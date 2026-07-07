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পেনশনারদের জন্য বিরাট ঘোষণা নবান্ন'র! হাতে আসবে এরিয়ারের রাশি রাশি টাকা! ৫০%!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 07, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:01 PM IST

Release of Arrear DR for Pensioners in KMC Area: কলকাতা পুরসভা (KMC) এলাকায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশনপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি।

বিকল্প বিনিয়োগ1/6

বিকল্প বিনিয়োগ

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: পেনশনভোগীদের এরিয়ারয়ের টাকা নিয়ে জারি হল বিজ্ঞপ্তি। কলকাতা পুরসভা (KMC) এলাকায় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পেনশনপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারি পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি।

২০২৬ সালে কী হবে?2/6

২০২৬ সালে কী হবে?

২০০৮ থেকে ২০১৯ সময়কালের বকেয়া DR-এর আনুমানিক ৫০% আপাতত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

হিসাব করতে দেরি3/6

হিসাব করতে দেরি

ব্যাঙ্কের কাছে পুরনো পেনশন সংক্রান্ত তথ্য না থাকায় সম্পূর্ণ হিসাব করতে দেরি হওয়ায় এই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা।

আনুমানিক বকেয়া নির্ধারণ4/6

আনুমানিক বকেয়া নির্ধারণ

AG West Bengal-এর তথ্য ও নির্ধারিত DR হারের ভিত্তিতে এই আনুমানিক বকেয়া নির্ধারণ।

Bank Pension Management Portal 5/6

Bank Pension Management Portal

WBIFMS-এর অধীনে বিশেষ Bank Pension Management Portal-এর মাধ্যমে তথ্য যাচাই করে টাকা দ্রুত পেনশনভোগীদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে।

পরবর্তী কিস্তিতে6/6

পরবর্তী কিস্তিতে

ব্যাঙ্কগুলি পরে সম্পূর্ণ তথ্য জমা দিলে অবশিষ্ট বকেয়া DR-এর হিসাব করে পরবর্তী কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। নির্দেশিকা জারি করল অর্থ দপ্তর।

TAGS:
DR
DR to Bengal pensioners

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