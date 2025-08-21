English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Reliance Jio's cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা...

Reliance Jio Cheapest Plan: অন্যান্য টেলিকম অপারেটরদের তুলনায় রিলায়েন্স জিও এখনও সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিষেবা দিচ্ছে। জনপ্রিয় প্ল্যানগুলোর দাম অন্যান্য অপারেটরের সাথে প্রায় একই হলেও, জিও একই দামে বেশি ডেটা সুবিধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জিওর ১৯৯ টাকার প্ল্যানে ১.৫ জিবি ডেটা দেওয়া হয়, যেখানে একই দামের প্ল্যানে এয়ারটেল এবং ভোডাফোন আইডিয়া ১ জিবি ডেটা দেয়। এর ফলে, জিও ব্যবহারকারীরা প্রতি মাসে ৫০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন।

| Aug 21, 2025, 04:29 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিত্যদিন বাড়তে থাকা মোবাইল রিচার্জের দামে যখন সাধারণ মানুষ জেরবার, তখন স্বস্তির খবর নিয়ে এল একটি নতুন রিপোর্ট। জনপ্রিয় টেলিকম সংস্থাগুলির মধ্যে এখনও রিলায়েন্স জিওই সবচেয়ে কম দামে বেশি ডেটা সুবিধা দিচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে সেই রিপোর্টে।

জিওর এই মূল্য নির্ধারণের কৌশল ডেটা-ভারী ব্যবহারকারী এবং শুধুমাত্র ভয়েস ব্যবহারকারী, উভয়ের জন্যই কার্যকর।  

বিখ্যাত বিশ্লেষণ সংস্থা বিএনপি Paribas-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, জনপ্রিয় প্ল্যানগুলির ক্ষেত্রে জিও, এয়ারটেল ও ভোডাফোন আইডিয়া-র দাম প্রায় একই হলেও, জিও বেশি ডেটা সরবরাহ করছে ।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২৮ দিনের জন্য ১.৫ জিবি ডেটার একটি প্ল্যান জিওতে ২৯৯ টাকায় পাওয়া যায়, যেখানে একই ডেটার জন্য এয়ারটেল এবং ভোডাফোন আইডিয়া উভয়ই ৩৪৯ টাকা চার্জ করে। এর ফলে জিও ব্যবহারকারীরা প্রতি মাসে ৫০ টাকা সাশ্রয় করতে পারছেন।

একইভাবে, ২৮ দিনের জন্য ২ জিবি ডেটার প্ল্যান জিওতে ৩৪৯ টাকায় পাওয়া যায়, যেখানে এয়ারটেলের খরচ ৩৯৮ টাকা এবং ভোডাফোন আইডিয়ার খরচ ৩৬৫ টাকা। এখানেও জিও ব্যবহারকারীদের যথাক্রমে ৪৯ টাকা এবং ১৬ টাকা সাশ্রয় হচ্ছে ।

এক বছরের প্ল্যানের ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা গেছে। ৩,৫৯৯ টাকার জনপ্রিয় প্ল্যানে জিও যেখানে প্রতিদিন ২.৫ জিবি ডেটা দিচ্ছে, সেখানে এয়ারটেল এবং ভোডাফোন আইডিয়া দিচ্ছে ২ জিবি ডেটা।

সম্প্রতি জিও তাদের ২৪৯ টাকার এন্ট্রি-লেভেল প্ল্যানটি অনলাইন রিচার্জ থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তবে এই প্ল্যানটি এখনো জিওর ফিজিক্যাল স্টোর থেকে রিচার্জ করা যাবে ।

২০৯ টাকার প্ল্যানটি মাইজিও (MyJio) অ্যাপে রয়েছে। 

শুধু ভয়েস কল ব্যবহারকারীদের জন্য ১৮৯ টাকার একটি প্ল্যান রয়েছে, যেখানে ২৮ দিনের জন্য আনলিমিটেড ভয়েস কল ও এসএমএস সহ ২ জিবি ডেটা পাওয়া যায়।  

তবে, সাম্প্রতিক সময়ে জিও তাদের কিছু সাশ্রয়ী প্ল্যান যেমন ২৪৯ এবং ২০৯ টাকার প্ল্যান বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে, ব্যবহারকারীরা এখন থেকে আরও বেশি দামের প্ল্যান কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। 

এই পদক্ষেপটি অন্যান্য অপারেটরদেরও প্রভাবিত করেছে, এবং তারাও তাদের কিছু প্ল্যানের দাম বাড়িয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে, টেলিকম সংস্থাগুলির গড় আয় (ARPU) বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

