে ১৩ মিনিটে নোটিস দেওয়া হল আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে। যেখানে লাল সতর্কতার কথা জানানো হল।
খারাপ আবহাওয়া1/7

খারাপ আবহাওয়া

অয়ন ঘোষাল: বিকেল ৪টে ১৩ মিনিটে নোটিস দেওয়া হল আলিপুর আবহাওয়া দফতর থেকে। যেখানে লাল সতর্কতার কথা জানানো হল।

মহা বিপর্যয়2/7

মহা বিপর্যয়

বলা হল, পরবর্তী ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া জেলায় ধেয়ে আসছে বিপর্যয়। কী হবে?

বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি3/7

বজ্রপাত, তীব্র বৃষ্টি

জানা গেল, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া জেলাগুলির কিছু কিছু অংশে প্রচণ্ড বজ্রপাত হবে, সঙ্গে তীব্র বৃষ্টি।

দমকা ঝোড়ো বাতাস4/7

দমকা ঝোড়ো বাতাস

এবং শুধু বৃষ্টিই নয়, বইবে দমকা ঝোড়ো বাতাসও। এবং সেই বাতাসের গতি হতে পারে ৬০ থেকে ৭০ কিমি।

নিরাপদে আশ্রয়ে5/7

নিরাপদে আশ্রয়ে

শস্যের ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়েছে, পড়তে পারে গাছ। ঘন ঘন চমকাবে বিদ্যুৎ। এই পরিস্থিতিতে সকলকে নিরাপদে আশ্রয়ে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কখনোই খোলা জায়গা, ক্ষেত মাঠ, জলাশয়ের ধারে থাকা চলবে না।

প্রচণ্ড শক্তিশালী মেঘপুঞ্জ6/7

প্রচণ্ড শক্তিশালী মেঘপুঞ্জ

কেন এই অবস্থা? এর কারণ, প্রচণ্ড শক্তিশালী মেঘপুঞ্জ বা স্কোয়াল ফন্ট। আর সঙ্গে মারাত্মক শক্তিশালী কালবৈশাখীর মতো ঝড়। 

লাল সতর্কতা7/7

লাল সতর্কতা

সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত বজ্রপাত-সহ বৃষ্টি। আর এই সব মিলিয়েই ৫ জেলায় জারি লাল সতর্কতা।  

TAGS:
severe thunderstorm
Lightning
Intense Rain
gusty wind
wind with speed 70 to 80 kmph
Kolkata
Howrah
south 24 parganas
north 24 parganas
East Midnapore
heavy rain
ঝড়
বৃষ্টি
লাল সতর্কতা
কালবৈশাখী

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