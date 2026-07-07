পেনশনারদের জন্য বিরাট ঘোষণা নবান্ন'র! হাতে আসবে এরিয়ারের রাশি রাশি টাকা! ৫০%!

Release of Arrear DR for Pensioners in KMC Area: কলকাতা পুরসভা (KMC) এলাকায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশনপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি।
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: পেনশনভোগীদের এরিয়ারয়ের টাকা নিয়ে জারি হল বিজ্ঞপ্তি। কলকাতা পুরসভা (KMC) এলাকায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশনপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি।
২০০৮ থেকে ২০১৯ সময়কালের বকেয়া DR-এর আনুমানিক ৫০% আপাতত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।
ব্যাঙ্কের কাছে পুরনো পেনশন সংক্রান্ত তথ্য না থাকায় সম্পূর্ণ হিসাব করতে দেরি হওয়ায় এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা।
AG West Bengal-এর তথ্য ও নির্ধারিত DR হারের ভিত্তিতে এই আনুমানিক বকেয়া নির্ধারণ।
WBIFMS-এর অধীনে বিশেষ Bank Pension Management Portal-এর মাধ্যমে তথ্য যাচাই করে টাকা দ্রুত পেনশনভোগীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।
ব্যাঙ্কগুলি পরে সম্পূর্ণ তথ্য জমা দিলে অবশিষ্ট বকেয়া DR-এর হিসাব করে পরবর্তী কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। নির্দেশিকা জারি করল অর্থ দপ্তর।