/Reliance Jio Home Plan: জিয়োর মহাধামাকা অফার: মাত্র ৪০০ টাকায় Wi-Fi + TV + OTT, 100Mbps স্পিডে ১০০০ LIVE টিভি চ্যানেলও!

জিয়ো নতুন হোম প্ল্যান আনল। শুধুমাত্র টিভি, শুধুমাত্র ওয়াই-ফাই এবং ওয়াই-ফাই + টিভি + ওটিটি সমন্বিত প্ল্যানই থাকছে। সর্বোচ্চ ১০০ এমবিপিএস পর্যন্ত স্পিড এবং ১০০০-এর বেশি লাইভ টিভি চ্যানেল দেখার সুবিধা পাওয়া যায়। রইল সব তথ্য়।
রিলায়েন্স জিয়ো তাদের 'জিয়ো হোম প্যাকসের নতুন রেঞ্জ এনেছে। যা এমন গ্রাহকদের জন্য তৈরি যারা একটিমাত্র সাবস্ক্রিপশনের আওতায় টিভি, ব্রডব্যান্ড এবং ওটিটি পরিষেবা পেতে চান। এই প্ল্যানগুলির দাম মাসে ৪০০ থেকে শুরু। এগুলি তিনটি ক্যাটাগরিতে পাওয়া যাচ্ছে- শুধুমাত্র টিভি, শুধুমাত্র ওয়াই-ফাই এবং ওয়াই-ফাই + টিভি + ওটিটি।
জিয়ো জানিয়েছে যে, বিভিন্ন পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যেই নতুন এই প্ল্যানগুলি তৈরি করা হয়েছে; এর ফলে গ্রাহকরা বিনোদন, ইন্টারনেট সংযোগ কিংবা সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত একটি 'বান্ডলড প্যাকেজ' বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এছাড়া, যোগ্য নতুন গ্রাহকদের জন্য জিও (Jio) বাড়িতে গিয়ে বিনামূল্যে সংযোগ স্থাপন (ইনস্টলেশন) ও রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তাও প্রদান করছে।
জিও হোম টিভি-র এন্ট্রি লেভেল প্যাকেজের মাসিক মূল্য ৪০০ টাকা। এতে ১০০০-এরও বেশি লাইভ টিভি চ্যানেল ও ১২টিরও বেশি ওটিটি অ্যাপ রয়েছে। টিভিতে ইউটিউব দেখার সুযোগ থাকছে। লাইভ টিভি প্লে/পজও করা যাবে। কোম্পানি একটি ওয়েলকাম অফারে এই বিনোদনমূলক অ্যাপগুলি বিনামূল্যে ব্যবহারের সুবিধাও দিচ্ছে।
শুধু ব্রডব্যান্ড পরিষেবায় দু'টি প্ল্যান আছে। ৫ মাসের পেমেন্ট অপশনে 30Mbps-এর প্ল্যান মাসে ৪৫০ টাকায়। বেশি ব্যান্ডউইথের প্রয়োজনে 100Mbps প্ল্যান বেছে নিলে মাসে খরচ ৬০০ টাকা। জিয়োর মতে, অতিরিক্ত গতির এই প্ল্যান মূলত সেই সব পরিবারের জন্যই উপযুক্ত, যেখানে একাধিক ডিভাইস কানেক্টেড থাকে এবং এক সঙ্গে অনলাইন গেমিং ও স্ট্রিমিং চলে।
জিয়ো কিছু 'বান্ডলড প্ল্যান' চালু করেছে যাতে ব্রডব্যান্ড, টেলিভিশন এবং ওটিটি সাবস্ক্রিপশন, সবই আছে। 30Mbps-এর-এর বান্ডলড প্ল্যানের মাসিক খরচ ৫৫৫ টাকা। এতে রয়েছে আনলিমিটেড Wi-Fi , ১০০০-এরও বেশি লাইভ টিভি চ্যানেল দেখার সুযোগ এবং ১২টি OTT প্ল্যাটফর্ম সাবস্ক্রিপশন। 100Mbps প্ল্যানে এই সবই আছে, শুধু নেটের গতি আর মাসিক খরচ বাড়ছে। দিতে হবে ৭০৭টাকা
নতুন গ্রাহকরদের বিনামূল্যে বাড়িতে ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা পাবে। ফলে কোম্পানির হোম ব্রডব্যান্ড ও বিনোদন পরিষেবার ব্যবস্থায় ইকোসিস্টেম যুক্ত হওয়া আরও সহজ হবে। নতুন 'হোম প্যাক' চালুর মাধ্যমে জিও তাদের পরিষেবার পরিসর আরও বাড়াচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র টিভির সাবস্ক্রিপশন থেকে শুরু করে ব্রডব্যান্ড, লাইভ টেলিভিশন ও OTT কন্টেন্ট-সহ সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত একটি অল-ইন-ওয়ান প্যাকেজ, যা একমাত্র মাসিক পরিকল্পনার আওতায় পাওয়া যাবে।