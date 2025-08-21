Reliance Jio's cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা...

Reliance Jio's cheapest plan: JIO ইউজারদের জন্য দুর্দান্ত খবর, জলের দরে নতুন এই মাসিক প্ল্যান! সঙ্গে 2GB ডেটা... বাজারের সবচেয়ে সস্তা...
Reliance Jio Cheapest Plan: অন্যান্য টেলিকম অপারেটরদের তুলনায় রিলায়েন্স জিও এখনও সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পরিষেবা দিচ্ছে। জনপ্রিয় প্ল্যানগুলোর দাম অন্যান্য অপারেটরের সাথে প্রায় একই হলেও, জিও একই দামে বেশি ডেটা সুবিধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জিওর ১৯৯ টাকার প্ল্যানে ১.৫ জিবি ডেটা দেওয়া হয়, যেখানে একই দামের প্ল্যানে এয়ারটেল এবং ভোডাফোন আইডিয়া ১ জিবি ডেটা দেয়। এর ফলে, জিও ব্যবহারকারীরা প্রতি মাসে ৫০ টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিত্যদিন বাড়তে থাকা মোবাইল রিচার্জের দামে যখন সাধারণ মানুষ জেরবার, তখন স্বস্তির খবর নিয়ে এল একটি নতুন রিপোর্ট। জনপ্রিয় টেলিকম সংস্থাগুলির মধ্যে এখনও রিলায়েন্স জিওই সবচেয়ে কম দামে বেশি ডেটা সুবিধা দিচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে সেই রিপোর্টে।
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
জিওর সবচেয়ে সস্তা প্ল্যান
