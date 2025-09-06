English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rekha-Imran Khan Marriage: সৈকতে সোনালি বালির আদরে মাখামাখি ইমরান-রেখা! পাক-ক্যাপ্টেন আর বলি-ডিভার বিয়ের কার্ড প্রকাশ্যে...

Rekha-Imran Khan affairs: বলিউডের এই অভিনেত্রী যেন এখনও ষোড়শী। বয়স যেন তাঁর ওপর প্রভাবই ফেলতে পারে না। তিনি রেখা (Rekha)। একদিকে যেমন তাঁর অভিনয় নিয়ে, সৌন্দর্য্য নিয়ে চর্চা হয়েছে, তেমনই বারে বারেই উঠে এসেছে তাঁর সম্পর্কের কথা!

| Sep 06, 2025, 04:24 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১৯৮০-র দশকে, বলিউড অভিনেত্রী রেখা এবং প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটার ইমরান খানের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে বহু গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। যদিও তারা কেউই প্রকাশ্যে এই সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি, তবে সেই সময়ের বিভিন্ন রিপোর্টে তাদের ঘনিষ্ঠতার কথা উঠে আসে।

1/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

১৯৮৫ সালের 'স্টার' ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রেখা ও ইমরানকে প্রায়শই একসঙ্গে দেখা যেত। সমুদ্র সৈকত এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের ঘনিষ্ঠতা দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে তারা একে অপরের গভীর প্রেমে পড়েছেন। 

2/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

একটা সময়ে শোনা যেত, ইমরান খানের সঙ্গে নাকি রেখার বেশ নিবিড় প্রেম ছিল। হামেশাই একসঙ্গে দেখা যেত তাঁদের।  পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং রাজনীতিবিদ ইমরান আর রেখার প্রেম ছিল ক্রিকেটমহল আর বিনোদন দুনিয়ারও বেশ চর্চিত বিষয়। 

3/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

শোনা যেত, তাঁরা নাকি বিয়ে করবেন। তবে ভেঙে যায় রেখা আর ইমরানের সেই প্রেম। আলাদা হয়ে যান ২ জনে। নিজের নিজের মতো করে জীবন গুছিয়ে নেন তাঁরা। 

4/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

১৯৮০-এর দশকে রেখা এবং ইমরান খানের সম্পর্কের গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁদের একসঙ্গে দেখা হওয়া সংবাদমাধ্যমে খুব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তবে শেষমেষ ভেঙে যায় ২ জনের প্রেম।

5/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

একটি খবর অনুযায়ী, ইমরান আর রেখা ২জন ২ জনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। 

6/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

এই গুঞ্জন আরও জোরাল হয় যখন রেখার মা পুষ্পাভালি ইমরান খানের প্রশংসা করেছিলেন। 

7/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

তিনি বলেছিলেন, তাঁর মেয়ে রেখা আর ইমরান খুব ভাল একটা জুটি হবেন। তিনি নাকি জ্যোতিষীর সঙ্গেও পরামর্শ করেছিলেন তাঁদের বিয়ের। 

8/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

জ্যোতিষী জানিয়েছিলেন, ইমরান আর রেখা খুব ভাল জুটি হবেন। রেখার মা জানিয়েছিলেন, ইমরানকে তিনি তাঁর পরিবারে স্বাগত জানাতে চান।   

9/9

রেখা-ইমরান খান বিয়ে

গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা এবং মায়ের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও, এই বিয়েটি শেষ পর্যন্ত হয়নি। এরপর তারা দুজনেই আলাদা হয়ে যান, কিন্তু তাদের এই সম্পর্কের গল্পটি এখনও বলিউডের একটি আলোচিত বিষয় হয়ে রয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Guest house racket: শরীর দিলেই মিলত কমিশন! গেস্ট হাউজের রুমে চলছিল... 'চরম মুহূর্তে' ১৫ জন মহিলাকে একসঙ্গে...

পরবর্তী অ্যালবাম

Guest house racket: শরীর দিলেই মিলত কমিশন! গেস্ট হাউজের রুমে চলছিল... &#039;চরম মুহূর্তে&#039; ১৫ জন মহিলাকে একসঙ্গে...

Guest house racket: শরীর দিলেই মিলত কমিশন! গেস্ট হাউজের রুমে চলছিল... 'চরম মুহূর্তে' ১৫ জন মহিলাকে একসঙ্গে...

Guest house racket: শরীর দিলেই মিলত কমিশন! গেস্ট হাউজের রুমে চলছিল... 'চরম মুহূর্তে' ১৫ জন মহিলাকে একসঙ্গে... 8
Classical Concert: তারুণ্যের রাগরাগিনী &#039;উড়ান&#039;, কলকাতার মঞ্চ কাঁপাবে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা...

Classical Concert: তারুণ্যের রাগরাগিনী 'উড়ান', কলকাতার মঞ্চ কাঁপাবে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা...

Classical Concert: তারুণ্যের রাগরাগিনী 'উড়ান', কলকাতার মঞ্চ কাঁপাবে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা... 8
New UPI Rules: ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে UPI লেনদেনের নিয়ম! GPay, PhonePe ব্যবহার করলে জানতেই হবে...

New UPI Rules: ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে UPI লেনদেনের নিয়ম! GPay, PhonePe ব্যবহার করলে জানতেই হবে...

New UPI Rules: ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে UPI লেনদেনের নিয়ম! GPay, PhonePe ব্যবহার করলে জানতেই হবে... 8
Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet: সদা হাসিমুখের সোনমই... হাড়হিম মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার &#039;বিস্ফোরক&#039; চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet: সদা হাসিমুখের সোনমই... হাড়হিম মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার 'বিস্ফোরক' চার্জশিট!

Meghalaya Honeymoon Murder Case Chargesheet: সদা হাসিমুখের সোনমই... হাড়হিম মেঘালয় হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ৭৯০ পাতার 'বিস্ফোরক' চার্জশিট! 7