Reliance Jio IPO announcement: শেয়ার বাজারে জোয়ার আসছে! ২৬-এর শুরুতেই Jio IPO, আম্বানি ঘোষণায় হইচই...

Reliance Jio IPO announcement: শেয়ার বাজারে জোয়ার আসছে! ২৬-এর শুরুতেই Jio IPO, আম্বানি ঘোষণায় হইচই...
Mukesh Ambani: ২০২৬ সালে আসছে জিওর আইপিও, বড় ঘোষণা মুকেশ আম্বানির। আগামী বছর ভারতের অন্যতম বহুল প্রচলিত সংস্থার মেগা IPO আসতে পারে বাজারে।
1/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
2/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
photos
TRENDING NOW
3/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
4/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
মুকেশ আম্বানি বলেন, “আমরা ২০২৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই জিও-কে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে রয়েছি, প্রয়োজনীয় সব অনুমোদন সাপেক্ষে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, এই পদক্ষেপ প্রমাণ করবে যে জিও আমাদের আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতোই বিশাল মূল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। আমি নিশ্চিত, এটি সব বিনিয়োগকারীর জন্যই একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় সুযোগ হয়ে উঠবে।”
5/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
6/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
7/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
8/8
Jio র IPO আসছে শেয়ার বাজারে
photos