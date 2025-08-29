English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Reliance Jio IPO announcement: শেয়ার বাজারে জোয়ার আসছে! ২৬-এর শুরুতেই Jio IPO, আম্বানি ঘোষণায় হইচই...

Mukesh Ambani: ২০২৬ সালে আসছে জিওর আইপিও, বড় ঘোষণা মুকেশ আম্বানির। আগামী বছর ভারতের অন্যতম বহুল প্রচলিত সংস্থার মেগা IPO আসতে পারে বাজারে। 

| Aug 29, 2025, 04:51 PM IST
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে

Reliance AGM

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে(Share Market)। রিলায়েন্সের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি(Mukesh Ambani) জানালেন, ২০২৬ সালের প্রথমার্ধেই Jio র পাবলিক লিস্টিং হতে পারে।

Jio IPO buzz

‘ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং’ বা আইপিও আনার কথা ঘোষণা করলেন ধনকুবের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি। এ বার শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত হবে তাঁর টেলিকম এবং ডিজিটাল জায়ান্ট ‘রিলায়্যান্স জিয়ো’।

AI push

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) বক্তব্য রাখতে গিয়ে আম্বানি বলেন, “আজ আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে জিও তার IPO দাখিলের সমস্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে।”

Mukesh Ambani

মুকেশ আম্বানি বলেন, “আমরা ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই জিও-কে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে রয়েছি, প্রয়োজনীয় সব অনুমোদন সাপেক্ষে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, এই পদক্ষেপ প্রমাণ করবে যে জিও আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতোই বিশাল মূল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। আমি নিশ্চিত, এটি সব বিনিয়োগকারীর জন্যই একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুযোগ হয়ে উঠবে।”

Reliance Jio IPO

শেয়ারবাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই জিওর আইপিও ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বড় শেয়ার মার্কেট লিস্টিং হতে চলেছে। এমনিতেই বর্তমানে ভারতে টেলিকম ব্যবসায় এক নম্বরে জিও।

Reliance Jio IPO

তবে মুকেশ আম্বানির দাবি, অচিরেই বিশ্বব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো একই পরিমাণে বাজারমূল্য তৈরি করতে সক্ষম হবে জিও। 

Reliance Jio IPO

আগেই বোঝা গিয়েছিল রিলায়েন্স জিওর বাজার মূল্য প্রায় ৮.৪ লক্ষ কোটি টাকা বা ১০০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। যখন রিলায়েন্স জিওর আইপিও বাজারে আসবে, তখন এটাই হবে ভারতের সবচেয়ে বড় আইপিও। 

Reliance Jio IPO

আইপিওর পাশাপাশি স্টোরেজ়ের জন্য কৃত্রিম মেধাভিত্তিক জিয়ো এআই ক্লাউড, জিয়ো ফ্রেম এবং জিয়ো কম্পিউটার বাজারে আনবে বলে ঘোষণা করেছে রিলায়্যান্স।

