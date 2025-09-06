Rekha-Imran Khan Marriage: সৈকতে সোনালি বালির আদরে মাখামাখি ইমরান-রেখা! পাক-ক্যাপ্টেন আর বলি-ডিভার বিয়ের কার্ড প্রকাশ্যে...

Rekha-Imran Khan Marriage: সৈকতে সোনালি বালির আদরে মাখামাখি ইমরান-রেখা! পাক-ক্যাপ্টেন আর বলি-ডিভার বিয়ের কার্ড প্রকাশ্যে...
Rekha-Imran Khan affairs: বলিউডের এই অভিনেত্রী যেন এখনও ষোড়শী। বয়স যেন তাঁর ওপর প্রভাবই ফেলতে পারে না। তিনি রেখা (Rekha)। একদিকে যেমন তাঁর অভিনয় নিয়ে, সৌন্দর্য্য নিয়ে চর্চা হয়েছে, তেমনই বারে বারেই উঠে এসেছে তাঁর সম্পর্কের কথা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৮০-র দশকে, বলিউড অভিনেত্রী রেখা এবং প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটার ইমরান খানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বহু গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। যদিও তারা কেউই প্রকাশ্যে এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি, তবে সেই সময়ের বিভিন্ন রিপোর্টে তাদের ঘনিষ্ঠতার কথা উঠে আসে।
