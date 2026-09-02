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মোদী বলছেন, কিনবেন না: কিন্তু এমন অবিশ্বাস্য দাম কমলে সোনা না কিনে উপায় কী? এবার কি ঠোঙায় বেচবে সোনা?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 02, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:47 PM IST

Gold Price massive fall: দেশের খুচরো বাজারে সোনার দামের বিরাট পতন। বেশ কিছুদিন ধরে ঊর্ধ্বমুখী থাকার পর ফের কমতে শুরু করেছে মূল্যবান এই ধাতুর দর। রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন জয়পুর এবং লখনউতে সোনার দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। এই দরপতনের ফলে মধ্যবিত্ত ক্রেতা এবং বিয়ের মরসুমের জন্য গয়না তৈরির অপেক্ষায় থাকা সাধারণ মানুষের মুখে কিছুটা স্বস্তির হাসি ফুটেছে।

শহরে শহরে সোনার বর্তমান দর1/12

শহরে শহরে সোনার বর্তমান দর

দিল্লি, জয়পুর এবং লখনউয়ের বাজারে ২২ ক্যারাট সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে আনুমানিক ১,৪১,৩৯০ টাকায়।

 

বিশুদ্ধ ২৪ ক্যারাট2/12

বিশুদ্ধ ২৪ ক্যারাট

অন্যদিকে, বিশুদ্ধ ২৪ ক্যারাট সোনার দামেও বড় পতন দেখা গেছে। রাজধানীতে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দর নেমে এসেছে প্রায় ১,৫৪,২৩০ টাকায়। 

 

বুলিয়ন মার্কেট3/12

বুলিয়ন মার্কেট

সাধারণত দিল্লি, জয়পুর ও লখনউয়ের বুলিয়ন মার্কেটে দামের ওঠানামা প্রায় সমান্তরালভাবে চলে, যার স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে আজকের বাজারেও।

সোনার দামে পতন4/12

সোনার দামে পতন

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার দামের এই হ্রাসের পেছনে একাধিক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কারণ কাজ করছে:

 

আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব:5/12

আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব:

বিশ্ববাজারে মার্কিন ডলারের মান এবং বন্ড ইল্ডের ওঠানামার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত সোনার দাম কিছুটা নমনীয় হয়েছে।

 

মুনাফা তোলার প্রবণতা:6/12

মুনাফা তোলার প্রবণতা:

সোনার দাম সাম্প্রতিক সময়ে বেশ চড়া থাকায় বড় বড় বিনিয়োগকারী ও ট্রেডাররা উচ্চ দামে সোনা বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তুলতে (প্রফিট বুকিং) শুরু করেছেন, যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে চাহিদা কিছুটা স্তিমিত হয়েছে।

 

সুদের হার ও অর্থনৈতিক নীতি: 7/12

সুদের হার ও অর্থনৈতিক নীতি:

বৈশ্বিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আগে বিনিয়োগকারীরা সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন, যা ধাতুর বাজারে সাময়িক চাপ সৃষ্টি করেছে।

 

ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া8/12

ক্রেতা ও ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া

সোনার দাম ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী থাকায় সাধারণ ক্রেতাদের অনেকেই গয়না কেনা স্থগিত রেখেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এই দরপতন শুরু হওয়ায় গয়নার দোকানে গ্রাহকদের আনাগোনা বাড়ছে।

খুচরো গয়না বিক্রি9/12

খুচরো গয়না বিক্রি

ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, সামনে উৎসবের মরসুম রয়েছে। যদি দাম এই ধরনের সহনশীল মাত্রায় থাকে বা আরও কিছুটা কমে, তবে খুচরো গয়না বিক্রির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

বিনিয়োগকারীদের জন্য বার্তা10/12

বিনিয়োগকারীদের জন্য বার্তা

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যাঁরা স্বল্পমেয়াদে সোনা কেনাবেচা করেন, তাঁদের জন্য বাজার কিছুটা অস্থির মনে হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে সোনা এখনও অন্যতম সেরা ও নিরাপদ বিনিয়োগ মাধ্যম (Safe Haven)। 

 

বিনিয়োগকারীদের জন্য বার্তা11/12

বিনিয়োগকারীদের জন্য বার্তা

তাই বড় ধরনের পতনে কিস্তিতে সোনা কেনা বা গোল্ড ইটিএফ (ETF)-এ বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে।

বিনিয়োগকারীদের জন্য বার্তা12/12

বিনিয়োগকারীদের জন্য বার্তা

সাধারণ ক্রেতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যেকোনো গয়না কেনার আগে অবশ্যই হলমার্ক যাচাই করে এবং স্থানীয় জিএসটি (GST) ও মেকিং চার্জের বিষয়টি ভালোভাবে জেনে নিয়ে তবেই যেন কেনাকাটা সম্পন্ন করেন।

TAGS:
gold price fall
gold price today

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