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SIR এ নাম বাদ গেলেই কি বন্ধ হয়ে যাবে রেশন? ঐতিহাসিক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট রায়, যা জানা জরুরি

Published: Jul 31, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:50 PM IST

Calcutta High court Big Verdict on PDS Benefits: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়লেই কি কোনও নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা বা রেশন (Ration) সুবিধা কেড়ে নেওয়া সম্ভব? এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্নে এবার বড় রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কী বলল কোর্ট? সাধারণ মানুষের পেটে কি খিল পড়তে চলেছে কোর্টের এই রায়ে? জেনে নিন...

 

রেশন সরবরাহ1/12

রেশন সরবরাহ

সামগ্রিকভাবে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়লেও প্রশাসনিকভাবে মৌলিক পরিষেবা বিশেষত খাদ্য সরবরাহ যে থমকে যেতে পারে কি পারে না, এই নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জিজ্ঞাস্য ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের এই অন্তর্বর্তী রায়ে সেই বার্তাটিই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

রেশন সরবরাহ2/12

রেশন সরবরাহ

এই আইনি লড়াইয়ের সূচনা কোচবিহারের এক বাসিন্দার উচ্চ আদালতে আবেদনের মধ্য দিয়ে। আবেদনকারীর অভিযোগ ছিল, ২০২৬ সালের ভোটার তালিকার এসআইআর (SIR) সংশোধনে তাঁর নাম বাদ পড়ার পর খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের একটি নির্দেশিকার ওপর ভিত্তি করে তাঁর রেশন পরিষেবা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। 

 

রেশন সরবরাহ3/12

রেশন সরবরাহ

এমনকি স্থানীয় রেশন ডিলারের পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ভোটার তালিকায় পুনরায় নাম তোলার জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানানোর উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে না পারলে তাঁর রেশন দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই আশঙ্কার মুখে পড়েই তিনি আইনের শরণাপন্ন হন।

 

রেশন সরবরাহ4/12

রেশন সরবরাহ

মামলাটির শুনানিতে বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে খাদ্য দপ্তরের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেন। আদালত জানায়, শুধুমাত্র ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টিকে মূল ভিত্তি করে কোনও একজন ব্যক্তিকে গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS) আওতাধীন মৌলিক খাদ্য সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করা যায় কি না—সেটি আইনি ও সংবিধানের দিক থেকে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। 

 

রেশন সরবরাহ5/12

রেশন সরবরাহ

পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আবেদনকারী যাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর রেশন সুবিধা পেতে থাকেন, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 

রেশন সরবরাহ6/12

রেশন সরবরাহ

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জুন মাসে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর একটি বিশেষ নোটিশ জারি করে জানিয়েছিল যে, এসআইআর সংশোধনের তথ্যের ভিত্তিতে অযোগ্য বা ভুয়া রেশন উপভোক্তাদের চিহ্নিত করে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

রেশন সরবরাহ7/12

রেশন সরবরাহ

আদালতের এই নির্দেশিকার ফলে উক্ত ব্যবস্থার ওপর আপাত রাশ টানা হলো। নাগরিকত্বের প্রমাণ সংক্রান্ত ডিভিশন বেঞ্চের অন্য এক পর্যবেক্ষণ...

রেশন সরবরাহ8/12

রেশন সরবরাহ

রেশন ব্যবস্থার পাশাপাশি ভোটার কার্ড ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত অন্য একটি মামলাতেও কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উঠে এসেছে।

রেশন সরবরাহ9/12

রেশন সরবরাহ

আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, ভোটার পরিচয়পত্র, আধার কার্ড কিংবা প্যান কার্ডের মতো নথিগুলির কোনোটিই এককভাবে ভারতে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণপত্র হিসেবে গণ্য হয় না।

 

রেশন সরবরাহ10/12

রেশন সরবরাহ

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর আটক শিবিরে (Detention Centre) পাঠানো এক ব্যক্তির আবেদনের শুনানিতে এই সিদ্ধান্ত সামনে আসে। 

 

রেশন সরবরাহ11/12

রেশন সরবরাহ

ওই ব্যক্তি ভোটার তালিকায় নাম পুনর্ভুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত উল্লেখ করে যে, ভোটার পরিচয়পত্র মূলত কেবল নির্বাচন সংক্রান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তিরই প্রমাণস্বরূপ; এটি বা আধার কিংবা প্যান কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না।

 

রেশন সরবরাহ12/12

রেশন সরবরাহ

বড় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বিচারাধীন মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারীর মাসিক খাদ্যশস্য বা রেশন পরিষেবা বন্ধ করা যাবে না। এমনকি এ বিষয়ে প্রশাসন কোনও জোরপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না এবং কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে আদালতের আগাম অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

 

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