JIO Happy New Year 2026 Prepaid Plan: নতুন বছরে ঝড়ের নাম JIO? জানুয়ারি থেকেই হ্যাপি নিউ ইয়ার প্ল্যান, নিলেই মালামাল...

JIO Recharge Plan: রিলায়েন্স জিও 'হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬' (JIO Happy New Year 2026 Prepaid Plan) নামে একটি নতুন প্রিপেইড প্ল্যান ঘোষণা করেছে। দীর্ঘমেয়াদী কানেক্টিভিটি, বিনোদনের সুবিধা এবং AI পরিষেবা দেবে এই লক্ষ্যে তিনটি নতুন রিচার্জ প্ল্যান চালু করা হয়েছে। 

| Dec 15, 2025, 02:50 PM IST
রিলায়েন্স জিও 'হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬'

এই প্ল্যানগুলির মধ্যে রয়েছে একটি বার্ষিক রিচার্জ, একটি মাসিক এন্টারটেইনমেন্ট প্যাক এবং একটি কম খরচের ফ্লেক্সিবল অ্যাড-অন, যার দাম শুরু হচ্ছে ১০৩ টাকা থেকে।

হিরো বার্ষিক রিচার্জ: ৩,৫৯৯

প্রতিদিন ২.৫ জিবি ডেটা। যেখানে উপলব্ধ সেখানে আনলিমিটেড ৫জি ডেটা অ্যাক্সেস। আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং প্রতিদিন ১০০টি SMS।

হিরো বার্ষিক রিচার্জ: ৩,৫৯৯

এই প্ল্যানটি টেলিকম সুবিধার পাশাপাশি ১৮ মাসের জন্য গুগল জেমিনি প্রো (Google Gemini Pro) সাবস্ক্রিপশন অন্তর্ভুক্ত করে। 

হিরো বার্ষিক রিচার্জ: ৩,৫৯৯

জিও-র মতে, AI পরিষেবাটি উৎপাদনশীলতা (productivity) এবং উন্নত AI টুলসের উপর জোর দেয়, যা এই প্ল্যানটিকে বিনোদন বান্ডেলের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী মূল্য পছন্দকারী ব্যবহারকারীদের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছে।

সুপার সেলিব্রেশন মাসিক প্ল্যান: ৫০০

সুপার সেলিব্রেশন মাসিক প্ল্যানের দাম ৫০০ টাকা এবং এর বৈধতা ২৮ দিন। এতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি দেওয়া হয়:

সুপার সেলিব্রেশন মাসিক প্ল্যান: ৫০০

প্রতিদিন ২ জিবি ডেটা ও আনলিমিটেড ৫জি ডেটা অ্যাক্সেস, আনলিমিটেড ভয়েস কলিং এবং প্রতিদিন ১০০টি SMS।

সুপার সেলিব্রেশন মাসিক প্ল্যান: ৫০০

এই প্ল্যানে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা মূল্যের একটি OTT পরিষেবা দেবে। এর মধ্যে রয়েছে: YouTube Premium, JioHotstar, Amazon Prime Video Mobile Edition, Sony LIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Hoichoi, FanCode, Chaupal, Planet Marathi, এবং Kancha Lanka।

সুপার সেলিব্রেশন মাসিক প্ল্যান: ৫০০

বার্ষিক প্ল্যানের মতোই, এতেও ১৮ মাসের গুগল জেমিনি প্রো সাবস্ক্রিপশন আছে। 

ফ্লেক্সি প্যাক অ্যাড-অন: ১০৩

ফ্লেক্সি প্যাকটির মূল্য ১০৩ টাকা এবং এর বৈধতা ২৮ দিন। এই প্ল্যানটিতে-  এককালীন ৫ জিবি ডেটা সুবিধা।

ফ্লেক্সি প্যাক অ্যাড-অন: ১০৩

ব্যবহারকারীরা একটি বিনোদন প্যাক বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। রয়েছে হিন্দি প্যাক, ইন্টারন্যাশনাল প্যাক বা আঞ্চলিক প্যাক, যার প্রতিটিতে নির্বাচিত OTT প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।  

ফ্লেক্সি প্যাক অ্যাড-অন: ১০৩

হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬ প্রিপেইড প্ল্যানগুলি জিও-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, MyJio অ্যাপ এবং ভারত জুড়ে অনুমোদিত খুচরো আউটলেটগুলির মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

