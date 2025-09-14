Veteran Singer Death: সংগীত জগতে শোকের ছায়া! প্রয়াত বাংলার প্রবীণ গায়িকা...

Veteran Singer Death: সংগীত জগতে শোকের ছায়া! প্রয়াত বাংলার প্রবীণ গায়িকা...
Farida Parveen Passed Away: প্রয়াত লালন-বিশারদ সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। শনিবার তিনি প্রয়াত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মৃত্যুকালে প্রবীণ সংগীতশিল্পীর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।
